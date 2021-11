Toyota Yaris Cross je městskou štikou, může mít i hybridní čtyřkolku

Yaris Cross pochopitelně stojí na platformě TNGA v provedení GA-B, nejde však o prostý derivát Yarisu, jehož výroba se tento týden rozeběhla v Kolíně (čtěte zde), dostal také velmi originální a v daném segmentu zcela nevídaný systém pohonu všech kol.

Hlavními prvky tohoto „velkého-malého vozu“ (ano, tak o něm v Toyotě opravdu hovoří) mají být hybridní pohon, bezpečnost a potěšení z jízdy.

Ačkoli Toyota Yaris Cross samozřejmě v marketingových frázích míří na mladé s aktivním životním stylem, ve skutečnosti se zřejmě stane opět spíše oblíbeným modelem seniorů, kteří ocení zejména pohodlné nastupování a se „čtyřkolkou“ i bezpečný příjezd k chalupě. Aktuálně jsou základní „předokolky“ s přeplňovanou jedna-dvojkou bez hybridizace na 14 měsíců dopředu v Česku vyprodané. „Penzisté nám je vykoupili během pár dní,“ říká pro iDNES.cz nejmenovaný zdroj z českého zastoupení značky.

Z vnějšího pohledu je Yaris Cross nicméně snad jakýkoli, ale rozhodně ne nudný. Přídi vévodí rozměrná lichoběžníková maska, doplněná po stranách svisle orientovanými denními svítilnami. Z profilu vyniknou hranaté výřezy blatníků, lemované pro podtržení dojmu robustnosti plastovými obklady, přecházejícími do obkladů prahů a spodních částí dveří. Vzadu na tyto obklady navazuje rozměrný dekor nárazníku a sdružené svítilny jsou vzájemně propojeny do zatmavené odtrhové hrany.



Yaris Cross je se svými 1 765 mm dosti úzký, což přispívá k hbitosti a dobré manévrovatelnosti v omezených prostorech. Také rozvor s hodnotou 2 560 mm jasně odkazuje na malé vozy, vůz je pak 4 180 mm dlouhý a 1 595 mm vysoký. Yaris Cross má díky větší výšce karoserie prostorný interiér, v němž se pohodlně usadí čtyři dospělí.

Zajímavostí jsou zadní opěradla dělená v poměru 40:20:40, což známe spíše z vozů vyšších kategorií: jejich sklápěním lze útroby vozu v širokém spektru přizpůsobovat aktuálním transportním požadavkům. K tomu přispívá také zajímavá dvoudílná, vyjímatelná a ve dvou úrovních polohovatelná podlaha (pro hybrid jen v horní poloze, pod ní jsou totiž elektronické součásti pohonu zadní nápravy).

Dělení podlahy neprobíhá klasicky v ose zadních kol, ale v ose vozu, tedy že levá část podlahy může být níže než pravá či naopak. Třeba pro převoz fíkusu.



Hybrid s elektrickou čtyřkolkou

A teď k mechanice. Motory Yarisu Cross jsou vlastně stejné jako u výchozího Yarisu, pouze snaživý „litřík“ v tomto případě chybí. Základem je tedy tříválec 1,5 litru bez přeplňování, vyvinutý speciálně pro nový Yaris/Yaris Cross a nastavený na 92 kW (125 k) při 6600 otáčkách a 153 Nm od 4800 do 5000 otáček za minutu. Agregát vznikl „odříznutím“ jednoho válce z dvoulitru z corolly a stal se třetím motorem z řady Dynamic Force (Camry, RAV4 a Highlander mají pak ještě jeho variantu zvětšenou na 2,5 l).

Tříválec 1,5 litru může být dodáván samostatně (s manuálně řazenou, či bezestupňovou převodovkou), nebo v kombinaci s hybridním poháněcím ústrojím („automat“ je zde jedinou volbou). To je rovněž zcela nové, například dosud používané Ni-Mh akumulátory nahradil akumulátor Li-Ion.

Došlo ke zvýšení napětí ze 144 na 177,6 V a kapacity o 19 %, zároveň však klesla hmotnost o 12 kg. V hybridní aplikaci dává „patnáctistovka“ jen 68 kW (92 k) při 5500 otáčkách a točivý moment vrcholící hodnotou 120 Nm, dostupnou od 3600 do 4800 otáček za minutu. Díky asistenci elektrické části systému dosahuje systémového výkonu 85 kW (116 k). Výkon je stejný u verzí s pohonem předních kol i i-AWD, protože akumulátor zkrátka víc energie nedá. U hybridu výrobce konstatuje kombinovanou spotřebu 4,4 l/100 km, což je asi o 1,5 l/100 km méně než u standardní konfigurace.

Motor/generátor (MG2) má vícedílnou cívku a jeho nejvyšší otáčky narostly na 17 000 za minutu. Skutečnou raritou je ale možnost opatřit tohoto prcka pohonem všech kol i-AWD (pouze pro hybrid), což je v segmentu B-SUV nezvyklé. A ještě nezvyklejší je jeho uspořádání kombinované s hybridním poháněcím ústrojím (podobně to má velký Highlander). Na zadní nápravě je samostatný, velmi kompaktní asynchronní elektromotor.

