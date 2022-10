Nejslavnější auto světa poprvé jako SUV. Toyota Corolla Cross je v Evropě

Od uvedení modelu v roce 1966 vyrobila Toyota celosvětově přes padesát milionů vozidel s tímto jménem ve dvanácti generacích. Prodává se na víc než sto padesáti trzích světa ve třech karosářských verzích. V Evropě je to druhé nejprodávanější auto své kategorie.

Novinka na evropském trhu je ultraglobální auto, stejně jako ostatní Corolly. Cross se vyrábí v Japonsku (i pro Evropu), Thajsku, na Tchajwanu, v Brazílii, USA (ve fabrice v Alabamě vlastněné Toyotou a Mazdou, pro USA, Kanadu a Mexiko), Malajsii, Číně (pod jménem Frontlander) a Jihoafrické republice. Teď tedy dorazila Toyota Corolla Cross, jak zní její celé jméno, do Evropy. Upřímně, máme podezření, že to automobilka původně až tak neplánovala. I když se snaží novinku napasovat do stávající nabídky, začíná být v evropském ceníku Toyoty mezi čtyřapůlmetrovými crossovery trochu přehuštěno.

Konkurent Škody Karoq nebo Nissanu Qashqai hierarchicky, cenově i svými rozměry tedy zapadne mezi menší ufoidně tvarované C-HR a větší RAV4. Trekkingová Corolla stojí na architektuře platformy TNGA od Toyoty, konkrétně její nejnovější vývojové variantě GA-C. Mohutně vyhlížející auto je typický crossover, na délku má 4 460 milimetrů – třeba Karoq je o 78 mm kratší.

V Evropě jen hybrid

Corolla Cross je druhý crossover Toyoty postavený na GA-C, první je v roce 2016 uvedený o kousíček menší excentrik C-HR. Rozvor 2 640 milimetrů má stejný, delší je hlavně o zadní převis. To vysvětluje, proč uvnitř zrovna místem nehýří – vždyť interiér je převzatý z obyčejné hatchbackové Corolly.

V Evropě novou verzi Corolly nabídne Toyota nyní výhradně s hybridním pohonem v nejnovějším provedení páté generace. Atmosferický dvoulitrový čtyřválec (112 kW – 152 k, 190 Nm) je v něm doplněn o elektromotor, přes automatickou převodovku pohánějí přední kola.Systémový výkon je pak 197 koní (146 kW), sprint na stovku zvládne Cross za velmi slušných 7,6 sekundy s pohonem předních kol, respektive 7,5 sekundy u verze AWD-i; u čtyřkolky je na zadní nápravě ještě druhý elektromotor, který sám roztáčí zadní kola. Přední elektromotor má 83 kW (118 k) a 206 Nm, zadní pak 30 kW (41 k) a 84 Nm.

Trakční baterie vylepšeného hybridního systému je o 40 procent lehčí a umí dodat o 14 procent vyšší špičkový proud než předchozí provedení. Li-ion akumulátor složený ze 180 článků s kapacitou 4,08 Ah umístili konstruktéři pod zadní sedadla.

Příští rok dorazí ještě výhradně „předokolková“ hybridní verze s motorem 1,8 (72 kW – 98 k, 142 Nm) a systémovým výkonem 140 koní (103 kW), která je v prodeji v různých končinách světa, a na dohled Evropy v Turecku a Izraeli. V Americe se aktuálně prodává nehybridizované provedení s dvoulitrem a CVT. Jedna-osmička pro Evropu se teprve specifikuje, je tak možné, že dostane jednodušší zadní nápravu tvořenou torzní příčkou, kterou má většina verzí Crossu po světě. Aktuální dvoulitrové provedení pro Evropu má víceprvek tvořený lichoběžnkovými závěsy.

S torzní příčkou má kufr objemu 487 l v případě použití opravné sady píchlého kola, když má auto rezervu, odveze pod roletkou (tou nejjednodušší, trochu plandavou a neběhající ve vodících lištách) 440 litrů. Ale pozor, u evropského provedení značka uvádí objem kufru 436 litrů, pravděpodobně jej zmenšila prostorově náročnější víceprvková náprava. Kufr je dobře přístupný, široký. Zajímavou funkci mají páté dveře kufru, z příplatek se otevírají mávnutím nohou pod zadním nárazníkem (to známe), zavírají se tlačítkem, ale taky stačí jen za víko potáhnout a elektromotorky už ho stáhnou dolů a zaklapnou.

Světoobčan

Cross patří mezi ty míň evropské toyoty v nabídce značky. Takže tak trochu nepasuje do aktuální nabídky značky, která dnes slaví na starém kontinentu obrovský úspěch právě proto, že svá auta poevropštila, dala jim výrazný design a odhodlala se k tomu dát najevo emoce a zkoušet je vyvolávat. Corolla Cross je oproti tomu trochu usedlý oldschool. To není výtka.

Tím potvrzuje úlohu Corolly být v nabídce Toyoty globálním modelem. A protože SUVčka jsou dnes v kurzu od Aljašky po Taiwan, je Cross důležitým doplňkem. Značka jich chce prodávat až padesát tisíc ročně, ke dvěma stům tisícím klasických coroll - sedanů, hatchbacků i kombíků.

Zvenku působí mohutně, automobilka vyzdvihuje dobrý výhled, to vcelku platí, až na velký úhel, který při pohledu do levého oblouku zakrývá obří zpětné zrcátko. Vyšším postavám to asi tolik vadit nebude.

