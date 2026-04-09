O tom, kdo založil dnes tak populární segment SUV, se vedou spory. Prvenství si nárokuje hned několik značek. Prvním SUV tak byl třeba Chevrolet Suburban, Range Rover nebo… Toyota RAV4. Předobrazem modelu byl koncept s názvem RAV-Four, který Toyota představila už v roce 1989. Automobil měl větší světlou výšku a náhon na všechna čtyři kola jako terénní vozy, ale samonosnou konstrukci a příčně umístěný motor, což bylo typické spíš pro osobní automobily. Sériová verze se představila o pět let později. Postupně se RAV4 prodávala až ve 180 zemích, celkově se za tři dekády prodalo více než 15 milionů kusů, z toho 2,5 milionu v Evropě. V Česku se jich registrovalo přes 26 tisíc.
A dnes dospělo auto už do šesté generace. Má na čem stavět, protože předchozí generace se hodně povedla, a to nejen ve věcech, které jsou vidět na první pohled. Velikost, tvar karoserie nebo techniku nabízí přehršel výrobců, devizou Toyoty je ale spolehlivost.
„Toyota RAV4 měla své problémy, byla období, kdy se v konstrukci ne vše povedlo. Odcházející pátá generace měla nedostatky především u kusů z počátku výroby. Řešili jsme problémy palivové soustavy a automatické převodovky, ale i strukturální závady skel anebo elektrické poruchy… Co je však důležité, automobilka si s tím poradila a v letech 2021-2025 se postupně začala vracet do žebříčků nejspolehlivějších vozidel. Když posuzuji přístup jednotlivých automobilek v případě závad, a to i pozáručních, a ochotu vyjít klientovi vstříc, vychází mi Toyota jako velmi solidní partner,“ říká Daniel Prostějovský, zástupce technického ředitele společnosti Drivalia Lease Czech Republic. „V dnešní době nejistot, kdy se vše vyvíjí překotně až uspěchaně, z čehož pak plynou potíže v provozu vozidel, už jenom toto konstatování může být pro mnoho lidí argument, proč sáhnout právě po Toyotě.“
Kladivoun
Poprvé se novinka ukázala už loni, ale až teď jsme se s ní poprvé mohli i svézt. Vnější design zůstal robustní, auto dostalo trojrozměrný design přídě, který má podle výrobce připomínat žraloka kladivouna. Nové jsou také tenké LED světlomety a aerodynamické orámování mlhových světel. Ve vyšších výbavách můžete mít i systém adaptivních dálkových světel Matrix LED. Vzadu je také upravená podoba světel a výrazný nápis RAV4.
Říká se, že auto dělají kola; ta nabídne Toyota pro tento model v rozměrech 18 nebo 20 palců, rovněž s novými designy. Přibyly i nové odstíny barev, konkrétně šedá kamenná, zelená opálová, modrá ocelová a bronzová Avantgarde. Volitelné je dvoubarevné lakování s černou střechou a předním A-sloupkem.
Interiér navazuje na předchozí generaci, ale přístrojový panel, respektive jeho horní hrana je o 40 mm níž než v minulé generaci a je kompletně nový, digitální, s úhlopříčkou 12,3 palce. Nový je i volant s ergonomičtějším rozložením tlačítek. Centrální LCD displej má úhlopříčku 12,9" a v duchu dnešní doby se na něm ovládá většina funkcí včetně klimatizace, ta má ovšem pro nejčastěji používané věci fyzické ovladače pod obrazovkou – konkrétně pro regulaci teploty, foukání nebo odmrazování.
Rychlejší procesor, větší paměť
Změnilo se uspořádání hlavní obrazovky. Jdou zde nastavit osobní uživatelské profily a digitální klávesové zkratky. Multimediální systém má díky čtyřikrát rychlejšímu procesoru než v předchozí generaci a osmkrát větší paměti rovněž výrazně rychlejší odezvu.
