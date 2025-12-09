Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

František Dvořák
  12:59aktualizováno  13:37
Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

Slavnostní předání proběhlo za účasti policejního prezidenta Martina Vondráška a zástupců společnosti Toyota Central Europe-Czech a Toyota Tsusho, které vozy policii dodává.

„Jsem rád, že se nám daří pořizovat vozidla, která reflektují skutečné potřeby výkonu služby. Pořádkové jednotky nezřídka pracují ve složitých podmínkách a náročný terén, kam potřebují přepravit množství specifického vybavení, je nesmí zastavit,“ okomentoval policejní prezident Martin Vondrášek.

Ceníková cena jednoho vozu s klasickou rámovou konstrukcí vhodnou pro použití v těžkém terénu se blíží 1,1 milionu korun včetně DPH. Využívat je budou hlavně pořádkové jednotky. Policie má v současnosti přes 12 500 vozidel s průměrným stářím sedm let. Nejrozšířenější jsou různé modely značky Škoda, ale ve vozovém parku jsou i vozidla Hyundai, VW, Audi, BMW a další, včetně jednoho Ferrari.

„Z terénních vozidel jsou ve vozovém parku nejen vozidla Toyota Hilux, ale také například VW Amarok či Land Rover Defender,“ řekl mluvčí policie David Schön.

Další terénní model Toyoty Land Cruiser 150 slouží u cizinecké policie, u pořádkové policie v horských oblastech i u specializovaných útvarů. Pick-up Hilux podle automobilky rozšiřuje technické možnosti policistů v terénu. „Naše hiluxy již roky slouží u různých složek integrovaného záchranného systému jako nedílná součást jejich náročné práce v těžkém terénu. To, že se v těžkých podmínkách osvědčily, dokládá i nový kontrakt s policií. Svěřit naše vozy do služby u Policie ČR považujeme za nejvyšší uznání, které je možné získat,“ uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

„Pick up Hilux tak navazuje na předchozí spolupráci a rozšiřuje technické možnosti policistů v terénu,“ okomentoval policejní prezident Martin Vondrášek.

Hiluxy sliouží také u armády. Ta v minulosti řešila technické problémy u naftového motoru.

Automobily budou využívat především speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a jednotka speciální ochrany Ochranné služby. Nové pick-upy zvýší schopnost policie přepravovat rozměrnější nebo početnější materiál do míst, která jsou běžnými vozidly obtížně dostupná. Do budoucna budou další vozidla využita například na oddělení služební hipologie a kynologie, na poříčním oddělení nebo u dalších specifických útvarů pořádkové policie.

Terénní automobily Toyota Hilux určené pro policii jsou vybaveny dvoukabinovou karosérií pro pět osob. Nákladová korba je uzavřena neprůhlednou skořepinou, která se otevírá zezadu i z obou bočních stran. Součástí výbavy je policejní polep, kompletní výstražné zařízení, radiová technika a vše potřebné pro služební nasazení. Součástí policejní přestavby je nezávislé topení, kompletní sada celoročních pneumatik, odnímatelné tažné zařízení či šnorchl s hlavicí. „Terénní nasazení podporuje také vyprošťovací naviják tažnou silou 36 kN včetně příslušenství,“ dodal ředitel Toyota Tsusho Pavel Vávra.

Pod kapotou mají turbodieselový motor 2,8 litru s mild-hybridním 48V systémem, tuto motorizaci model dostal při modernizaci v roce 2023. „Vznětový motor o objemu 2 755 cm³ poskytuje výkon 150 kW, točivý moment 500 Nm a spotřebu 9,6 litru na 100 kilometrů, a je posílen mild-hybridním 48V systémem, který zmíněný diesel kombinuje s elektrickým motorgenerátorem, lithium-iontovou baterií a DC-DC měničem,“ vypočítává automobilka a vysvětluje, že mildhybridní systém zlepšuje kultivovanost chodu, snižuje hluk a vibrace, pomáhá při rozjezdech a snižuje spotřebu paliva. „Šestistupňová automatická převodovka doplňuje pohon všech kol s přiřaditelnou přední nápravou. Vozidla zvládnou brodivost až 700 mm, mají světlou výšku 255 mm, užitečnou hmotnost 1 000 kg a tažnou kapacitu 3 500 kg.“

Hilux je v nabídce Toyoty již od roku 1968. Nyní je v nabídce osmá generace vyráběná od roku 2015. Automobilka před nedávnem oznámila, že chystá na rok 2026 představení nové generace modelu.

Toyota je v posledních letech úspěšná v soutěžích o dodávky aut pro státní správu. Aktuálně běží rámcový kontrakt na pořízení čtyř set elektrických Toyot bZ4X.

Na miniterstvech práce a sociálních věcí a životního prostředí pak testovali vodíkové Toyoty Mirai.

Toyota je v aktuálních statistikách trojkou českého trhu za Škodou a Hyundaiem.

