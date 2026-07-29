Zemřel Tomáš Krs. Jako jeden z prvních v Česku stavěl obytné dodávky

Tomáš Krs patřil k zakladatelům oboru v Česku. Po sametové revoluci začal podnikat. Nejprve v truhlářské výrobě, ale rychle se přeorientoval na obytné vozy. Firma z Malého Mahalova se zaměřila na obytné dodávky, do kterých dělala obytné vestavby na míru. Na trhu působil od roku 1999.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 10. 6. 2026 nečekaně navždy opustil Tomáš Krs – zakladatel, jednatel, společník a především člověk, který byl duší naší společnosti KPS Automobile s.r.o. Více než 27 let budoval naši firmu s poctivostí, nadšením a láskou k oboru. Jeho práce, lidskost a odhodlání navždy zůstanou součástí naší společnosti,“ uvedla firma na sociálních sítích.
Značka KRS se nebála vystoupit ze zajetých konvencí. Ukázala to například při představení modelu Krs Van Class. Základem mu je poslední generace dodávky Mercedes-Benz Sprinter, do kterého v Malém Mahalově navrhli netradiční uspořádání obytného prostoru. Jeho ústředním bodem je velké sezení přímo proti dveřím. Firma se také účastnila karavanistických výstav s programem HomeMADE, který umožňuje zájemcům o nezávislé cestování si postavit obytnou dodávku svépomocí. Společnost v posledních letech investovala i do svého zázemí, když výrazně rozšířila svůj výrobní areál.
„Rádi bychom ujistili všechny naše zákazníky a obchodní partnery, že KPS Automobile s.r.o. pokračuje ve své činnosti i nadále. Rozpracované zakázky dokončíme a nové zakázky nadále přijímáme. S dalším fungováním společnosti bude pomáhat David Krs, Tomášův bratr, který má dlouholeté zkušenosti a pomůže zachovat hodnoty i kvalitu, na kterých Tomáš firmu vybudoval,“ dodala rodina v oficiálním prohlášení. David Krs patřil ke spoluzakladatelům firmy.