Vrátí se Evropa ke spalovákům? Na změnu zbývá jen rok, říká šéf Toyoty

Zatímco evropským automobilkám klesají objednávky, zatím nepříliš úspěšně přecházejí na elektromobilitu a obávají se budoucích ekonomických problémů, Toyota stabilně roste a v Česku se už vyšvihla čtvrté místo, těsně za třetí Hyundai. Jak je to možné, proč trh stagnuje a jak by to na trhu vypadalo, pokud by EU odsunula zákaz spalovacích motorů, vysvětloval v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel českého zastoupení automobilky Martin Peleška.