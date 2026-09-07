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Ojeté auto do školy: za sto tisíc nakoupíte dobře, na tachometr nekoukejte

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  13:00

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Opel Corsa | foto: Opel

Sháníte auto pro začínajícího řidiče, aby se s ním nějak dostal do školy? Výběr není zrovna jednoduchý, protože určitě budete myslet hlavně na bezpečnost. Jenže studenti se také nechtějí za auto stydět. Co tedy koupit?

Začínajícího řidiče je dobré motivovat k tomu, aby jezdil. Vyberte mu vhodné auto, které mu řízení nezprotiví. V rozpočtu do 100 000 Kč to nebude úplně snadné, ale slušná auta tu pořád jsou.

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