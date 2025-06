Rekordních 130 automobilových veteránů vyrazilo ráno mezi 6:00 a 8:00 z pražské Opletalovy ulice v závodu 1000 mil československých do Bratislavy. Prvních několik vozů odstartoval prezident Petr...

Všeho moc škodí. A to platí i v případě motorového oleje, bez kterého byste ovšem jinak daleko nedojeli. Pokud vám při výměně oleje ujede ruka a do motoru se ho dostane víc, než má, je zaděláno na...

Mezi Kamiqem a Karoqem. Ital s asijskými geny vzbuzuje na cestách pozornost

Co je to za auto? Malé SUV DR 5.0 od italské značky DR Automobiles se již nějaký ten rok vyrábí, ale na českých silnicích je to novinka, která spolehlivě otáčí hlavy kolemjdoucích. Auto, které je...