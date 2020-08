Automobilové poklady nocují v Praze. Ráno vyrazí napříč Československem

Auta budou z Opletalovy ulice, která je kvůli závodu uzavřena, startovat ve čtvrtek ráno.



Podle ředitele závodu Miroslava Krejsy se jízdy zúčastní například i auta, která jela závod už ve 30. letech, například vůz Aero 662 Sport, Tatra 97 nebo Praga Alfa, jež závod v roce 1934 vyhrála. Mezi auty budou i dva vozy ze sbírek Národního technického muzea. „Ve čtvrtek by mělo odstartovat 106 posádek. Je to zhruba stejné číslo jako v loňském roce,“ řekl při přejímce Krejsa.

Mezi závodníky bude například Jiří Stauch se svým autem Bugatti 13 z roku 1922, který se závodu účastní popáté. Auto si z originálních dílů sestavil sám podle fotografií. „Chtěl jsem to zrenovovat do této podoby, protože vznikne nějaký důkaz toho auta, že tu bylo,“ řekl Stauch, který je povoláním renovátor historických aut.

Doma jich má několik. Aby mohl vůz postavit, sbíral o něm informace pět let. Jeho auto je specifické například tím, že má volant vpravo a chybí mu přední brzdy. „Rychlost snižujete tím, že se podřazuje a pak se neustále dobrzďuje ruční brzdou. Oproti novým autům musíte dost předvídat, co se stane, a sledovat tu situaci,“ vysvětlil Stauch, kterému o vítězství v závodě nejde. „Chci si to užít, nejsem z těch, co by vyloženě museli vyhrát,“ dodal.

Závod si chce hlavně užít například i účastník Alois Švec s autem MG VA Special z roku 1939, kterého byly vyrobeny jen tři kusy. „Pak začala válka a skončila výroba,“ upřesnil Švec. „Je to prototyp, vypadá to, že se dochovaly jenom dva. Jeden je v Záhřebu, jeden tady u nás v republice,“ dodal. Sportovní typ s hliníkovou karoserií může podle Ševce jet rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. „Takhle rychle jsem možná ani ještě nejel a ani se do toho moc nehrnu,“ dodal Švec, který vlastní autoservis a autům se věnuje 40 let.

Podle Ševce mají o historická auta určitý zájem i mladí lidé. „Část aut se bude přelévat mezi mladou klientelu, která to bude mít jako hobby a i jako investici,“ uvedl. „Já jsem z generace, kdy jsme se k těm autům dostávali jako k vrakům za levný peníz a postupně jsme to dávali do kupy,“ řekl Švec. Podle něj se nyní k veteránům dostává generace mladých manažerů, kteří si mohou tato auta dovolit. „Je ale otázka, jestli ten vztah budou mít takový, jaký mám třeba já,“ dodal.

Kvůli závodu uzavřeli ve středu odpoledne organizátoři Opletalovu ulici, uzavřená zůstane až do čtvrtečních osmi ráno, kdy ze startu odjede poslední auto. „Obzvláště řidiči projíždějící oblastí Prahy 1 jsou mírně omezeni tímto opatřením,“ uvedl Krejsa. Dodal, že jsou po hlavním městě vyznačeny objížďky a na dopravu dohlíží policisté, pro řidiče by tedy neměl závod představovat větší dopravní komplikace.

Auta pojedou v běžném silničním provozu, dopravu mezi Prahou a Bratislavou by závod omezit neměl. „Aut je sice přes sto, ale startují v jednominutových intervalech, to znamená, nejedná se o žádnou pomalu jedoucí kolonu, která by někde brzdila provoz,“ dodal Krejsa.

Retro jízda pořádaná Veteran Car Clubem Praha každoročně od roku 2015 obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let 20. století. Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha – Bratislava – Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1 600 kilometrů. Organizátoři prvorepublikového závodu, který byl obnoven krátce v 70. letech a pak v roce 2015, se původně inspirovali italskými závody. Reportáž z loňského ročníku čtěte zde.