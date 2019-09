Superby budou vyrábět v Turecku. VW je blízko rozhodnutí o stavbě fabriky

15:36 , aktualizováno 15:36

Německý automobilový koncern Volkswagen je blízko k rozhodnutí o výstavbě nové továrny v Turecku. Uvedl to člen představenstva podniku Andreas Tostmann, který je zodpovědný za výrobu. Podle zdrojů agentury Reuters by měla továrna ročně vyrábět 300 tisíc vozů VW Passat a Škoda Superb pro export do východní Evropy.