Trh s ojetinami se vrátil k normálu. Ambiciózní online nabídne i nová auta

„Všem, kteří se na trhu s ojetými vozy příliš neorientují, pak pomůže nový TipCars Index. Snadno podle něj zjistí, v jakém stavu se trh nachází a zda je vhodný čas pro koupi nebo prodej vozu,“ dodává Knieža.

Dvojka na trhu v oblasti inzerce nových i ojetých automobilů chce posílit svou pozici. Portál zprostředkovává prodej nových a ojetých aut, a to jak mezi prodejci a zájemci o koupi vozu, tak i přímo mezi lidmi navzájem. Nabízí prodejcům rozhraní pro vystavování své nabídky. Se 70 000 inzerátů od víc než 1 500 partnerů a soukromých prodejců patří mezi největší inzertní auto-moto portály na českém trhu.

„Stává se prostorem pro každého, kdo promlouvá do dění na českém automobilovém trhu. Zájemci o koupi vozu zde proto kromě ojetin inzerovaných víc než 1 500 autobazary a soukromými prodejci najdou výrazně rozšířené nabídky nových a skladových vozů přímo od tuzemských dealerů a importérů. Spolu s tím si na TipCars budou nově moct dopodrobna projít nabídky předních poskytovatelů leasingových služeb,“ říká Marek Knieža.

Inzertní portál působí na tuzemském trhu už čtvrtstoletí. „Za tu dobu jsme se stali uznávaným expertem v oblasti nákupu a prodeje zejména ojetých vozů. Nyní však přišel čas na změnu a na významný krok kupředu,“ komentuje Knieža. „Nákup vozu chceme lidem co nejvíc usnadnit. Už neplatí, že na TipCars lidé najdou hlavně ojetiny. Stáváme se místem, kde se potkává úplně vše okolo aut – od nákupu, prodeje a zápůjček přes leasing a pojištění až po tipy a triky, jak vozidlo vybrat či jak se o něj správně starat.“

Podle Knieži je dlouhodobou ambicí agregátoru nabídek trh s novými i ojetými vozy kultivovat. „V příštím roce proto spustíme program certifikovaných partnerů, který zajistí vyšší standardy v oblasti vystavování a prezentace vozů, ale i v přístupu k zákazníkům ze strany prodejců.

Jedno číslo usnadní orientaci

„Automobily v naprosté většině případů nakupují běžní lidé, kteří často nemají plný přehled o tom, jak trh funguje. Pro mnohé z nich je obtížné se vyznat v nabídkových cenách a správně rozklíčovat, kdy je nejlepší čas na nákup, a kdy naopak na prodej vozu. S tím by jim měl pomoct nový datový projekt s názvem TipCars Index,“ popisuje Knieža.

„TipCars Index jsme postavili tak, aby byla data pro běžného člověka co nejsnadněji vstřebatelná a aby mu poskytl co nejlepší vhled do toho, jaký je aktuální stav trhu s ojetými vozy. Stačí k tomu pouhé jedno číslo. Podle jeho vývoje v čase snadno poznáte, jakým směrem se trh ubírá.“ Pokud index stoupá, je větší předpoklad prodat auto rychleji nebo za víc peněz. Pokud klesá, je naopak větší šance koupit auto za výhodnější cenu.

„V posledním roce zaznamenal TipCars Index poměrně výrazný propad. Zatímco v srpnu loňského roku dosahoval hodnoty 1 238 bodů, letos v srpnu to bylo s 1 087 body o dvanáct procent méně. O měsíc dříve Index dokonce klesl na 1 016 bodů, čímž se přiblížil na dosah referenční hodnoty 1 000 bodů, na níž začátkem roku 2021 měření započalo,“ ilustruje Knieža. „Červencová hodnota TipCars Indexu byla nejnižší od dubna 2021. Za opětovným růstem indexu ve druhé polovině prázdnin stojí zejména menší množství nabízených vozů. V srpnu klesl jejich počet meziměsíčně o šest procent.“

Dlouhodobý vývoj indexu podle Knieži ilustruje, jak trh s ojetými vozy ovlivnila koronavirová pandemie a další následné krize. „V tomto období došlo k výraznému poklesu celkového počtu vozů nabízených na trhu, což logicky posílilo růst cen a zlepšilo postavení prodávajících. Opětovné přibližování se k hodnotám Indexu z roku 2021 je tak dobrou zprávou pro všechny, kteří zrovna plánují koupi vozu. Znamená to, že se nákup vozu stává výhodnější,“ komentuje vývoj Marek Knieža.

