Klasický zástupce segmentu C se drží stále toho samého receptu. Prodává se sedan, klasický hatchback, a hlavně u nás nejoblíbenější kombi, které má proti hatchbacku o 6 cm delší rozvor a je uvnitř prostornější. Nabídka v bazarech jasně ukazuje, že kombi je nejpočetnější.
Z těch více než 500 aktuálních inzerátů připadá na kombíky zhruba 300 kusů, sedanů je skoro 180 a hatchbacků relativně málo, jen pár desítek. Zcela dominantní je hybridní pohon, s naftovým motorem už dvanáctou Corollu nekoupíte, a to dokonce ani jinde ve světě.
Hodně ojeté Corolly se dají koupit už za asi 220 tisíc korun. Nejsou výjimkou vozy, které mají najeto už přes 300 tisíc km. Většina ojetin se vejde do 100 tisíc km, na taková auta potřebujete minimálně 300 tisíc Kč. Oblíbený hybrid s takovým nájezdem se pod 400 tisíc Kč shání zatím těžko. Výkonnější hybridní verze startuje s nižšími kilometry až skoro u půl milionu korun.
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Na technice hybridní Corolly Combi je založen i model Suzuki Swace, který je prakticky jen „přeznačkovaná“ Corolla bez zásadních technických úprav. V prodeji byl letech 2020 až 2025, ale v aktuální inzerci najdete jen jednotky kusů. Lidé si tato auta spíše nechávají.
Corolla se ještě drží konvenčního rozvržení interiéru a je to spíše konzervativní auto. Nepřijdete o moderní vymoženosti, ale záleží na zvolené výbavě. Základní verze bývají poměrně chudé. V našem klimatickém pásmu preferujte vyšší specifikace, které mají vyhřívané sedačky (a také volant), hlavně pokud kupujete hybrid. Hybridní Corolly totiž v zimě moc netopí.
A který motor vybrat?
Nejprve začneme u nejrozšířenějších hybridů. Jsou to mimořádně spolehlivé pohony a v ojetině asi nic lepšího neseženete. Není tu třecí spojka, klasický startér nebo alternátor, převodovka je planetová. Tady se nemá co rozbít, pokud se o auto staráte a jezdíte s ním. Osmnáctistovka má klasické nepřímé vstřikování, silnější dvoulitr má duální systém, takže karbonovat také nebude.
O hybridní baterii se nebojte. Sice podle typu stojí od asi 45 do 70 tisíc korun, ale pokud auto pravidelně jezdí, bývá i daleko za 300 tisíci km stále v pořádku. Jsou tu jen dvě hrozby, které mohou baterii ohrozit. První je dlouhodobá odstávka vozu ve vybitém stavu, kdy akumulátor degraduje. Pozor tak na různé aukce z operáků nebo odložené bazarovky, u kterých hrozí, že se s autem několik měsíců nepohnulo. Je potřeba aspoň jednou za pár týdnů auto nastartovat a projet, aby se baterie „probudila“.
Druhou hrozbou je nefunkční chlazení baterie: je zde ventilátor pod zadní sedačkou, který stojí jen něco málo přes čtyři tisíce. Musí k němu ale vést vzduch, proto vstupní otvor udržujte čistý a nezakrývejte ho. Hybridní baterie se totiž umí v provozu silně ohřát. Je zde i malý filtr, který stojí asi pět stovek a není od věci ho jednou za pár let vyměnit. Zvládnete to svépomocí. Při poctivé údržbě najedou hybridy daleko za půl milionu kilometrů. Jedinou menší nevýhodou hybridů je omezení rychlosti na 180 km/h, ale to bude těžko někoho trápit.
Přeplňovaná dvanáctistovka ale také není špatný motor, takže kdo nechce hybrid, chybu s ním neudělá. Přímé vstřikování ale potřebuje variabilní jízdní režim a spíše delší trasy mimo město. V servisních autodatech žádné systémové chyby pohonu nejsou, takže to asi opravdu bude dobrý motor. Rozvody jsou řetězové, ventilové vůle se vymezují už hydraulicky.
Hojně rozšířený motor, hlavně tedy ve starších sedanech, byla šestnáctistovka. Klasická atmosféra s nepřímým vstřikem má rozvodový řetěz a hydraulické vymezování ventilové vůle. Ačkoli je to nenáročná a spolehlivá jednotka, pár aut mělo vadnou jednotku proměnného zdvihu ventilů. Původ nahodilé poruchy je sporný, pravděpodobně půjde o necitlivý přístup řidiče, který například omylem podřadil v příliš vysokých otáčkách a motor přetočil. Pozor tedy na neprověřené kusy, oprava celé hlavy válců se vyšplhá na částky přes 40 tisíc Kč.
Čtyřválec 1,6 l byl postupně nahrazen tříválcem 1,5 l. Motor nemá špatné parametry, ale je hlučnější a jízdní projev už není tak příjemný. Má však reálně nižší spotřebu. Vstřikování je už ovšem přímé, rozvody zůstaly řetězové, stejně tak hydraulické vymezování ventilů. U nás je to motor rozšířený hlavně mezi taxíky, často s přestavbou na LPG. Seženete ho i s převodovkou CVT.
Corolly mají servisní intervaly roční nebo po 15 tisících km, kdy se dělá prohlídka a mění motorový olej. Toyota postupně zavedla oleje specifikace 0W-16, ale starší vozy klidně snesou oleje 0W-20. Toto je spíše na diskusi se servisem, ale moc bychom neexperimentovali. Důležité je hlavně měnit olej včas. Také by měl olej plnit alespoň normu API SN, nebo novější. Od roku 2022 chtějí Toyoty oleje vyhovující normě API SP.
Zapalovací svíčky se mají měnit až po 90 tisících km, ale to si klidně zkraťte na 60 tisíc km nebo čtyři roky. Chladící kapalina se mění poprvé po 150 tisících km a pak každých 90 tisíc km. U hybridů jsou dva chladící okruhy a dvě samostatné náplně, tak pozor na to. Automatické převodovky nemají pevně stanovené servisní intervaly, ale doporučuje se aspoň po 90 tisících km vyměnit olej v hybridní převodovce a nejpozději každých 60 tisíc km u konvenčních automatů či CVT.
Dobrá volba
Poslední Corolla generace E210 je spolehlivé a kvalitní auto. Těch pár lacinějších materiálů mu jistě rádi odpustíte, samotné zpracování je ale velmi dobré. Pozor jen na vadné těsnění hlavy válců hybridní osmnáctistovky, některá auta s velmi vysokými nájezdy to umí postihnout.
Spíše budete řešit provozní věci: zrezlé brzdy hybridů kvůli nepoužívání (zpomaluje se tu hlavně rekuperací, proto na ty brzdy občas pořádně šlápněte) a hluk od přední nápravy (vadné uložení ramen či táhla stabilizátoru). Občas selže radar adaptivního tempomatu a vzácně se objeví vadné těleso škrtící klapky. Také ověřte, zda byly na autě provedeny všechny svolávací a servisní akce, i když jich moc nebylo.
Vozy českého původu s kompletní historií, a hlavně stále platnou zárukou na pohon jsou jasná volba. Nejjistější je hybrid, neboť je to auto s minimálními nároky na servis, a především na vaši peněženku. Když se o něj budete starat, tak vám vydrží třeba dalších deset let a 300 tisíc km jen s běžným servisem. Rizik je tu minimum. Toto je fakt skvělé auto a není divu, že se jedná o nejprodávanější vůz na celém světě.