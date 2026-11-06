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Stočený tachometr má až 40 procent ojetých vozů na trhu

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Na trhu ojetých aut je 33 až 40 procent vozů se stočeným tachometrem. Počet ujetých kilometrů je nejčastěji snížený o 100 000 až 115 000 kilometrů.

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Na semináři Hospodářské komory to uvedla generální ředitelka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.

Ročně v Česku změní majitele okolo 850 000 ojetých vozů. Je to zhruba 3,5krát více, než je prodej nových osobních vozů. Pozměněný údaj na tachometru podle Topolové uvádí zákazníka v omyl a zároveň znamená, že zaplatí víc, než je skutečná hodnota vozu. „Stáčení tachometru za účelem zisku může být kvalifikováno jako trestný čin podvodu,“ podotkla.

Stočený tachometr je podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) také bezpečnostní problém, protože vozidlo je více opotřebené, než podle údaje na tachometru vypadá. Zmínil možnost změny metodiky fungování STK, kdy by stanice mohly v případě zjištění sníženého počtu ujetých kilometrů na tachometru tento údaj opět navýšit.

Podle Topolové je stále problém dovoz starších vozů ze zahraničí, protože polovina jich je starších deseti let a čtvrtina 15 let. Zároveň podle ní dávno neplatí, že například z Německa se dováží kvalitnější vozy. Německo se přitom na importu podílí 19 procenty.

Objem tuzemského trhu s ojetými vozy je podle Asociace obchodu ojetými automobily 213 miliard korun. Průměrná cena ojetiny na trhu je 312 000 korun. V posledních letech podle předsedy asociace Jiřího Grunda ubývá malých prodejců, ale zkrachovalo i několik velkých firem, jako Auto Super nebo Štěpánek Auto.

Problémem na trhu zůstává prodej vozů po těžkých haváriích nebo se stočeným tachometrem a také komisní prodej, kdy autobazary vozy nevykoupily. Zmínil také nízký zájem o prověřování historie a původu vozů.

Trh s ojetými auty by podle Topolové potřeboval aktualizaci regulačních opatření například v placení emisních poplatků při první registraci v ČR, která se v současnosti vztahuje na vozy s emisní normou Euro 2 a nižší.

Topolová navrhuje zavést poplatek i na auta plnící Euro 3 až Euro 5. Například Euro 5 plní vozy staré 11 až 15 let. Dalším z návrhů je zpřísnění podmínek komerčního prodeje, který se maskuje jako individuální.

Podle Bednárika chystaná novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích obsahuje řadu úprav v oblasti ojetých aut, například možnost on-line vyřízení převodu vozidla či získání registrační značky zásilkovou službou a novinkou je i uložení registrační značky do tzv. virtuálního depozitu, kdy majitel bude moci vozidlo dočasně přes internet odhlásit z provozu a neplatit za něj povinné ručení.

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