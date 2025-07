Část 1/4

Do konce letošního roku chce ČEZ provozovat více než tisíc nabíječek. Poslední zprovozněná dobíječka o výkonu 360 kilowattů (kW) je součásti ultra rychlého hubu o deseti stanicích, který slouží veřejnosti v areálu dealerství BMW invelt v pražských Stodůlkách.

Tomáš Chmelík, manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic skupiny ČEZ

„Stavíme tempem téměř 200 stanic ročně a zaměřujeme se nyní zejména na huby s větším počtem ultra rychlých stanic. Stavíme kompletně nové dobíjecí huby s ultra rychlými stojany nebo tento typ stanic doplňujeme do již existujících míst. Lokací, kde nabídneme řidičům tři a více ultra rychlých stanic, chceme do konce letošního roku provozovat 40, a to především na hlavních silničních tazích,“ uvedl při otevření devítisté nabíječky ČEZu místopředseda jeho představenstva Pavel Cyrani.

Podle statistik ČEZ o využívání dobíječek lidé upřednostňují kratší časy dobíjení. Firma odhaduje, že řidiči letos u jejích stojanů načerpají více než 12 milionů kWh certifikované zelené elektřiny. Dále také poroste průměrný odběr při jednom čerpání, který letos meziročně vzrostl o více než deset procent na 23 kWh.

Provozování nabíječek zatím není výdělečný byznys, odhaluje Tomáš Chmelík pro iDNES.cz.

Kterou nabíjecí stanici si pamatujete jako první?

Když o tom přemýšlím, tak jsem vlastně byl u zrodu všech stanic. Ta první byla před naší centrálou v Praze, dnes tu je nová stanice s bateriovým úložištěm. Tehdy to byla stanice typu AC, pomalá nabíječka se dvěma zásuvkami, byla to vůbec první stanice v rámci naší sítě. Předtím jsme vyhlásili program výstavby stanic, měli jsme velké ambice v počtu dobíječek, které v následujících letech instalujeme. Dnes je taková pomalá dobíjecí stanice vnímána jako okrajová záležitost pro pomalé rezidenční dobíjení. Je velmi vidět, jak se to posunulo. V té době byla technologie dobíječek někde jinde, vrcholem byla stanice DC o výkonu 50 kW, dnes se bavíme o výkonech až 400 kW.

Tomáš Chmelík Manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic skupiny ČEZ. Byl u zrodu všech nabíjecích stanic energetického gigantu, tu úplně první otevíral před centrálou firmy v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu ekonomie; v roce 2010 dokončil doktorské studium na Českém vysokém učení technickém, fakultu elektrotechnické. Osm let působil na ministerstvu životního prostředí, nejprve v odboru hospodářské politiky, v sekci ekonomických nástrojů, od roku 2004 byl vedoucím samostatné sekce změny klimatu. Byl zodpovědný za otázky politiky ČR v oblasti změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů, zejména za implementaci systému podnikání s emisními povolenkami. V létě 2006 nastoupil do ČEZu, kde je nyní 19 rokem.

Jste spokojený s dnešním stavem? Splňuje to očekávání vás, společnosti i vývoje technologie?

Trochu záleží na úhlu pohledu, ale v zásadě ano. Dobíjecí síť je něco, co slouží pro auta, bez nich síť nedává smysl. A tam nastal během poslední dekády obrovský posun kupředu. Automobily sice mají dnes pořád nálepku luxusního a drahého zboží, ale situace na trhu se dynamicky mění. Regulatorní tlak samozřejmě budí určitý protiodpor, ale když to srovnáme s tím, co za peníze v případě první generace elektromobilů člověk dostal s tím, co dostane nyní, je tam obrovský pokrok. Dnes vidíme auta, se kterými lze bez problémů jezdit dálkové trasy. A k tomu síť nabíječek pomohla.

Infrastruktura je asi dostatečná na současný počet vozů. Ale je obecně poměr nabíjecích stanic a počtu aut, nebo vzdálenosti mezi nabíječkami?

Evropská legislativa to nějak určila, ale jak konkrétně vznikla často uváděná doporučená vzdálenost 60 km mezi jednotlivými dobíjecími body, se přiznám, že úplně nevím a asi to ani není podstatné. Je to nicméně trochu složitější téma. Klíčovou roli hraje zákazník podle toho, kam bude chtít jezdit a kde bude chtít stavět. U nás jsme zvyklí na poměrně hustou síť čerpacích stanic, člověk se úplně netrápí tím, kde natankuje benzin, protože v dosahu bude několik dalších čerpaček.

Jak to bude s dobíječkami, je otázka, ale po nějakém základním impulzu, kdy se řeklo, jaké budou zhruba vzdálenosti, by to mělo směřovat k tomu, že se síť bude přirozeně zahušťovat. Na jedné straně poptávkou řidičů, na straně druhé budou vlastníci lokalit zařazovat dobíjení mezi dostupné služby v oblasti. Centrální plánování ohledně vzdáleností mohlo sehrát roli na začátku, ale dnes jsme to už podle mě překonali a síť se více zahušťuje organickým způsobem.

Vybudování nabíječky i provoz je velmi nákladné, není tam takový provoz. Je to výdělečný byznys? I samotné automobilky říkají, že brzdou rychlejšího rozvoje je nedostatečná infrastruktura.

