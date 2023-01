Kolínská Toyota v únoru zastaví kvůli nedostatku komponentů výrobu

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně zastaví v únoru kvůli nedostatku komponentů výrobu, „31. ledna zastavíme linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů v dodavatelském řetězci s ohledem na komponenty do polovodičů,“ potvrdil mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.