TipCars Index je vypočítávaný na základě dat o deseti dlouhodobě nejvyhledávanějších modelech na trhu. Mezi ně patří vozy domácí značky Škoda (Kodiaq, Superb, Octavia a Fabia), Volkswagenu (Passat a Golf), BMW (řad 3 a 5), Mercedesu (třídy E) a Fordu (Focus). „Pokud by si člověk na sekundárním trhu pořídil všech deset vozů, aktuálně by za ně zaplatil přibližně 5,6 milionu korun,“ upřesňuje Knieža.

Rekordní září

„Průměrná cena ojetých aut se za posledních pět let zvýšila o 26 %. Zatímco roce 2019 stálo ojeté auto v průměru 227 000 Kč, letos za něj kupující zaplatili přesně o 60 000 Kč více, tedy 287 000 Kč,“ uvádí Cebia.

„Je pravdou, že za posledních pět let rostly ceny ojetých vozidel rychleji než mezi lety 2014 a 2019, kdy nárůst činil jen 15 % a průměrná cena činila 198 000 Kč,“ uvádí Martin Pajer, ředitel společnosti.

„Třetí čtvrtletí roku 2024 přineslo letos dosud nejvyšší poptávku po ojetých vozech na všech trzích, kde působíme. V tomto období jsme prodali celkem 29.271 aut, což je nejlepší výsledek za třetí čtvrtletí za celou dobu naší existence od roku 1992. Oproti stejnému období minulého roku je to růst o desetinu,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny Aures Holdings, která zastřešuje značky AAA Auto, Mototechna, Driverama a Auto Diskont a působí kromě České republiky také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. Většinovým vlastníkem Auresu, který je největším obchodníkem s ojetými vozy v Česku, je polský fond Abris Capital Partners.

„V srpnu jsme poprvé překročili hranici 10 000 prodaných vozů, a tím pádem i více než 20 000 zobchodovaných aut na výkupu a prodeji dohromady. Skvělé výsledky ve třech čtvrtletích vedly k tomu, že jsme letos už prodali více vozů než za celý rok 2018,“ dodala.

Skupina Aures Holdings za tři čtvrtletí prodala 83.219 ojetých vozů, což je nárůst o 11 procent proti stejnému období loňského roku. Za celý letošní rok plánuje prodat až 110 000 aut, což je zhruba o 12 000 vozidel více než loni.

Pozor na vyplavená auta

Dovoz ojetých osobních aut do Česka za tři čtvrtletí meziročně klesl o 9,5 procenta na 107 209 vozů. Jejich průměrné stáří se snížilo o 0,2 roku na 10,5 roku. Přes 49 procent dovezených aut bylo starších deseti let. V září dovoz poklesl meziročně o tři procenta na 11 353 vozů, což je nejméně za tento měsíc v posledních deseti letech. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Září podle generální ředitelky Aures Holdings Karolíny Topolové tradičně patří v dovozech ojetých aut mezi nejsilnější měsíce, zatímco zbytek roku většinou kvůli zhoršujícímu se počasí bývá slabší. „Pokud tento vývoj vydrží do konce prosince, mohlo by se jednat o nejmenší celoroční objem dovozů za posledních deset let. To je samozřejmě pro tuzemský sekundární trh pozitivní, jelikož dovážené ojetiny patří mezi nejrizikovější. A to zejména nyní, kdy je po povodních Evropa plná zatopených vozů, kterých se snaží majitelé po povrchních opravách za každou cenu zbavit,“ dodala Topolová.

Nejvíce dováženou značkou je domácí Škoda Auto s 25 385 vozy, následuje Volkswagen s 21 804 registracemi a třetí je Ford se 7079 vozy. Na dalších místech jsou německé prémiové značky BMW, Mercedes-Benz a Audi.

Za devět měsíců si Češi rovněž ze zahraničí pořídili 88 ojetých Ferrari a 40 Lamborghini, deset vozů McLaren a 21 Aston Martin. Nově v tuzemsku jezdí 12 ojetých Rolls-Royce. Přibylo také 18 východoněmeckých trabantů, jedna Volha a devět vozů Tatra.

Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí podle údajů svazu dovozců meziročně vzrostl o 2,65 procenta na 171 999 vozů. V září se zvýšil o šest procent.