Toyota opět vede prodejní tabulky. Nahoru se dere Tesla a električtí Číňané

Výsledky zahrnují i vozy automobilek Daihatsu Motor a Hino Motors, které patří do skupiny Toyota. Celosvětový prodej skupiny byl loni díky silné poptávce v Asii na stejné úrovni jako v předchozím roce. Toyota v roce 2022 prodala přibližně 10,48 milionu vozů, což znamená meziroční pokles o 0,1 procenta.

Japonský výrobce vozů uvedl, že jeho celosvětová produkce vzrostla o 5,3 procenta na 10,61 milionu aut. Posílené výrobní kapacity v Severní Americe a Asii firmě pomohly omezit nepříznivý dopad pandemie covidu-19 a nedostatku dílů.

Třebaže celosvětový prodej automobilů Toyota poprvé po dvou letech poklesl, objemem daleko předstihl konkurenční Volkswagen. Celosvětový odbyt německého automobilového koncernu loni v důsledku narušení dodavatelského řetězce klesl o sedm procent na 8,26 milionu vozů.

„Naším cílem není stát se špičkou v objemu prodeje. Naším cílem zůstává být společností, která se ve všech regionech těší důvěře,“ uvedla automobilka. Rekordního objemu produkce Toyota dosáhla v roce 2019, tedy před pandemií, kdy vyrobila 10,74 milionu vozů.

V případě samotné Toyoty se domácí výroba propadla o 7,7 procenta na 2,66 milionu kusů, což je nejnižší úroveň od roku 1976. Výrazně ji ovlivnil nedostatek dílů, protože mnoho modelů automobilů vyráběných v Japonsku je vybaveno pokročilými funkcemi a závisí na polovodičích. Domácí prodej se propadl o 12,7 procenta na 1,29 milionu aut.

Produkce samotné Toyoty v zahraničí vzrostla o 11,7 procenta na rekordních 6,38 milionu. Prodeje mimo Japonsko vzrostly díky silné poptávce v Asii o 1,7 procenta na rekordních 8,28 milionu.

Minulý čtvrtek automobilka oznámila, že její generální ředitel a prezident Akio Tojoda (66) k 1. dubnu odstoupí z funkce a stane se předsedou správní rady. Na jeho místo přijde Kodži Sató (53), který má ve firmě na starosti budování značky.

Automobilka se chlubí, že se jí v uplynulém roce podařilo snížit dopad nedostatku čipů, ovšem právě jejich nedostupnost akutálně zastaví výrobu v továrně Toyoty ve středočeském Kolíně. „31. ledna zastavíme linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů v dodavatelském řetězci s ohledem na komponenty do polovodičů,“ potvrdil mluvčí továrny Tomáš Paroubek.

Tradiční výrobci klesají

„Všichni tradiční výrobci automobilů ztrácejí, kromě Suzuki. Naopak specialisté na elektrické vozy poskakují vpřed,“ komentují žebříček největších výrobců aut za rok 2022 analytici Free2Move.

V roce 2022 se celosvětově prodalo 77,58 milionu osobních aut a lehkých užitkových vozidel, to znamená pokles o 3,9 % oproti předchozímu roku.

V Evropě prodeje Volkswagenu klesly o 10,6 %, v Severní Americe od dvacet procent, v latinské Americe o 11,8 % a Velké Británii o 12,1 %). „Pokles byl zmírněn ztrátou 0,5 % v největší oblasti světa, v Asii,“ upřesňuje Free2Move.

Třetí největší automobilkou světa je koncern Hyundai-Kia s 6,83 miliony prodejů (-5,3 %), se ztrátami v Asii (-0,3 %), Severní Americe (-4,7 %) a Evropě (-14,8 %). Skupina vykázala růst tržeb pouze v Oceánii (+7,5 %).

Na čtvrtém místě je Aliance Renault Nissan s prodejem 6,39 milionu (-15,0 %). „Prodeje klesají ve všech subregionech, kromě Afriky (+7,2 %), ASEAN - Sdružení národů jihovýchodní Asie (+1,3 %) a východní Evropy,“ uvádí analýza.

Na pátém místě je francouzsko-italsko-americká skupina Stellantis s 6,34 miliony prodanými vozy (-8,2 %). „Skupina se potýká s poklesem jak v Evropě (-11,5 %), tak v Severní Americe (-10,7 %), zatímco rychle roste v ASEAN (+48,8 %).

Za General Motors s 5,84 miliony prodejů (-8,0 %) následuje Honda Motor s 3,74 miliony a největším propadem mezi lídry (-19,9 %). Ford je na 8. místě s 3,67 miliony nových registrací (-6,1 %). „Ztrácí v Severní Americe (-1,4 %), Evropě (-8,2 %) a Asii (-14,4 %),“ upřesňuje Free2Move.

Na 9. místě Suzuki s 2,89 miliony prodejů vzrostlo o 4,9 % díky 8,1procentnímu růsu v Asii, což je kompenzováno velkou ztrátou v Evropě (-33,0 %). Na 10. místě je BMW s 2,33 miliony prodejů (-8,1 %).

Vycházející hvězdou je podle Free2Move čínský BYD – o 8 míst – na 13. místě – specializovaný na elektrická vozidla s nárůstem prodejů o 156,7 %. Čínská značka si vedla lépe než Tesla (15. s nárůstem prodejů o 47,9 %) a nyní je světovou jedničkou mezi specialisty na elektromobily.

Srovnávací test: Toyota Corolla ST Trek

Stále nejprodávanější Corolla

Podle žebříčku, který zveřejnili analytici Focus2Move, se Toyota též chlubí nejprodávanějším vozem světa za uplynuý rok.

Z deseti nejprodávanějších čtyři toyoty Toyota Corolla 1,12 milionu prodaných aut (-2,2%) Toyota RAV4 869 955 prodaných aut (-13,8%) Ford F-Series 786 757 (-8 8%) Tesla Model Y 758 605 (+88,3%) Toyota Camry 675 272 (-3,0%) Honda CR-V 600 679 (-18,1%) Tesla Model 3 595 747 (+4,3%) Chevrolet Silverado 591 758 (+1,8%) Toyota Hillux 564 208 (+2,5%) Hyundai Tucson 563 972 (+1,0%)

Má jím být legendární model Corolla, jehož značka v roce 2022 prodala 1,12 milionu kusů (-2,2 %). „Díky obrovskému úspěchu hybridní verze je na druhém místě Toyota RAV4, nejprodávanější SUV na světě,“ uvádí Focus2Move. Třetí místo je v rukou ikonického velkého pick-upu Fordu F-Series, stále nejprodávanějšího vozu v celé Severní Americe.

Na 4. místě je Tesla Model Y, která dokázala poskočit o 15 míst v žebříčku oproti předchozímu roku.

Nejpozoruhodnější výkony ostatních modelů v top 100 se většinou týkají elektrických vozidel,“ všímá si analýza Focus2Move, která shromažďujeme data z 162 zemí a aktualizuje je podle oficiálních údajů o registracích. Bateriový model Song čínské automobilky BYD je na 14. místě, kam poskočil z 85. místa a BYD Qin Plus na 26. místě z předloňské 120. pozice.