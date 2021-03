Nejmenší toyota z Kolína dostane nástupce. V Evropě možná bude bez soupeřů

Nejmenší Toyota a jeden z nejmenších vozů na trhu dostane novou generaci, i když to s ní vypadalo všelijak. Společný podnik TPCA, který Toyota provozovala s koncernem PSA (dnes Stellantis) a v rámci kterého vyráběla „trojčata“ aygo, Citroën C1 a Peugeot 108 letos v lednu skončil. Toyota tedy připraví nový minivůz samostatně. I tak ale dojde ke sdílení techniky. Nové aygo - pokud se tak model bude i nadále jmenovat - dostane platformu z většího yarisu.



Továrnu s letošním rokem plně převzala japonská značka (od začátků v roce 2005 má v Kolíně výrobní procesy v továrně na starosti) a výrobna se tak teď jmenuje Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Firma již dříve oznámila, že továrna projde proměnou a začne se zde vyrábět nová generace modelu Yaris. Pro aygo se to zdálo být konečnou, v průběhu loňského roku ovšem vedení značky začalo naznačovat, že se nejmenší toyota nástupce dočká.



Aygo tedy přežije, přijede v nové generaci, což automobilka nyní oficiálně potvrdila. A ta se nejspíš bude i nadále vyrábět v Kolíně. Toyota totiž mimo jiné s převzetím továrny oznámila, že se vrátí k třísměnnému provozu. A ten by nejspíš jen produkce Yarisu neutáhla: ten se totiž bude vyrábět nadále i v továrně Valenciennes ve Francii. Tam sice bude hrát hlavní roli SUV Yaris Cross, ale i tak tam běžných yarisů vznikne dost, celková poptávka po tomto modelu by pak asi naplno obě továrny nevytížila. Třísměnný provoz (a tedy provoz továrny na její maximální kapacitě) naznačuje, že nový minivůz Toyota bude opět vznikat v Česku.

Nový model (tedy aygo třetí generace) má využít platformu TNGA ve variantě GA-B, kterou má právě nový Yaris a Yaris Cross. Malé auto tedy vlastně dostane dospělejší techniku, než doposud, byť můžeme očekávat, že platforma pro nejmenší Toyotu bude mírně upravena. Toyota tak bude mít i nadále v nabídce vůz nejmenšího velikostního segmentu, ze kterého konkurence rychle mizí. Alespoň ta se spalovacími motory, i když ani elektromobily to nemají lehké.

Důvodem vymírání třídy malých aut jsou emisní předpisy. Ty vozy výrazně prodražují, a v případě elektromobilů je kvůli stále velmi drahým bateriím takové zdražení ještě výraznější. Zákazníci nejsou často u malých aut určených „jen“ do městského provozu takové ceny akceptovat, takže je automobilky vyřazují z nabídky. K tématu čtěte více zde.

Dalším důvodem je i to, že malá auta vlastně automobilkám zas tak moc nepomáhají se snižováním flotilového průměru CO 2 . Ano, jsou lehká a jejich spotřeba paliva je nízká, jenže ani to nestačí: vždyť stávající aygo vykazuje emise 112 gramů CO 2 na kilometr, což je hluboko nad požadovaným flotilovým průměrem 95 gramů, který pod hrozbou obřích pokut diktují evropské předpisy.

Jenže Toyota je v tomto ohledu v trochu jiné situaci, než mnohé konkurenční automobilky (analýzu čtěte zde). Její flotilový průměr je ze všech automobilek v Evropě požadovaným cílům nejblíže a jestliže se automobilka i díky sílící poptávce po jejích hybridech a se zavedením nových plug-in hybridů či dokonce vodíkového Mirai cítí na to, že cíl splní, minivůz v nabídce jí nijak vadit nemusí. Pokuty za něj platit nebude, s využitím platformy a motorů ze stávajících modelů naopak získá významné úspory z rozsahu (zlevní si tedy i výrobu yarisu) a zůstane tak zastoupena v segmentu, kde rázem nezbyde konkurence.

Díky tomu všemu může Toyota slibovat, že novinka třídy nejmenších vozů bude cenově dostupná. Co to znamená, na to si samozřejmě budeme muset počkat. Miniauta už opravdu levná nejsou a doba, kdy první generace ayga stála ve své době dokonce i 169 900 korun a bylo to v jednu chvíli nejlevnější auto na českém trhu, už se nevrátí.



Aktuální dobíhající generace ayga už byla podstatně dražší, na druhou stranu její aktuální ceny jsou i vzhledem k obecně výraznému zdražení na trhu vlastně relativně výhodné: koupit ji lze už za 239 900 korun. To je třeba částka, na které v nové generaci začíná „levná ikona“, Dacia Sandero. A moc levnějších aut v Česku nekoupíte (ještě je tu výběhové předchozí Sandero a Hyundai i10). Ano, nová generace ayga s platformou GA-B asi na této cenové úrovni nezůstane, nicméně by rázem mohla mít Toyota jedno z nejlevnějších aut na evropském trhu. A v této kategorii by byla docela sama.

Podle francouzského magazínu Caradisiac má podobu nového ayga naznačit koncept X prologue, který automobilka představí v polovině března.