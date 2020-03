Pozitivní test na THC neměl na mojí kariéru vliv, říká Tomáš Enge

Když jsem četl zprávu o tom, že jsi byl při Zlatém volantu uveden do Síně slávy, problesklo mi hlavou: „To už je tak starej?“ Jak to zapůsobilo na tebe?

Také jsem si říkal, že v takhle nízkém věku se to normálně nestává. Měl by ji dostat spíše Jarda Hošek, můj táta a další podobní, ale pravidlo je takové, že kdo dostane 12 Zlatých volantů, je uveden do Síně slávy, a tak jsem se tam ocitl já. (smích)