Dosahuje sice výkonu jen 3,9 kW (5,3 k) a točivého momentu 52 Nm, ovšem jak jsme si ověřili, jeho zásahy jsou díky více než desetinásobnému stálému převodu sice spíše krátkodobé, ale skutečně citelné. Zajímavostí hybridních variant je desetiletá záruka na akumulátor a další prvky elektrického poháněcího systému (obecně bývá 8 let). Odpadá samozřejmě jakákoli vzájemná mechanická vazba mezi koly obou náprav (nižší odpory) a elektronické řízení celého ústrojí může být výrazně přesněji ovládané.

Hlavně bezpečně

A jak to celé funguje? Yaris Cross i-AWD si nehraje na žádný off-road, ale nabízí spíše jistotu na kluzkém povrchu. I ve výchozím nastavení Normal se vůz pro optimální stabilitu vždy rozjíždí s pohonem všech kol. Zadní elektromotor se za běžných podmínek odpojí v rychlosti 10 km/h, ale v případě potřeby pracuje až do 70 km/h (rychleji už pak jezdíte jen s „předokolkou“). Elektromotor vzadu se při brzdění nepodílí na rekuperaci pohybové energie, akumulátor totiž má pochopitelně omezenou absorbci a motor/generátory vpředu údajně mají při zpomalování dostatečný výkon.

V režimu Snow je kladen důraz na co nejplynulejší přenos dostupné energie na obě nápravy a otočíte-li ovladač na středové konzole do „nejdrsnější“ polohy Trail, je pohon zadní nápravy akcentován a případně protáčející se některé z kol zpomalují brzdy v simulaci samosvorného diferenciálu. Také závěsy kol jsou prakticky shodné s Yarisem, pouze torzní zkrutná příčka zadní nápravy je tužší s ohledem na vyšší těžiště. Verze i-AWD mají vzadu kvůli zástavbě elektromotoru víceprvkové zavěšení.

Součástí standardu všech modelů Yarisu Cross je soubor bezpečnostních systémů Toyota Safety Sense 2.5, zahrnující kromě předkolizního brzdění s rozpoznáváním vozidel, chodců i cyklistů také aktivní vedení v jízdním pruhu, projekci dopravních značek do přístrojového štítu nebo adaptivní tempomat. Naprostou novinkou (nemá ji Yaris ani žádná jiná Toyota!) se stává multimediální systém Smart Connect s devítipalcovým dotykovým monitorem, trvalým připojením k internetu, navigací s cloudovými výpočty (mapy nejsou uloženy ve voze, ale na vzdálených serverech s výrazně větší výpočetní kapacitou) a dopravními hlášeními v reálném čase či bezdrátovou konektivitou pro Android Auto i Apple CarPlay.

Další z novinek Yarisu Cross je automatické parkování, využívající čtveřice kamer a dvanácti ultrazvukových senzorů v náraznících a fungující na rozdíl od řady konkurentů také za tmy. Systém pracuje nesmírně rychle a řidič během samočinného parkování vlastně pouze volí režim jízdy vpřed/vzad. Zajímavostí je, že tento systém je k dispozici pouze s levnějším palubním systémem Touch 2.

Výbav je stejně jako u yarisu pět, Active a Comfort mají vpředu halogenové světlomety (v rámci Safety Sense také postrádají hlídání slepých úhlů zrcátek a brzdění při průjezdu jiného vozidla při vycouvávání z parkovacího místa), všechny ostatní pak nabízí výhradně LED vnější osvětlení. U nás, alespoň prozatím, nebudou pro Yaris Cross k dispozici adaptivní hlavní světlomety ani prosklená střecha: je to trochu škoda, v okolí Bruselu se nám tyto prvky docela líbily, důvodem je zřejmě jejich vysoká cena.

Pracoviště řidiče je prakticky shodné s yarisem, pouze tvarování středové konzole se nepatrně změnilo. Ocenili jsme opět řadu odkládacích schránek, rozměrné a logicky rozmístěné fyzické přepínače i hru s kvalitními materiály a členitými tvary, jež nejen na palubní desce, ale též na dveřních výplních budí dojem elegance a kvality.

Jízdní vlastnosti Yarisu Cross jsou velmi podobné yarisu, ovšem podvozek je citelně tužší, aby se vůz s vyšším těžištěm více nenakláněl a prošel náročnými evropskými testy stability. S ohledem na tlumení nerovností je tato Toyota snad až příliš tvrdá, překvapivě se chování verzí s vlečenými zadními rameny a vícpervkovými závěsy prakticky v ničem nelišilo. Zkoušeli jsme však výhradně vozy s největšími, osmnáctipalcovými ráfky, a lze předpokládat, že na kolech s ráfky menšími a pneumatikami většího profilu bude Yaris Cross poněkud poddajnější.

A teď, co za to? Toyota Yaris Cross u nás aktuálně začíná na částce 435 000 Kč a na čtyřkolku si připravte alespoň 615 000 Kč. Že to není žádná láce? Levněji zkrátka už nebude a tato toyota svými vlastnostmi a rozsahem standardní výbavy za to stojí.