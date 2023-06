Výlet snů. S modrou alpinkou na plný plyn na automobilové Tour de France.

To byl poslední ročník nejstarší pevninské automobilové soutěže Tour Auto, soudobého nástupce Tour de France Automobile a alternativy italské Mille Miglia či skromnějších „tuzemských“ 1000 mil československých.



Pětidenní zápolení odstartovalo – jako již tradičně – z Paříže. Z hlavního města Francie v úterý ráno za sebou postupně vyrážely stejným směrem vozy závodní i zcela sériové, ale především desítky let staré. Nejstarší automobil z roku 1950, nejnovější vyrobený roku 1982, většina z let šedesátých a sedmdesátých. Na cestě do cíle na francouzské riviéře, konkrétně v přímořském Cannes, muselo přes 250 posádek absolvovat deset rychlostních zkoušek a čtyři okruhové závody.

A mezi nimi se s legendami jako Mercedes-Benz 300SL, Ferrari 275 GTB, Ford GT40 nebo BMW M1 Procar přesouvat po běžných veřejných silnicích a širokými bulváry i křivolakými uličkami v centrech měst. Řada závodníků nedokončila – například vítěz Tour Auto 2022 Thierry Boutsen – letos opět s Shelby AC Cobra 289, stejně jako posádka Guitteny-Leboulenger pilotující Alfu Romeo 1750 GTAm, doslova zahodili svůj vůz pryč ze silnice na rychlostní zkoušce. Podobně zakončil své účinkování jeden z favoritů soutěže během závodní rozjížďky na Circuit de Charade.



Stranou bohužel zůstalo výročí momentu, který nepochybně pomohl úspěchu Alpine A110. Historie založení značky Alpine totiž sahá do první poloviny padesátých let 20.století. Po pionýrských modelech A106 a A108 byl na podzim roku 1962 představen prototyp A110 na Pařížském autosalonu. Následovalo ladění sériové produkce a v červnu 1963 započala výroba. V září 1963 se tři Alpiny A110 s litrovou motorizací poprvé postavily na start automobilového závodu. Byl jím podnik Tour de France Automobile, právě předchůdce soudobého Tour Auto.

Ve startovní listině figurovala řada výkonnějších vozů a na nejvyšší příčky si v prestižním podniku brousilo zuby třeba několik týmů s třílitrovými dvanáctiválcovými Ferrari 250 GTO. Svůj úplně první závod nakonec dokončily dvě ze tří startujících A110. Vůz pilotovaný obchodním zástupcem značky (posléze oficiálním jezdcem a vedoucím soutěžního oddělení značky) Jacques Cheinissem se spolujezdcem Claudem Leblondem navíc vyhrál třídu GT do jednoho litru.

Vedle úplně prvního startu se tak účast na Tour de France Automobile 1963 proměnila také v první výhru a skvělé uvedení Alpine A110 na poli automobilového sportu. Ve světle letošního šedesátiletého výročí tohoto úspěchu jsme proto na Tour Auto 2023 vyrazili s novodobou Alpine A110S. Abychom symbolicky vzdali hold a připomněli tento milník a zároveň zjistili jak se s takovým vozem absolvuje opravdu dlouhá cesta – konkrétně z Paříže do Cannes, když je výchozím i cílovým bodem Praha.