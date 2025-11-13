Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná

,
Toyota rozjela v kolínském závodě výrobu hybridního provedení modelu Aygo X. Je prvním plně hybridním automobilem ve třídě minivozů. Kolínský závod se tak připojil ke skupině továren Toyoty, které vyrábějí výhradně elektrifikované vozy, řekl při zahájení produkce nového modelu prezident kolínské automobilky Robert Kiml.

Hybridní je i druhý v Kolíně vyráběný model Yaris, kolínská továrna tímto skončila s výrobou vozů se spalovacím motorem.

„Není to jen další model, je to symbol proměny, inovace a odpovědnosti vůči budoucím generacím,“ řekl Kiml. Toyota podle něj už řadu let jde cestou více typů pohonů. „Věříme, že neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny, proto rozvíjíme celou škálu technologií od hybridních vozů přes plug-in hybridy až po vodíkové a plně elektrické automobily,“ doplnil Kiml.

Z Kolína už jen hybridy. Toyota sráží emise, elektřinu přidá i nejmenšímu

Nové hybridizované Aygo X se na evropských trzích začne prodávat koncem roku 2025. Nová pohonná jednotka, která je k dispozici v modelech Yaris a Yaris Cross, plně nahradí dosud používaný litrový benzinový motor. Nové Aygo X vykazuje nejnižší emise oxidu uhličitého (CO2) napříč všemi modely na trhu bez nabíjení ze zásuvky, a to 85 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Celkový maximální výkon systému se ve srovnání s předchozím konvenčním pohonem zvýšil o 44 koní na současných 116 koní. Oficiální ceny začínají na 469 000 korun u výbavy Active, poprvé je také Aygo X k dostání i s výbavou GR Sport.

Výroba nového modelu si podle mluvčího TMMCZ Tomáše Paroubka vyžádala úpravu některých procesů v továrně, model má více dílů a hybridní baterii. „Co se nezměnilo, je layout továrny, oba modely jedou na jedné lince,“ řekl Paroubek. Nerozšiřovaly se podle něj ani výrobní prostory, na tom už se ale pracuje kvůli plánované výroby nového bateriového elektromobilu. Do konce roku by se podle něj mohlo vyrobit 10 000 vozů Aygo X Hybrid. Původní výrobní plán všech modelů na celý letošní rok byl 209 000 aut, aktuální odhad výroby je přes 220 000.

„Aygo X, první vozidlo navržené, vyvinuté a vyráběné v Evropě, nyní přináší naši hybridní technologii do celého portfolia osobních vozů. Naše strategie více cest v oblasti pohonů pomáhá zákazníkům po celé Evropě snižovat jejich uhlíkovou stopu co nejvíce a co nejrychleji, aniž by někdo zůstal pozadu,“ řekl Peter Rade, viceprezident pro kvalitu, Toyota Motor Europe.

Toyota vyrobí svůj první elektromobil v Kolíně. Bude to SUV, nebo laciný mrňous?

Automobilka zároveň pokračuje s přípravou na výrobu nového bateriového elektromobilu, kterou oznámila na začátku září. Celkově půjde o investici zhruba za 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč), až 64 miliony eur (1,57 miliardy Kč) přispěje formou investiční pobídky stát. Půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota elektromobily vyrábět.

Kolínská automobilka se zhruba 3200 zaměstnanci vyrobila od svého založení v roce 2005 přes 4,5 milionu vozidel, a to modelů Aygo, Aygo X a Yaris. Loňská produkce činila přes 225 000 aut, z toho hybridního modelu Yaris bylo přes 114 000. Toyota Aygo se v kolínském závodě vyrábí od roku 2005. Třetí generace modelu Aygo X byla představená v roce 2021, od roku 2022 bylo vyrobeno přes 365 000 kusů.

Kolínskou Toyotu poprvé povede Čech. Respektovaný odborník, co zná Japonsko

Toyota se zavázala dosáhnout úplné uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2040 a ve všech evropských výrobních závodech do roku 2030.

13. listopadu 2025

Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

