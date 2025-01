Off-road fosilie je zpět v hi-tech balení. Místo terénu bojuje s uhlíkem

Odolný vzhled nového japonského nezmara ve stylu „tvar následuje funkci“ tak trochu připomíná profesionální nářadí. Přední partie je jako dětská stavebnice a také oba nárazníky jsou složené z několika dílů, v případě poškození tak není nutné vyměňovat celý kus.

Pohled na kapotu land cruiseru v řidiči vzbuzuje až nebezpečný nádech nepřemožitelnosti. I vnější zpětná zrcátka jsou instalována na dveřích tak, aby se zabránilo vytváření mrtvých úhlů. Přes poměrně velké proporce se za volantem této toyoty dobře orientujete i ve stísněných městských podmínkách.

Japonci v případě designu Land Cruiseru postupovali stejně jako Land Rover s Defenderem, tedy zkombinovali retro design s moderními prvky. Rezervní kolo ale na zadním víku nenajdete, to je bohužel umístěno bez jakéhokoli krytu vzadu zespod auta.

Zadní stěna se totiž nově otevírá již ne do strany směrem k chodníku, ale nahoru. Sláva! Přístup do kufru je tak mnohem snazší, navíc, pokud parkujete ve městě natěsno, lze se stejně jako u minulé generace dostat provizorně dovnitř i prostřednictvím samostatně výklopného zadního okna.

Funkčnost nade vše

Land Cruiser je jedním z těch terénních modelů, do kterých se musíte vyšplhat. Použít lze i boční nášlapy, které jsou ale poměrně úzké, a při vystupování si o ně při troše nepozornosti zašpiníte kalhoty. Ne, toto není auto pro žádné slečinky.

V kabině vás čeká palubní deska, která svým hranatým designem evokuje vnější vzhled. Řidič má k dispozici velký dotykový displej a digitální přístrojový štít, oba s úhlopříčkou 12,3“.

Pokud se jedná o atmosféru interiéru a vnímanou kvalitu, byly materiály vybírané hlavně s ohledem na odolnost. Nechybí ale ani ty měkké na dotek. Nový zástupce prostřední řady Land Cruiser 250, který navazuje na model známý jako Prado, si ale přesto nepotrpí na předstírání luxusu. Pro tyto zákazníky má Toyota v záloze svoji prémiovou značku Lexus.

Důraz byl kladen na robustní ovládací prvky, které můžete bez problémů ovládat i v rukavicích. Všechno důležité proto má své tlačítko a snadno je najdete po paměti. Pravý off-roadový pocit navozuje i velká páka voliče převodovky. Parkovací brzda je ale v souladu s trendy již elektrická. Pokud se ale rozhodnete před každou jízdou vypínat otravné povinné asistenty, které dbají na striktní dodržování rychlostních limitů, nevyhnete se „exkurzi“ do digitálních displejů, které nejsou příliš intuitivní. Jedním z rébusů je i nastavování head-up displeje s promítáním údajů na čelní sklo.

Při jízdě vás také irituje systém monitorování chování řidiče. Pokud se díváte na středový displej jen trochu déle, hned vás začne umravňovat.

Land Cruiser mírně narostl do délky. Pro kolena ve druhé řadě je místa tak akorát, na chodidla pod předními sedadly ale jen tak tak. Opěradlo má však nastavitelný sklon, což pomůže nalézt si ideální polohu. Je to kvůli volitelné třetí řadě, kterou tvoří dvě individuální, do podlahy elektricky sklopné sedačky, které jsou spíše pro cestující menšího vzrůstu.

Čtyři válce a osm stupňů

Nový Land Cruiser se prodává s turbodieselem 2,8 litru s výkonem 204 koní, který poháněl jeho předchůdce, ale i pick-up Hilux. Motor je tišší než dřív, pořád má ale za studena trochu obhroublý náklaďákový projev.

Čtyřválec táhne hezky plynule, k čemuž výrazně přispívá samočinná převodovka s osmi dobře rozmístěnými převody, namísto dřívějších šesti. Nové menší turbodmychadlo se navíc podílí na plynulejším nástupu točivého momentu.

Díky oběma vylepšením působí velká toyota v praxi rychleji než starší generace, a to i přesto, že je o víc než 110 kg těžší – váží přes 2,4 tuny. Land Cruiser zrychluje rozvážně, z klidu na stovku mu to trvá 12,7 s. Tato velká briketa na kolech vás naučí trpělivosti. Při jízdě na volné okresce se dostanete k devíti litrům na 100 km, celkově ale počítejte spíš s deseti a víc.

Geny legendy se spojily s novými technologiemi a přináší ještě lepší jízdní i terénní schopnosti. I v novém vydání land cruiser sází na tradiční odolnou rámovou konstrukci – jezdí na upravené platformě GA-F z většího modelu 300.

Výborné terénní schopnosti zajišťují odpojovací stabilizátory na přední nápravě, které Toyota nasadila vůbec poprvé. Toto řešení umožní buď vyšší míru pohodlí a snazší ovladatelnost na silnici, nebo naopak, aby byla kola co nejvíc v kontaktu se zemí i v náročnějším terénu.

