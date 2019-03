Toyota Corolla nasadila plastové svaly, verze Trek není jen pro cyklisty

Corolla v celé své nové škále kompletně nahrazuje dosavadní dvojici modelů: předchozí sedan Corolla a hatchback a kombi Auris. Jak nová corolla jezdí, čtěte zde

V nové generaci zamíří na náš trh již brzy a v Ženevě tak Toyota pokračuje v představování dalších variací na toto téma.

Hatchback a kombi tak půjde nově podle všeho objednat i ve sportovnějším provedení GR Sport. Kdo ale doufá třeba v ještě silnější hybrid pod kapotou, bude zklamán. Technika se nemění, atletická varianta přináší jen optické změny, třeba masku chladiče v tmavém chromování, nové prahy a třeba zadní difuzor. Jsou tu také nová osmnáctipalcová kola a nová barva Dynamic Grey s kontrastním lakováním střechy a sloupků. Toto provedení bude k dispozici jen s hybridními pohonnými jednotkami.

Totéž platí i pro novou verzi kombíku Touring Sports, která nese označení Trek. Ta dostala světlou výšku zvýšenou o 20 mm a k tomu slušivé plastové lemy blatníků a další drobné detaily, které dodávají vozu dobrodružnější vzhled. Provedení tak vlastně navazuje na obdobně koncipovaný auris, který se ale na trhu objevil až na sklonku své kariéry. Jmenoval se Freestyle.

Značka Trek není zvolena úplně náhodně. Toyota se v tomto případě chlubí spoluprací s výrobcem jízdních kol Trek, který ročně prodá přes 1,5 milionu bicyklů a chlubí se tradicí od roku 1976. Tato spolupráce jasně naznačuje, že vůz cílí na aktivnější uživatele.

Auto bude chtít na našem trhu zatopit oblíbené Škodě Octavia v provedení Scout, ovšem má to jeden malý háček. Zatímco scout koupíte výhradně s pohonem všech kol, Toyota Corolla Trek bude vždy jen předokolka. Upřímně, vzhledem k určení auta to většinou vadit nebude, ale zákazníci dnes na pohon všech kol hodně slyší, a tak to Toyota nebude mít se svou novinkou vůbec lehké.

Kontrovat by mohla Corolla Trek cenou. Dá se jen odhadovat, jaký bude příplatek oproti standardním verzím, ale určitě to nebude závratná suma. A i když pohled do ceníku corolly ukazuje, že to určitě není levné auto, pro scout to platí také.

A tady bude mít corolla nejspíš výhodu v tom, že v jejím případě rovnou dostanete velmi dobře vybavené auto, u kterého už nebude téměř za nic připlácet. Scout dnes začíná na 812 900 korunách, vyšperkovaná Corolla Touring Sports v nejvyšší výbavě Executive vyjde s hybridní osmnáctistovkou (122 koní) na 729 900 korun a s dvoulitrem na 804 900 korun. Příplatek za verzi Trek pak na konkurenceschopnosti vůči scoutu jistě nic nezmění.



Lákavý bude i vnitřní prostor vozu. Corolla totiž v nové generaci v provedení kombi oproti předchozímu aurisu výrazně povyrostla a nabízí opravdu hodně místa na zadních sedadlech. V zavazadlovém prostoru bude mít nadále mírně navrch škodovka, ale jejích 610 litrů oproti 596 u toyoty je jen drobounká výhoda.