Fyzické jsou rovněž dva netypické ovladače pod těmi určenými pro klimatizaci. Na levém se ovládají jízdní režimy včetně elektrické jízdy u plug-in hybridu, na pravém další jízdní režimy pro jízdu v terénu. Ještě níže pak jsou dvě USB nabíječky o výkonu 45 W a ve výbavě Executive i dvě bezdrátové nabíječky. Další tři USB porty jsou určeny pro zadní sedadla
Menší kufr
Co se překvapivě změnilo k horšímu, je zavazadlový prostor. Minulá generace totiž nabídla v hybridní verzi 580 litrů po roletu, nová generace jen 514 litrů. V plug-in hybridu je to pak ještě méně – dříve to bylo 520 litrů, dnes je to 446 litrů. Pod podlahou ale nechybí prostor na odložení pár věcí včetně rolety. Opěradla zadních sedadel jdou také sklopit do úplné roviny.
Různé pakety bezpečnostních systémů jsou dnes běžné u všech aut, Toyota ale slibuje, že nová platforma Arene dává RAV4 nové elektronické a online služby, které z velké části přispívají ke zvýšení bezpečnosti.
Systém sledování slepého úhlu je obecně známý, v Toyotě ale nyní zahrnuje nový indikátor rychle se přibližujícího vozidla zezadu, třeba na dálnici. Novým prvkem je také upozornění na dopravu před vozem, kdy detekuje vozidla přijíždějící z boku. Asistent změny jízdního pruhu zase nově umí bez zásahu řidiče přejet do vedlejšího pruhu, když předtím vyhodnotí, že se ve slepém úhlu nenachází jiné auto. A systém Advanced Park umožňuje řidiči zaparkovat pomocí chytrého telefonu bez nutnosti sedět za volantem.
Zákazník si také může vybrat mezi několik balíčky online služeb. Ten základní, který je na 10 let zdarma, obsahuje třeba cloudovou navigaci, hlasového asistenta v češtině nebo dálkové aktualizace vzduchem.
Balíček nazvaný Connect & Drive obsahuje lepší, tzv. chytrou navigaci, umělou inteligenci pro hlasového asistenta nebo integrovanou službu Spotify, kdy se zákazník musí sice přihlásit do svého účtu, ale hudbu už pak nepouští přes svoje mobilní data, ale stahuje ji vozidlo. Službu má zákazník na rok zdarma, pak platí 249 Kč za měsíc.
A stejné podmínky má balíček Connect & Secure, který zahrnuje třeba dálkový imobilizér nebo záznamník jízdy, kdy auto v případě havárie automaticky nahraje a uloží 20sekundový záznam z kamer kolem vozu. Funguje to jen se zapnutým motorem, takže nikoli třeba na poškození na parkovišti během nákupu. Ale vše se bude muset ještě trochu ladit, protože v během našich testovacích jízd byla tahle služba až přehnaně hysterická, stačilo rychleji zabrzdit nebo naopak projet rychleji zatáčkou a hned „byl zaznamenán incident“.
Vyztužená
Ale auta zatím naštěstí nejsou jen o digitálních asistentech, ale i o jízdě. RAV4 je postavena na vylepšené podvozkové platformě TNGA-K (Toyota New Global Architecture). Karoserie je o 9,7 % tužší než u předchozí generace, zatímco změny v bodech uchycení systému zavěšení kol zvyšují tuhost v těchto oblastech o 31 % vpředu, resp. o 27 % vzadu.
Výsledkem je zlepšení jízdních vlastností, vůz lépe drží stopu a méně se naklání v zatáčkách. K omezení náklonů karoserie přispěl i nový systém regulace postavení karoserie při brzdění, kdy rozdělováním brzdné síly mezi jednotlivá kola omezuje právě náklony v příčném i podélném směru.
Ovšem RAV4 pořád není sportovní auto, rychlé změny směru moc nemiluje, skvěle se ale uplatní jako rodinné auto. Řadou zásahů do zavěšení kol a tlumičů se totiž nejen zvýšil komfort, ale snížily se i vibrace, dalšími zásahy třeba do tvaru zrcátek se lehce snížil také aerodynamický hluk. Zejména plug-in hybrid je tak výjimečně tiché auto.
Dva hybridy
A tím se dostáváme k motorům. Novinka bude stejně jako předchozí generace dostupná s fullhybridním a plug-in hybridním pohonem, a to buď ve verzi s pohonem předních nebo všech kol, což nově platí pro obě motorizace. Fullhybrid dostal nový bateriový modul o kapacitě 1,09 kWh, který je menší a lehčí, a jednodušší uspořádání systému. Základem ale stále je benzínový motor o objemu 2,5 litru. Soustava má maximální výkon 136 W s předokolkou a 143 kW se čtyřkolkou. O něco se snížila papírová spotřeba, která je 5,2-5,7 l/100 km pro u předokolky a 5,7-5,8 l/100 km u 4x4.
