Toto není sportovní auto! Toyotě mají s prodejem Camry pomoci emisní limity

, aktualizováno

Odsoudit Toyotu Camry by bylo velmi snadné. Hybridní sedan přesazený z Ameriky, kdo by si to v Česku kupoval? Ale už v městečku Twin Peaks věděli, že sovy nejsou vždy tím, čím se zdají být… Toyota sází na to, že jí s prodejem velkého sedanu v Evropě pomohou požadavky na snižování emisí.