Vnitřek zrovna nepůsobí jako v autě za devět set tisíc a víc. Je to taková vzpomínka na to, že asijské značky vyznávají trochu jinou estetiku a kladou důraz na jiné discipliny než Evropa. Materiály působí odolně, nic nevrže, nedrnčí. Vůbec, celkový dojem z Crossu je jakási pevnost, robustnost. Jen to nepůsobí tak filigránsky, fajnově.

Co je větší – negativní – překvapení, je prostornost kabiny. Na svou velikost centimetry a litry v kabině zrovna nehýří. Spolujezdec se má sklony odsouvat vzad, protože má kolena blízko k obří bouli přístrojové desky. Na zadních místech to zrovna na natažení nohou není. Do výšky je to slušné, ovšem do šířky centimetry neplýtvá, vzadu, ale ani vepředu, kde širším postavám výrazně tvarované výplně dveří spíš překáží. Přední sedadla jsou na pohled i posez skvělá, zadní mají sedák dostatečně vysoko, jen je kratší.

Dobře se tam nastupuje, dveře se otevírají ve velkém úhlu. Nastupování usnadňují také štíhlé prahy překryté dveřmi, takže si neušpiníte nohavice.

Řidiči se líbí, spolujezdci míň

S dvousetkoňovým hybridem krossová corolla uhání čiperně, pravda, rozjezdy jsou pocitově vlažnější, když se rozpohybuje už má elán (a taky hrubší hlasový doprovod vytočeného čtyřválce), motor se zapře do převodů a slušně zrychluje. Vývojářům Toyoty se podařilo už úplně potlačit gumový dojem z přenosu výkonu.

Hybridním jezdcům je ovšem vlastní spíš uvolněný rozvážný styl jízdy. A to je přesně nová corolla, poprvé od roku 1966 SUVčková - ladně si pluje krajinou, zlehka, jistě. Skvělé řízení, které má Corolla převzal i trekkingový brácha, je pevné, citlivé, přesné, hezky se s ním vede, jede zlehka a suverénně.

My při první seznamovačce jezdili se spotřebou od 4,5 do 5,2 litrů benzinu na sto, to je klasika hybridizovaných toyot. Cross tomu jde naproti také překvapivě dietářskou hmotností 1,3 tuny.

Řidiči je dobře, může se posadit nečekaně nízko (na poměry SUV), jen by se hodily větší rozsahy nastavení volantu.

To je dojem šoféra, ovšem na místě spolujezdce je to o dost jiné. Sedí se tam výš, pravá sedačka totiž nemá výškově nastavování ani za příplatek. A spolujezdec, který se nedrží volantu, hlavně vnímá, jak se auto naklání v obloucích a nesouvisle kymácí.

Corolla Cross totiž velmi dobře tlumí nerovnosti, zvládne i polňačku, ale zároveň má podvozek naladěný na měkčí notu, takže se rozpumpované tlumiče musí vždy po rázu nebo prudší změně směru chvilku uklidňovat.

Je k mání i jako čtyřkolka, za příplatek padesát tisíc dostanete na zadní nápravu druhý elektromotor. Na skotačení v terénu to ale není, ne že by to Cross nezvládl, zadní elektromotor je dostatečně silný, chytrý pohon všech kol umí divy, ale sehněte se a podívejte na světlou výšku. Pod zadní nápravou vedou motoráři trubku výfuku hodně furiantsky, je nízko a první na ráně o každý větší kámen, který se bude povalovat mezi kolejemi na polňačce. Při jízdě rovně a za normálních podmínek jsou hnaná jen přední kola, zadní nápravu mozek auta zapojí do hry při změnách směru nebo horší adhezi.

Četba ceníku

Toyota vsází na bohatou výbavu a to, že pro její auta v Česku chodí zákazníci, kteří si dopřávají. Cross má tedy armádu bezpečnostních asistentů, ty vidí dál, šíře a přesněji než u předchozích verzí systému, nově třeba pozná velké objekty a velká zvířata v jízdní dráze, upozorní tak třeba na slona potulujícího se šumavským hvozdem. Novinkou je asistent pro bezpečné vystupování, který dá vědět, že kolem jede cyklista. Má velký 12,3" displej namísto klasických budíků za volantem, 10,5" tablet multimedií uprostřed přístrojovky má být rychlejší a chytřejší než dosud. Cloudová navigace se 24x za rok aktualizuje vzduchem (OTA), není třeba jezdit do servisu. Chytré telefony připojíte prostřednictvím Apple CarPlay (bezdrátově), respektive Android Auto (pomocí kabelu).

Základní cena je 920 tisíc. O kategorii větší a vychytanější RAV4, která patří k největším osobnostem této kategorie SUV, je ve srovnatelné výbavě o dvě stě tisíc dražší. Je pravda, že základní ravka s dvoulitrovým benziňákem bez hybridizace, s manuálním šestikvaltem a pohonem předních kol je levnější než Corolla Cross (od 860 tisíc korun). Zákazníci Toyoty v Česku obecně kupují výbavou nabušené verze, takže si konkurovat nebudou. Jen na doplnění: hybridní Corolla Cross v nejvyšší verzi stojí 1,14 milionu korun, nejlevnější hybridizovaná RAV4 s dvouapůllitrem je za 1,1 milionu.

Když budete dostatečně rychlí, dostanete Cross za pár měsíců, to klasickou nízkou corollu dnes objednáte s dodáním v roce 2024, výjimkou jsou sedany, ty má v Česku Toyoty dokonce skladem.