Tam řidiči usnadní orientaci kamery s vysokým rozlišením, jejichž složeným obrazem se na středovém displeji vytváří i obraz úseku, který máte zrovna pod autem. Lépe se tak vyhnete kamenům či díře. Multi-Terrain Select (výběr typu povrchu) zase automaticky přizpůsobí jízdní schopnosti vozu podle různých podmínek při zdolávání terénu.

Na kameni kámen

Průchodnost náročnějšími pasážemi usnadní krátké převisy auta, vymodelované rohy a zúžená spodní partie karoserie. Žebřinový rám a tuhá zadní náprava, které mají v terénu svůj význam, ale mají z hlediska komfortu na silnici rezervy. Přes určité zcivilnění je land cruiser stále především off-roadem.

Naklánění karoserie je patrné v utažených zatáčkách, a tomu je třeba uzpůsobit i tempo. Řízení je lehké a poměrně přesné, auto máte stále dobře pod kontrolou. Elektrický posilovač řízení je jen jedním novot, které vylepšují chování land cruiseru na silnici. Pomáhá ale i potlačit rázy kol přenášené do volantu za jízdy po rozbité silnici a v terénu.

I na terénních pneumatikách je ale přilnavost k vozovce slušná, jen na limitu prozradí rámový základ lehké zavlnění, ale bez nějakého nebezpečí ztráty kontroly nad autem.

Land Cruiser není žádné sportovní SUV, naklánění karoserie je patrné v utažených zatáčkách a tomu je třeba uzpůsobit i tempo. Řízení je lehké a poměrně přesné, obří toyotu tak máte stále dobře pod kontrolou. Na brzdy je spolehnutí, těžký vůz zpomalují s citem. Aerodynamický hluk při rychlejší jízdě není přes vysoký profil land cruiseru nijak obtěžující. Přichází zejména od dvou obrovských vnějších zpětných zrcátek.

Krabem snadno a rychle

V terénu toho není mnoho, co by land cruiser nezvládl. Máte k dispozici stálý pohon všech čtyř kol a v náročných podmínkách můžete zvolit režim Mud a zapnout Crawl Control. To je jakýsi off-roadový tempomat, který se snaží udržovat nastavenou rychlost, kterou můžete měnit v krocích po 1 km/h až na 5 km/h otočením přepínače jízdních režimů. Tato funkce umožňuje řidiči pustit pedály a soustředit se při překonávání překážek na řízení. Dodatečně lze pomocí tlačítka odpojit přední stabilizátor, čímž se dále zvýší zdvih předních kol, a umožní se větší křížení kol.

Top verze Executive totiž přidává k uzávěrce středového a zadního diferenciálu i rozpojitelný přední stabilizátor, aby byla všechna čtyři kola na nerovném a kamenitém povrchu lépe v kontaktu s povrchem. Po překročení rychlosti 30 km/h se ale stabilizátor opět sám zapojí. Kdo chce jezdit opravdu v terénu, měl by určitě zvolit právě tuto verzi.

Zajímavé je, že pokud na hladkém asfaltu přijde nějaká výrazná překážka, tak se tlumiče se projeví jako tuhé, zatímco při rychlé jízdě polňačkou vůz auto zvládá o mnoho lépe. Tam jako by byla toyota ve své živlu, a s radostí předvádí svoji legendární houževnatost. Hloubka brodění je 70 cm a světlá výška s 20“ koly je minimálně 215 mm. To jsou věci, které off-roaďáci plně využijí.

Emisní sebevražda

Ceny začínají lehce pod dvěma miliony korun a testovaná top verze stojí ještě o 200 000 Kč více. To není málo, ale prémiová konkurence, byť většinou se šestiválcovými motory, je ještě mnohem dražší. Na to, co tato toyota umí, to je adekvátní suma. Evropská emisní pravidla totiž automobilkám silně komplikují život. A je vlastně tak trochu zázrak, že se tu podobná auta ještě prodávají.

Motor land cruiseru totiž emituje 276 gramů CO 2 /km, přičemž nepostihovaný limit je v letošním roce 93,6 gramu CO 2 na kilometr. Za každý gram navíc vypuštěný každým registrovaným vozem totiž automobilka zaplatí pokutu ve výši 95 eur. V rámci koncernu Toyota se to samozřejmě zprůměrovává do celkové bilance, a nadměrné emise za každé auto tabulkově vynahrazují další, v případě japonské značky naštěstí v drtivě většině hybridní modely. Jinak by Toyota musela za tento jeden exemplář poslat do Bruselu „odpustek“ ve výši téměř 435 tisíc Kč!

Jak je vidět, jedná se tedy o poměrně drahý špás a ve druhé polovině roku nepochybně dojde na rozhodování, kolik aut je ještě možné letos prodat, aby se emisní plán splnil. Kupovat land cruiser jen pro vození dětí do školky by tedy asi byl zbytečný luxus. Kdo Toyotě emisně pustí žilou, měl by land cruiser již pořádně potrápit v terénu!