Čínské značky prezentují jako svou hlavní technologickou výhodu svoje plug-in hybridy, které ujedou 120-200 km na elektřinu a celkově přes 1000 km. Odpověď tradičních automobilek na to se jmenuje plug-in hybrid šesté generace od Toyoty. Základem je stejný benzinový motor jako u hybridu. Dostal ale logicky větší baterii o kapacitě 22,7 kWh a celá soustava dosahuje maximálního výkonu 200 kW u FWD a 227 pro provedení s pohonem všech kol.
Posledně jmenovaná kombinace je pak slušným sprinterem, když se na stovku dostane za 5,8 sekundy, ostatní verze mezi 7,5-8 sekundami. Především však plug-in nabídne velmi slušný dojezd jen na elektřinu, konkrétně podle WLTP až 137 km. Celkový dojezd je pak okolo jednoho tisíce kilometrů.
Od 1,1 milionu
Importér předpokládá, že prodeje se rozdělí zhruba půl napůl mezi hybrid a plug-in hybrid, dosud ale byla jasně prodávanější ta hybridní verze, což potvrzuje Martin Souček, Brand Manager značky Toyota u dealera Emil Frey ČR: „Co se týče minulé generace RAV4, tak se jednalo o druhý nejprodávanější model v rámci ČR za poslední 4 roky. Toto vozidlo jsme dodávali jak privátním zákazníkům, tak do velkých flotil. Zhruba 80% prodeje bylo v klasické hybridní verzi, většinou s pohonem 4x4. Vozidlo je jako všechny hybridní modely od Toyoty prakticky bezporuchové a na vozech řešíme jen pravidelné servisy. Aktuálně na novou generaci evidujeme zhruba 60 objednávek jen na naší pobočce Černý Most.“
Ceny na českém trhu se mírně posunuly směrem vzhůru, je to ale kompenzováno poměrně dlouhým seznamem výbavy navíc. Cena tak začíná na částce 1 090 000 Kč za hybridní předokolku, případně 1 160 000 Kč za čtyřkolku. Plug-in pak pořídíte za 1 230 000 Kč v případě pohonu jedné nápravy nebo 1 300 000 Kč u 4x4. Oba pohony jsou k dispozici také v oblíbené výbavě GR Sport, která je zaměřená hlavně na designové doplňky a má třeba pádla pod volantem.
Nemůže mít ale Matrix světlomety, to je prvek výbavy vyhrazený pro stupeň Executive, stejně jak třeba vyhřívaná zadní sedadla nebo ventilovaná přední. První vozy s hybridem dorazí do Česka už v dubnu, plug-iny 4x4 v srpnu, nejpozději, až v lednu 2027, pak plug-in hybridy s předokolkou.
Důležitá je nejen nákupní cena, ale i cena, za kterou někdy v budoucnu svoje auto prodáte. „RAV4 má zhruba podobnou schopnost držet si cenu na trhu ojetých vozidel jako Škoda Karoq a Škoda Kodiaq. A to je hodně dobrý výsledek, neboť i když se postupně na sekundárním trhu obrušují rozdíly mezi Škodovkou a „zbytkem světa“, stále má Škoda u českých spotřebitelů dominantní pozici,“ dodává Daniel Prostějovský z Drivalie.
„I v údržbě RAV4 snese zcela srovnání se Škodovkou. A to i přesto, že Toyota převážně zůstává u intervalu výměny oleje 15 000 km. Možná i to je jeden z důvodů, proč v našich interních statistikách spolehlivosti vychází tak dobře. Toyotě se osvědčilo, že nepodlehla evropskému způsobu marketingu ve stylu: Když se budeme prezentovat delšími servisními intervaly, zvednou se nám prodeje, protože budeme na servisních nákladech levnější. Jenže servis vozidla není zdaleka jen výměna oleje, zahrnuje mnoho dalších aspektů. Když odborník vidí vozidlo častěji, je schopen prevencí ledacos ušetřit. Auta už se dnes často dají „opravit“ i na dálku, ale netýká se to mechanických dílů, které nejsou připojené k síti…“