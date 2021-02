Chtěl bych vyzkoušet i jiné závody, ale je to všechno o financích, míní Pekař

Loňská sezóna, i když byla ovlivněna situací okolo covidu-19, pro vás byla velice úspěšná. Ty jsi potřetí zvítězil v celkovém hodnocení středoevropského Renault Clio Cupu, váš tým Carpek Racing ovládl hodnocení týmů a v konečném pořadí juniorů byl nejvýše další pilot vašeho týmu Filip Sandström. To je výsledek jako hrom…

I když sezóna byla taková zvláštní, poznamenaná covidem-19, a nebyly odjety všechny závody, jsem za tenhle výsledek moc rád. Podařilo se to i díky Filipu Sandströmovi, který jel v našem týmu poprvé a hned proháněl cliocupovou špičku, takže i on bral body mému největšímu soupeři v boji o titul Sebastiaanu Bleekemolenovi. Celý tým fungoval parádně, spolupráce s Filipem byla skvělá a vyšla z toho sezóna snů, kdy se nám podařilo vyhrát všechny tituly.