Zlatá tlačítka! Auta s dotykovým ovládáním jsou mnohem nebezpečnější

Zapněte vyhřívání sedadel, zvyšte teplotu uvnitř kabiny o dva stupně, spusťte rozmrazování zadních skel. A vylaďte na rádiu stanici na určitý kanál. Hotovo? Aby ne, jde o čtveřici naprosto banálních úkonů, které za volantem vykonáme bez přemýšlení a po paměti, s maximálním automatismem, v několika málo sekundách. Tedy pokud povely k nim zrovna nemusíte vyťukávat do dotykového displeje. Pak to trvá o něco déle. Redaktory automoto magazínu Vi Bilägare zajímalo, o kolik sekund déle to bude přesně.

Odborně se tomu říká zkouška systémů HMI, tedy Human-Machine Interface. V praxi ale nejde o nic jiného, než jak rychle se hloupý člověk dokáže domluvit s chytrým palubním počítačem, když to zrovna potřebuje. Proto se jednoho srpnového rána na volné ranveji švédského letiště seřadila jedenáctka moderních vozů různých výrobců k pro diváky nesmírně nudnému testu.

Jeho podstatou bylo měření rychlosti daných úkonů za přímé jízdy o rychlosti 110 km/h. Uvnitř každého vozu zasedl řidič, který byl s prvky infotainmentu svého stroje dobře obeznámen, na sedadle spolucestujícího pak novinář se stopkami. Mercedes GLB, Tesla Model 3, Seat Leon…

O jediné zpestření fádního testu se postaralo až zařazení dvanáctého testovacího vozu. Takříkajíc do počtu. Šlo o Volvo V70 z roku 2005. Jako jediný automobil z testované série nedisponoval dotykovým displejem, ale ještě manuálními ovládacími prvky. Tlačítky a kolečky, které už současné generaci řidičů nejspíš připomínají časy večerního svícení petrolejkami nebo rovnou pravěk.

Staré auto novým kouskům

Výsledky? Definici toho, co by mělo asi být příznivé rozhraní infotainmentu, zjevně nenaplňuje BMW iX ani Seat Leon. Čtyřka úkonů prvnímu trvala 30,4 a druhému 29,3 sekundy. Pro kontext: v rychlosti 110 km/h je to dráha 928 a 895 metrů, při níž řidič cosi zaujatě ťuká do displeje.

Skutečnou uživatelskou katastrofou byl čínský elektromobil MG Marvel R. Jeho řidič potřeboval neuvěřitelných 44,6 sekundy k tomu, aby z rozvětveného stromu možností vybral to, co vlastně potřebuje. Auto urazilo dráhu 1 372 metrů. Třikrát lépe si vedly Volvo C40 a Dacia Sandero. Držely se kolem čtyřstovky metrů. Jejich dotykové displeje totiž nejsou přesycené funkcemi, a dá se v nich vcelku slušně orientovat.

A sedmnáctileté vozítko, Volvo V70, které aspirovalo na veteránský titul? Všechny čtyři úkony při dané rychlosti zvládl řidič za rovných deset sekund. Potřeboval k tomu trať dlouhou jen 306 metrů. Jinými slovy, ten nejstarší z testovaných vozů si v testu HMI vedl až čtyřikrát lépe než ty „nejmodernější“.

Taková bilance hovoří sama za sebe, zvlášť když vezmete do úvahy bezpečnost silničního provozu. Co se asi může při jízdě na dálnici přihodit na trase dlouhé 1,4 kilometru, než si řidič do pohody vyladí teplotu a rádio?

typ vozu čas na úkony (s) ujetá dráha (m) celkové skóre BMW iX 30,4 928 4,0 Dacia Sandero 13,5 414 3,75 Hyundai Ioniq 5 26,7 815 3,5 Mercedes GLB 20,2 616 3,25 MG Marvel R 44,9 1372 2,5 Nissan Qashqai 25,1 765 4,25 Seat Leon 29,3 895 3,25 Subaru Outback 19,4 592 4,0 Tesla Model 3 23,5 717 3,75 Volkswagen ID.3 25,7 786 2,25 Volvo C40 13,7 417 3,5 Volvo V70 (2005) 10,0 306 4,5

Kam se to vlastně dívám?

