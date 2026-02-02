Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut

Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů. Prodej podpořila silná poptávka po hybridních vozech v Severní Americe. Vyplývá to z údajů, které společnost zveřejnila.

Prodej zahrnuje mateřské značky Toyota a Lexus, ale také značku minivozů Daihatsu Motor a značku nákladních vozů Hino Motors. Prodej samotných mateřských značek Toyota a Lexus stoupl o 3,7 procenta na rekordních 10,54 milionu vozů, hlavně díky poptávce v USA a v Japonsku, které na celkovém prodeji měly podíl více než dvě pětiny.

Toyota tak opět překonala konkurenční německou skupinu Volkswagen. Ta tento měsíc oznámila, že její prodej loni klesl o 0,5 procenta na necelých devět milionů vozů, protože se snaží snížit náklady na domácím trhu a čelí silné konkurenci v Číně.

Prodej celé skupiny v zahraničí navzdory vyšším clům uvaleným Spojenými státy stoupl o 3,1 procenta na rekordních 9,25 milionu kusů. Prodej v Japonsku vzrostl o 11,9 procenta na 2,07 milionu vozů.

Celosvětový prodej hybridních vozů Toyoty se zvýšil o sedm procent na rekordních 4,43 milionu, z toho v Severní Americe vyskočil o téměř pětinu. Prodej elektromobilů vzrostl o 10,2 procenta na 4,99 milionu vozů a byl rovněž rekordní.

Celosvětová produkce skupiny vzrostla o 5,7 procenta na 11,22 milionu kusů. Samotná Toyota zvýšila výrobu o 4,5 procenta na 9,95 milionu kusů.

Prodej všech osmi hlavních japonských automobilek, tedy včetně Toyoty, loni vzrostl o 0,2 procenta na 24,58 milionu kusů. Pěti automobilkám prodej klesl kvůli vyšším clům v USA a zesilující konkurenci v Číně. Celosvětová produkce těchto osmi automobilek loni stoupla o 0,3 procenta na 24,17 milionu vozů, domácí produkce se zvýšila o 2,1 procenta na 7,99 milionu vozů, uvedla agentura Kjódó.

2. února 2026

