Budoucnost jsou stanice s lokální výrobou elektřiny, říká expert na elektromobilitu

Vedle vysoké ceny aut je druhý nejčastější argument řidičů, proč si nepořídit elektromobil, nedostatečně hustá síť nabíjecích stanic. Situace se vcelku rychle zlepšuje, ale rozhodně to není na úrovni klasických čerpacích stanic. Kdy se pokrytí dobíjecími stanicemi dostane do stavu, že bude možné s elektromobilem bez problémů cestovat po celé České republice?

Jsem celkem optimista a myslím si, že to je otázka následujících dvou tří let, možná i kratší doby. Ono to má více rozměrů. Jedna věc je, že jsou místa nebo trasy, kde je hustota dobíjecích stanic malá a na poměrně dlouhém úseku nějaké silnice žádná dobíjecí stanice není. Tohle je z pohledu uživatele vysoce stresující faktor. Když jedete autem, máte dojezd 60 km a víte, že k nabíječce je to 55 km, tak se vám hlavou honí, jestli ukazatel zbývajícího dojezdu ukazuje správně, jestli se cestou něco nepřihodí, jestli nebude dobíječka mimo provoz atd.