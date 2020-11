Do české armády nastoupí hilux. Slavná toyota právě dostala vylepšení

Toyota představila upravený pick-up Hilux v létě, koncem záři pak odstartovaly v Česku objednávky a automobilka také v Česku ukázala první kusy faceliftovaného provedení. Zákazníci, kteří touží po novém provedení vozu s image nezničitelného pracanta, se podle Jitky Jechové z českého zastoupení Toyoty dočkají prvních aut příští rok v lednu. Právě tyto faceliftované verze pak dostane v průběhu příštího roku i Armáda České republiky (více čtěte zde).

Zatímco po stránce designu jsou změny spíše kosmetické a novou příď, která je hlavním poznávacím znakem faceliftu, dostanou jen provedení Extra Cab a Double Cab (dvoumístná Single Cab zůstává u původního designu), pod kabátem doznala technika řadu důležitých změn. Podle Toyoty by tak měla být vylepšená verze osmé generace legendárního terénního pick-upu opět o něco schopnější v terénu, přitom komfortnější na silnici.

Nový motor

Jednou z klíčových novinek, na kterých pak Hilux u ostatních vylepšeních vlastně dost staví, je i nový motor v nabídce. Dosavadní čtyřválec 2,4 litru s výkonem 110 kW v nabídce zůstává, nově si však mohou zájemci objednávat i nový, rovněž čtyřválcový, agregát 2,8 litru, který má výkon 150 kW (204 koní). Lákavé je i navýšení točivého momentu, ze 400 Nm u menšího čtyřválce může u nového motoru dosahovat až 500 Nm. Ovšem to platí jen v kombinaci se šestistupňovou automatickou převodovkou, verze s manuálem o stejném počtu stupňů zvládne jen 420 Nm.

Nový agregát výrazně zlepší dynamické schopnosti Hiluxu, zrychlení na stovku teď trvá 10,1 sekundy u manuálu a 10,7 u automatu, slabší motor zvládne sprint na stovku s manuálem za 13,2 sekundy a s automatickou převodovkou za 12,8 sekundy. Nový agregát by přitom neměl negativně ovlivnit spotřebu paliva. Toyota zatím ve zveřejněných technických údajích píše, že zatímco se kombinovaná spotřeba v cyklu WLTP u slabšího provedení pohybuje dle verze auta v rozmezí od 8,7 do 10,3 litru, u motoru 2,8 litru to je v rozmezí od 7,8 do 10,1 litru.

Ti, kdo si silnější agregát objednají, se mohou těšit z toho, že armádním vozům „ujedou“. Do služeb vojáků v Česku totiž nastoupí provedení s motorem 2,4 litru, které je z hlediska ceny o trochu rozumnější volbou a svou roli může hrát i to, že jde o v Hiluxu již dobře prověřený agregát. Ani u nového motoru ale nejspíš nehrozí, že by Toyota udělala nějakou zásadní chybu, která by podkopala image Hiluxu coby nezničitelného auta. Ostatně, zákazníkům Toyota na vůz nabídne záruku po dobu pěti let nebo ujetí 250 000 kilometrů.

U silného provedení pak Toyota počítá s tím, že bude mít úspěch především u zákazníků, kteří chtějí Hilux kromě pracovních účelů využívat i pro volnočasové aktivity. Půjde tedy o zákazníky, kteří si drsný pick-up koupí namísto některého z klasických SUV. Naopak ti, kdo například chtějí tahat těžký náklad, se volbou motorizace zaobírat nemusí: brzděný přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny utáhnou všechna provedení s pohonem 4x4 (nebrzděný může mít u všech verzí 750 kilo).

S novým motorem se pojí i nová extra výbava nazvaná Invincible a její ještě lepší stupeň Invincible Sport. Tyto stupně, které mají ty nejmodernější prvky výbavy, jako třeba pokročilou sadu asistenčních systémů a komfortní výbavu interiéru (a verze sport i elektrický kryt zavazadlového prostoru a nášlapy), lze pořídit jen se silnějším motorem. Motor 2,8 litru také nelze pořídit k základním stupňům Live a Live Chassis, od stupně Active už však dostupný je.

Lepší tu i tam

Legendární Toyota, kterou proslavil testem nezničitelnosti pořad Top Gear a která je známá svým častým nasazením v armádách a různých ozbrojených složkách (a to i v rukou radikálů), má ve faceliftovaném provedení osmé generace ale i řadu dalších vylepšení, která se týkají i provedení se základním motorem.

Novinkou je například elektronický systém, který simuluje fungování elektronické uzávěrky diferenciálu na zadní nápravě (u modelů 4x4 v režimu pohonu zadních kol), konstrukčními změnami prošlo například i odpružení zadní nápravy listovými pery. Díky drobným, ale podstatným, změnám, teď má být Hilux i přes toto především funkční řešení komfortnější, než doposud. Toyota slibuje hladší přejezdy nerovností a méně rázů od zadní nápravy, což bude samozřejmě příjemné i v terénu. Nově naladěné jsou kompletně i tlumiče, lepší je uložení odpružení, takže komfort by se měl celkově posunout vpřed.

Totéž platí pro ovladatelnost auta a to jak na silnici, tak v terénu. Hilux za to vděčí přepracovanému řízení, volnoběžné otáčky motoru jsou nově 680 za minutu namísto 850, což znamená v terénu při použití redukce pomalejší chod na volnoběh. Řidič tak má větší kontrolu nad pohybem vozu. Nově je k dispozici i senzor úhlu natočení kol.

V interiéru dostává Hilux například vylepšený infotainment, který podporuje Android Auto a Apple Car Play, zároveň se u něj Toyota vrátila k verzi s ovládacími tlačítky po stranách namísto dotykových plošek. To je u off-roadu samozřejmě mnohem praktičtější řešení, které půjde ovládat třeba i v rukavicích. Obecně ale může být nové provedení v interiéru luxusnější a modernější, než doposud, včetně například prémiového ozvučení JBL s devíti reproduktory a zesilovačem o výkonu 800 W. K novému Hiluxu lze samozřejmě pořídit i spoustu příslušenství.

O trochu dražší

Oproti provedení před faceliftem podražil inovovaný Hilux o nejméně 35 000 korun bez DPH, u vybavenějších verzí je pak příplatek i o něco vyšší. A vzhledem k možnosti volby nového silnějšího motoru a extra výbavy Invincible pak obecně mohou ceny dostoupat do výrazně vyšších hladin, než u stávající verze.

Běžné základní provedení faceliftovaného Hiluxu s motorem 2,4 litru, pohonem všech kol a výbavou Live, což bude nejspíš provedení, které bude dostávat i česká armáda (firma Glomex MS potvrdila motor a pohon 4x4, ale ne stupeň výbavy), stojí podle ceníku 937 750 korun s DPH (775 000 bez daně). Armáda za jedno auto zaplatí s daní 893 000 korun, ovšem získá v ceně servis na dva roky a kompletní díly pro běžnou údržbu, khaki lak a držák na zbraně.

Příplatek za automat je vždy 40 000 korun bez daně, ale to až od stupně Active, k základnímu Live automat objednat nelze. Stejnou částku si připlatí ti, kdo chtějí silnější motor. Active začíná na 845 000 bez DPH (1 022 450 s daní). Lepší výbava Executive stojí bez daně 85 000 korun navíc, za Invincible se připlácí dalších 90 000 bez DPH a o 120 000 korun bez daně dražší špičkové provedení Invincible Sport pak vyjde na 1 220 000 bez DPH (1 476 200 s daní).