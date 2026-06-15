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Nezničitelná ikona má chytré stupátko: Toyota Hilux přidává k dieselu elektro

František Dvořák
Hilux patří mezi nejslavnější automobilová jména. Ten nezničitelný terénní pick-up přiváží Toyota už v deváté generaci. Zkusili jsme ho v náročném terénu plném hlubokého bláta, ostrých skal a lesních pasáží a v elektrickém provedení fungoval stejně dobře jako v tom spalovacím. Čtete správně, k turbodieselovému, lehce hybridizovanému provedení přidala Toyota také čistě elektrickou variantu. Funguje výborně, ale sami přemýšlíme, pro koho je určena.

Je to král terénních pick-upů, s výjimkou amerického trhu, kde Ford F-150 nadále dominuje prodejům, je Hilux zdaleka nejprodávanějším „kompaktním“ pick-upem (stále je dlouhý 5,32 metru!) na planetě.

Novinka, která je výraznou evolucí předchozí osmé generace, reaguje na moderní trendy diverzifikovanou paletou motorů, 48V dieselhybridní verzi, kterou pro mimoevropské trhy doplňují ještě čistě dieselové i benzinové varianty, doplňuje v Evropě premiérově elektrické provedení. A ještě jedna evropská „specialita“: na rozdíl od zbytku světa se na starém kontinentu bude nabízet v jediné variantě karoserie se čtyřdveřovou pětimístnou kabinou a metr a půl dlouhou korbou, variantu s krátkou kabinou tu prý stejně nikdo nekupoval.

Nezničitelná

Modelová řada Hilux se zrodila v roce 1968. Za téměř šedesát let své existence si vůz našel cestu k více než 27 milionům zákazníků po celém světě. Klíčovým momentem pro upevnění pověsti absolutní spolehlivosti se stala dnes již kultovní epizoda britského pořadu Top Gear z roku 2003. Moderátor Jeremy Clarkson se tehdy pokusil pick-up zlikvidovat utopením v moři, demoliční koulí, ohněm a následným umístěním na střechu budovy určené k odstřelu. Vozidlo přesto pokaždé přežilo a motor šlo bez problémů nastartovat.

„Tento moment zachytil něco naprosto autentického, co žádná reklama nedokáže vyrobit. Hilux je zkrátka nezničitelný, a to je základní stavební kámen všeho, co přinášíme v deváté generaci,“ naparují se u Toyoty, zkuste si vzpomenout na jiné auto, které přišlo k takové celosvětové slávě jedinou párminutovou reportáží...

Evropský trh je i přes omezenou nabídku variant pro Hilux důležitý. V uplynulých čtyřech letech si stabilně udržoval více než 20% podíl v segmentu pick-upů. V roce 2025 navíc tvořil téměř 30 % všech profesionálních prodejů značky Toyota v Evropě. Nedávno obléklo uniformu české policie dvacet nových hiluxů z padesátky, které si prezidium objednalo.

Nový čumák

Vzhled deváté generace sází na agresivnější a modernější proporce. Dominantou přídě je masivní šestiúhelníková mřížka chladiče, na kterou navazují štíhlejší LED světlomety a ostře řezané kubické detaily. Cílem návrhářů bylo zachovat robustní charakter pracovního stroje, ale nabídnout vizuální atraktivitu i pro privátní klientelu a dobrodruhy. Kromě nového čumáku dostal Hilux i upravenou záď, boky jsou stejné jako u předchůdce. To znamená víceméně stejné rozměry (délka lehce přes pět metrů).

Hilux s přepracováním na devátou generaci neztratil nic ze svého charakteru, spíš naopak, zůstalo zachováno vše, co na něm bylo dobré; a to není v dnešní době vůbec pravidlem. Takže se příjemně ovládá jako vždycky. Zůstala také relativně úzká, v porovnání s ostatními pick-upy – užitnosti to nevadí, místa pro lidi i náklad je dost, ale zároveň se s ní dobře manévruje ve stísněnějších podmínkách, není to takový mastodont jako ostatní. Přepracování se dočkal i podvozkový rám, ten, který dělá z Hiluxu takového nezmara, pracovní terénní pick-up jinou než rámovou architekturu mít nemůže, pokud to myslí s prací vážně. Nám se zalíbila drobnost v podobě stupátka integrovaného do boku zadního nárazníku, vypadá to jako drobnost, ale kdo se drápe několikrát denně na korbu, ocení to. Unese prý až 270 kilogramů.

Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
85 fotografií

Konstruktéři přidali rámu svary, výztuhy, aby byl pevnější, odolnější. A ještě přidali elektrický posilovač řízení, to je významná změna oproti předchůdci s hydraulickým posilovačem. Neohrnujte nos, moderní posilovač mění tuhost v závislosti na rychlosti a především účinně filtruje rázy od nerovností v těžkém terénu, po čemž uživatelé předchozího provedení volali.

Největší změnou je však paleta pohonných jednotek. Vývoj byl sice tradičně řízen v Japonsku, finální produkce pro globální trhy je však rozdělena: hybridní verze se vyrábějí v Jižní Africe, zatímco čistě elektrické modely sjíždějí z linek v Thajsku, kde má Toyota zároveň specializované výzkumné centrum pro elektrickou mobilitu. A tak vedla projekt bateriového provedení tamní vývojářka Suwadee Samuthananon. Pro původně materiálovou inženýrku s pětadvacetiletou kariérou u Toyoty to byl první projekt „celého“ auta. Sama uznává, že kvůli specifickým parametrům bude zájem o bateriovou verzi spíše omezený.

„V prvním roce prodejů v Evropě očekáváme podíl elektrické verze přibližně 5 %, což představuje něco málo přes 2 tisíce vozů. Pro následující rok 2027 plánujeme růst na 7 %. Z globálního pohledu cílíme na objem kolem 7 tisíc čistě elektrických kusů ročně,“ uvádějí zástupci automobilky.

Hlavní bude diesel

Pilířem prodejů na evropském kontinentu se stává Hilux Hybrid 48V. Základem je osvědčený přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 2,8 litru, který disponuje výkonem 204 koní a točivým momentem 500 Nm. Systém je nově doplněn o kompaktní motor-generátor, 48V lithium-iontovou baterii a měnič DC-DC. Malá baterie o kapacitě 0,2 kWh je schovaná pod zadními sedadly, elektromotor je se spalovacím motorem spojen řemenem a přidává 8,5 kW a 65 Nm.

Elektrická asistence se aktivuje v energeticky nejnáročnějších situacích – při rozjezdech, akceleraci nebo při manévrování v nízkých rychlostech. Výsledkem je kultivovanější a tišší projev s úsporou paliva kolem 5 % v reálném provozu. Hybridní verze si zachovává stoprocentní pracovní parametry s užitečným zatížením 1 tuny a tažnou kapacitou 3,5 tuny.

Vývoj plně elektrické verze měl hlavní podmínku: inženýři museli integrovat baterii do vozu tak, aby byla schovaná v žebřinovém podvozkovém rámu, což je diametrálně odlišný postup oproti stavbě běžných elektromobilů na monokokových platformách. Vodou chlazená lithium-iontová baterie s kapacitou 59,2 kWh je umístěna přímo uvnitř masivního ocelového rámu, nikoli pod ním. Díky tomu je dokonale chráněna před kameny, vodou a nárazy, přičemž brodivost zůstala na špičkové hodnotě 700 mm. To ovšem také znamenalo konstrukční omezení pro její fyzické rozměry. Těch 59 kWh je na víc než dvoutunový pětimetrový pick-up prostě málo, ale větší baterie se prostě do vymezeného prostoru nevešla. Baterie dodává Prime Planet Energy Solutions, což je společný podnik Toyoty s firmou Panasonic.

„Kapacita je limitována fyzickým prostorem uvnitř podélníků ocelového rámu. Chtěli jsme zachovat stoprocentní terénní ochranu a brodivost bez toho, aby baterie vyčnívala pod auto, což prostor logicky omezilo. Vyždímali jsme z daného místa maximum,“ vysvětluje Suwadee.

Pohon všech kol zajišťují dvě nezávislé nápravy (tzv. e-Axles). Přední generuje točivý moment 206 Nm, zadní 270 Nm. Systém distribuuje sílu okamžitě, což eliminuje prodlevu při stoupání v terénu. Celkový výkon soustavy činí 144 kW (196 koní). Dojezd na jedno nabití se pohybuje oficiálně kolem 257 km, ovšem samozřejmě extrémně závisí na podmínkách provozu a použití. My se při jízdách v ne zrovna lehkém terénu a po okreskách dostali z normálních teplot kolem 20 stupňů a prázdnou korbou k třicetikilowatthodinové spotřebě. Takže počítejte v lepším případě spíš s dojezdem kolem 200 kilometrů. Palubní nabíječka zvládne rychlonabíjení (DC) 125 kW.