Řízení pod vlivem technologie O tom, že hi-tech dotykové displeje mají svou „temnou stranu“, informoval už v roce 2020 výzkum britské organizace pro bezpečnost silničního provozu, IAM RoadSmart. Podle něj nejnovější informační systémy, které mají přinést více komfortu v ovládání vozu, selhávají v oblasti bezpečnosti. Řidičům totiž prodlužují totiž reakční dobu víc než třeba alkohol nebo konopí.

Vi Bilägare názorně demonstroval, proč tomu tak je. V navazujícím testu v autech s dotykovými displeji měřili úhel, pod nímž se řidič musel dívat dolů, aby mohl nastavit potřebné prvky.

Bylo zapotřebí resetovat navigaci, snížit osvětlení přístrojů na nejnižší úroveň a vypnout středový displej. „Fotografováním stejného řidiče ve všech vozech jsme zjistili, že řidič musí snížit zorný úhel průměrně o 56 stupňů, aby viděl na spodní část obrazovky. Srovnejte to s pouhými 20 stupni u Mercedesu GLB,“ píše Vi Bilägare.

Výčet nedostatků dotykových displejů testovaných vozů je obsáhlý: v Tesle, která ohromuje zákazníky 17palcovým monitorem, je souběh řízení všech funkcí až extrémní. Dokonce i stěrače čelního skla se ovládají prostřednictvím dotyku. Takže vaši pozornost během jízdy rozptyluje banálními úkony neustále.

Že to jde jinak - a přitom ne zrovna lépe - naznačuje BMW iX. Též má dotykový displej, byť ne tak velký jako Tesla, ale disponuje aspoň několika tlačítky. Ani ta však nejsou zárukou snadného ovládání systému. Infotainment systém BMW má totiž spoustu funkcí, nicméně velmi nevlídné, složité uživatelské rozhraní.

Dalšího hříchu se dopouští Volkswagen a Seat. Ve snaze ušetřit peníze nejsou jejich dotykové ovladače klimatizace pod displejem v modelech ID. 3 a Leon podsvícené, což způsobuje, že jsou v noci zcela neviditelné.

Chytrá past na řidiče

Průvodní idea zavádění dotykových displejů, alespoň jak ji sami prezentovali výrobci automobilů, spočívala v „čistém a moderním interiéru“ nových vozů.

Kritici ale upozorňují, že hlavním motivem byla spíše úspora výrobních nákladů. Design, schvalování i výroba tlačítek, posuvníků a otočných ovladačů jsou totiž v porovnání s digitálním řešením drahé. Namísto vývoje, výroby a skladování fyzických tlačítek po dlouhá léta tak nejspíš chtějí výrobci automobilů integrovat více funkcí do tabletů, které jsou pro většinu modelů univerzální a lze je časem aktualizovat, měnit konfigurace a inovace softwarovou cestou.

Jenže vývoj v tomto směru se podle řady odborníků utrhl ze řetězu. Některé značky začaly na dotykové displeje, které přitom většinou leží mimo zorné pole řidiče, přesouvat i ovládání důležitých funkcí jako nastavení frekvence stěračů nebo klimatizace. Zatímco infotainment ještě řidič může ignorovat, ovládání topení nebo odmlžování oken už jsou funkce s přímým dopadem na bezpečnost.

Test HMI švédského magazínu Vi Bilägare byl primárně zaměřen na efektivitu uživatelského rozhraní u současných vozů s moderními dotykovými displeji. Víc než to ale dokázal, že ona nemoderní a zastaralá tlačítka, prvky, které lze fyzicky ovládat byla při jízdě funkčnější, dokonalejší a hlavně bezpečnější. Ne každá inovace nutně znamená přínos, a zdá se, že v případě dotykových displejů výrobci ušili chytrými palubními počítači nehezkou past na řidiče.