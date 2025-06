V italském městečku Cernobbio u Comského jezera si v kulisách 450 let starého luxusního hotelu Villa d’Este a v jeho okolí daly v rámci dalšího ročníku festivalu automobilové krásy dostaveníčko...

Fusion nové doby. Z dodávky je rodinný ford, vyděláte na něj dřív

Je to zhruba 15 let zpátky, kdy v Česku trhal prodejní rekordy model Ford Fusion. Ten už se dávno nevyrábí, bohužel jako pár dalších skvělých aut této značky. Ford si ale myslí, že by Fusion mohla...