Poprvé je v elektromobilu nasazen systém Toyota Multi-Terrain Select (MTS) s pěti režimy pro různé typy povrchů (skály, písek, bláto, hlína atd.), který precizně dávkuje točivý moment na každé kolo zvlášť. Auto s ním zvládlo všechno, co spalovací provedení s klasickou redukcí a uzávěrkou (přiřaditelný pohon všech kol s režimy 4H a 4L a uzávěrkou zadního diferenciálu), suverénně, s plynulými rozjezdy v kamzičích stoupáních, i brodění sedmdesáticentimetrovou hloubkou zvládá stejně jako spalovák.

Oproti naftové verzi má elektrická omezenou tažnou sílu. „Omezení tažné kapacity na 1,6 tuny u elektromobilu je výsledkem snahy o vyváženost. Při tahání těžších nákladů nad tuto hranici by u elektrického pohonu docházelo k extrémně strmému propadu dojezdu baterie,“ vysvětluje Toyota. S nafťákem hilux utáhne až 3,5tunový přívěs.

Maximální rychlost je 140 km/h, v nižších rychlostech je dynamika výborná, ovšem se stoupající rychlostí elán rychle uvadá. Elektrické provedení na silnici působí o něco klidněji a plavněji, může za to pravděpodobně i to, že dieselu zůstala vzadu klasická robustní bezúdržbová tuhá náprava a listová pera. Elektrická má nápravu De Dion s listovými pery, ale také uveze na korbě méně. Užitečné zatížení vozidla je omezeno na 715 kg namísto jedné tuny jako u spalovacího provedení.

Tak akorát digitální interiér

Kabina prošla zásadní proměnou s orientací na digitální ergonomii. Nová horizontální středová konzole sdružuje veškeré ovládací prvky pohonu 4×4 na jednom intuitivním místě. Pracovišti řidiče dominuje přizpůsobitelný přístrojový štít o velikosti 12,3 palce a centrální obrazovka multimediálního systému o stejné úhlopříčce. Volant dostal tenčí paprsky pro pevnější úchop. Toyota už částečně opustila zásadu, že funkce auta musí být schopen obsloužit i dělník na stavbě s rukavicemi na rukou, takže dotykový displej na přístrojovce najdeme, těm základním „jízdním“ funkcím ale stále ponechali fyzické ovladače.

Bezpečnostní balíček Toyota Safety Sense je dodáván standardně v rámci integrovaného systému Toyota T-Mate. Pro elektrickou verzi BEV navíc Toyota představila nadstandardní program péče o baterii s krytím až na 10 let nebo 1 milion ujetých kilometrů (při podmínce každoroční kontroly stavu v autorizovaném servisu). V rámci konektivity nabízí aplikace My Toyota dálkové zamykání, ovládání klimatizace a oken či automatickou klasifikaci soukromých a služebních jízd.

Základní cena elektrického hiluxu je 1,6 milionu korun s DPH, naftové provedení startuje o půl milionu níž.

Toyota Hilux v číslech
2.8L Hybridelektrická verze (BEV)
Motorpřeplňovaný naftový R4 2755 cmsynchronní motor s permanentními magnety
Max. výkon (kW/koní)150/204144/196
Max. točivý moment (Nm)500-
Točivý moment předního/zadního motoru (Nm)-205,5/268,6
Maximální rychlost (km/h)176140
Typ baterielithium-iontoválithium-iontová
Kapacita baterie (kWh)0,2159,2
Elektrický dojezd (km) -257
Převodovkaautomatická 6-stupňová s měničemStálý převod
Pohonpřiřaditelný AWDstálý AWD
Délka/rozvor (mm)5320/30855320/ 3085
Šířka (mm)18551855
Výška (mm)18651845
Světlá výška (mm)310212
Objem nádrže (l)80-
Pohotovostní/celková/užitečná hmotnost (kg)2175 - 2375/ 3210 - 3250/ 1025 - 10652420 - 2625/ 3135 - 3165/ 710 - 715
Brzděný přívěs (kg)35001600

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