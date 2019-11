Automobilové šílenosti na japonský způsob: turbína a postmoderní obývák

2019-11

Japonská automobilová škola se od zbytku světa v mnohém liší. Jednou z parádních disciplín jsou „ulítlé“ studie. Evropské značky obvykle na konceptech ukazují, co chystají do výroby. Japonské častěji převádějí, co napadá designéry, když šňupou moc wasabi. Prohlédněte si bizarní exponáty vystavené na autosalonu v Tokiu.