Zase záleží na úhlu pohledu. Myslím si, že je fajn, že vývoj aut byl rychlý a dnes jsou k dispozici auta s úplně jinými parametry než třeba před deseti lety. Je to nějaký příslib toho, že technologie dnes dosahuje dobrých parametrů a půjde stlačit cenu dolů. Pro nás jako pro stavitele infrastruktury to bylo ale nepříjemné v tom, že technologie dobíjecích stanic velmi rychle zastarávala. Začínali jsme stavět 50 kW stanice, které byly ve své době špičkou co se výkonu týká a dnes – po několika letech – jsou v kategorii středně rychlých stanic a občas jsme kritizováno za to, proč někde místo nich nejsou výkonnější stojany.

Určitým ukazatelem ekonomiky provozu je vytíženost stanic, protože naše příjmy určuje objem elektřiny, kterou stanice dodá zákazníkům. Pokud si u stojanu dobíjí jeden člověk denně, její vytíženost je nízká, pořád můžeme říci, že stanice má potenciál obsloužit 10–15 dalších lidí v ten samý den. Touto optikou je infrastruktura aktuálně předimenzovaná, protože průměrná utilizace se pohybuje kolem 2% teoretické vytíženosti. Na druhou stranu je třeba se v tomto byznysu podívat na to, že bez ohledu na to, kolik je aut na počátku v provozu, musí síť dobíjecích stanic v zárodku nabídnout určité základní pokrytí, jinak se elektromobilitu nepodaří nastartovat.

Podobně asi uvažovali i provozovatelé mobilních sítí. Při výběru mobilního operátora se v počátcích mobilní telefonie také trochu hledělo na to, jaké má operátor pokrytí. Myslím, že nyní přichází fáze rozvoje sítě, kdy si její provozovatelé budou vyhodnocovat data z jejího fungování a mnohem více při výstavbě brát ohledy na potenciál vytíženosti lokality nebo zkušeností s provozem v daném regionu. Samozřejmě s vědomím toho, že trh je stále ještě v zárodku a situace se nám dynamicky mění. Často se stává, že některá lokalita je z hlediska vytížení podprůměrná a najednou se vyšvihne mezi premianty.

Za nás jako provozovatele sítě tedy říkáme, že infrastrukturu máme dostatečně robustní a že už neplatí, že by nedostatek stanic byl brzdou rozvoje elektromobility. Myslím si, že to potvrdí každý, kdo elektroautem několik let jezdí a dokáže posoudit obrovský rozdíl, který v dostupnosti dobíjení nastal. Samozřejmě platí, že stále jsou místa v republice, kde bude potřeba síť dále zahušťovat. Situace se v dalších letech zcela jistě dál zlepší.

Řidiči a automobilky to vidí tak, že pro ně je infrastruktura něco, co jim provoz auta usnadňuje. Ti by byli samozřejmě nejraději, kdyby byla síť širší. Pokud prodávám auto, tak možnost říci, že dobíjení není třeba řešit, protože jsou dobíječky všude a není třeba se bát čekání, mi s prodejem pomůže. Ale to jsme zase zpátky u ekonomiky a vytížení.

Myslím si, že se to do budoucna ustálí. Na síť stanic je třeba se dívat v kontextu celého trhu. Ten je stále ještě mělký, vozidel i běžných uživatelů sice přibývá, ale stále jich je málo. Ve vozovém parku elektromobilů máme velký podíl fleetových vozidel, které se z pohledu dobíjení chovají specificky. Řada soukromých vlastníků je stále spíše z řad nadšenců, kteří to vidí trochu jinak než budoucí masový uživatel.

My vytíženost stanic samozřejmě sledujeme a budeme ji brát v potaz při dalším rozvoji sítě. Tam kde bude poptávka po dobíjení, se budeme snažit kapacitu dobíjení navyšovat, místa kde o dobíjení dlouhodobě zájem nebude, nakonec třeba i opustíme. Z počátečního cíle zajistit základní pokrytí republiky, se přesuneme k sledování trendů a poptávky. Evropská legislativa definuje cíle především na dálničních tazích, aby podpořila propojení zemí a možnost dálkového cestování. To je určitě správné a ukazuje se, že to funguje, elektroutem se už dnes dá skutečně bez problémů cestovat za hranice. Poptávka po dobíjení ale bude i na jiných místech, například u obchodních center, kde lidé spojí dobíjení s jinou činností, mají tam možnost relaxace nebo občerstvení. Síť bude na konci poměrně různorodá.

A automobilky?

Myslím si, že na straně infrastruktury nám hodně pomohla standardizace. V rámci EU máme jednotné dva konektory, na AC a DC dobíjení, což technologii stanic zjednodušuje. Tady bych měl nevyžádanou radu pro automobilky. Moc by nám pomohlo, kdyby se sjednotilo i umístění konektorů na vozidlech. Tím, že konektor je někdy vepředu anebo vzadu, na různých stranách vozidla, tak samozřejmě hraje roli, jak k dobíječce zaparkujete. Řidiči, kteří s tím nemají zkušenosti, s tím někdy zápasí a pokud si třeba půjčí auto na zkoušku a musí ho před zahájením dobíjení složitě přeparkovávat, jsou z toho logicky otrávení.

Naši zákazníci také někdy řeší, proč jsou stanice na určitých místech na parkovišti třeba obchodního centra nebo dálniční odpočívky. Tady jsme v situaci, kdy jsme na lokalitě v nájmu a umístění stanic si nemůžeme vybrat libovolně, určí nám ho vlastník nebo také technické podmínky, inženýrské sítě a podobná omezení. Nemáme tedy úplně pod kontrolou třeba to, jestli půjde o místa podélná nebo kolmá a jak se k nim bude zajíždět. Řidiče ale možná potěší, že se budeme snažit stavět i místa průjezdní, která jsou z pohledu řidiče nejpohodlnější.