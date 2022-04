Ojetou Toyotu Auris berte s hybridem, je nejspolehlivější. Pozor na korozi

To asi dnes nikoho zajímat nebude, protože v bazarech lidé hledají auta hlavně spolehlivá. Auris první generace špatný rozhodně není, a i když se Toyota po druhé generaci Aurisu vrátila ke jménu Corolla, neznamená to, že by byl Auris nějaký propadák. Mezi více než desetiletými ojetinami rozhodně patří mezi lepší auta.

Nejlevnější Auris první generace se dá na českém trhu ojetin koupit už za 60 tisíc korun, ale realistická nabídka začíná u 90 tisíc korun a na pěkná auta budete pořád potřebovat tak 120 až 150 tisíc korun minimálně. Hybridy se pod 200 tisíc korun prakticky vůbec neprodávají. Nejlevnější kusy druhé generace startují asi na 170 tisících korun, takže to je zhruba strop prvních Aurisů i s atraktivními motory, nízkým nájezdem a hezkou výbavou.