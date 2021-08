Autodědečci pádí ku Praze. Tisíc mil československých vrcholí

Historické vozy, které se účastní závodu 1000 mil československých, se v sobotu vracejí do Prahy. V závodu automobilů vyrobených do roku 1939 startovalo 117 vozidel. Na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět se závodníci vydali ve čtvrtek. Do cíle u Národního technického muzea by auta měla dorazit v podvečer.