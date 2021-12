Chtěli jsme auto vonící po koření, říká designér kolínské Toyoty

Před třiceti roky představil Fiat revoluční miniauto Cinquecento. Ne, to není vtip. Ta krabice na kolečkách, kterou...

Tlak na elektromobilitu je „za hranou“, varují výrobci. Stojí obrovské peníze

Automobilky jsou pod tlakem, aby co nejrychleji a v co největší míře přešly na elektromobilitu. Většina výrobců to díky...