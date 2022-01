Škodováci poznají nového šéfa v dubnu, tomu dnešnímu se z Boleslavi nechce

Předák škodováckých odborů Jaroslav Povšík už dříve prohlásil, že „dohlédne“ na to, kdo vedení české značky převezme.

„V příštích týdnech budeme jednat o mém nástupci, budeme to řešit s panem předsedou Povšíkem, který je zároveň místopředsedou dozorčí rady Škoda Auto,“ cituje Thomase Schäfera týdeník Škodovácký odborář. „Musí to být někdo, kdo žije pro značku Škoda, musíme dbát na to, abychom našli správnou osobu,“ uvedl a za ideální označil, kdyby jméno nástupce bylo rozhodnuto do dubna a mohlo začít klidné a postupné přebírání vedení.

„Schäfer potvrdil, že k 1. červenci 2022 ve firmě Škoda skutečně skončí a přechází do Volkswagenu, je to věc pevně daná na základě rozhodnutí dozorčí rady Volkswagenu,“ uvádí Škodovácký odborář.

O tom, kdo by mohl Schäfera ve vedení Škody nahradit si zatím neodvažují spekulovat ani zasvěcení. Jako nejpravděpodobnější se jeví přestup některého z německých manažerů v rámci koncernu VW, příchod člověka na takovou pozici „zvenčí“ je obzvlášť u této korporace vysoce nepravděpodobný. Škoda v rámci koncernu VW platí za vysoce efektivní a nejméně „problémovou“, aktuálně ovšem přebírá nové úkoly na globální úrovni, kromě zodpovědnosti za aktivity koncernu v Indii či Rusku dostala na starost péči o platformu MQB ve variantě A0 pro malá auta pro celý svět (čtěte podrobnosti). Nepříjemnost, kterou musí značka aktuálně řešit, je kolaps prodejů na čínském trhu.

„Nemám chuť ze Škody odcházet, ale vím, jak obtížná situace byla se značkou Volkswagen v uplynulém období a udělali jsme hodně pro to, abychom to zlepšili, ale mnoho práce je ještě před námi. Mohu vás však ujistit, že do posledního dne budu dělat naplno pro značku Škoda a také do budoucna budu dbát na to, aby se Škodě dostávalo férového jednání. Máme daleko větší společný potenciál, naopak nepřítel je venku mimo koncern Volkswagen,“ řekl Thomas Schäfer, který do vedení koncernu a wolfsburské značky odchází po lehké předvánoční bouři na nejvyšších místech koncernu, ve které musel jeho vládce Herbert Diess bojovat o svou pozici. Analýzu čtěte zde.

Podle Povšíka může být pro Škodu přínosné, že se Schäfer zároveň stane členem představenstva VW právě za velkoobjemové značky, kam spadá Škoda. „Odnáším si dobrou inspiraci do Wolfsburgu,“ dodal předseda představenstva ke spolupráci s boleslavskými odboráři.

Jaroslav Povšík se před nedávnem nechal slyšet, že by Schäfer mohl být korunním princem, který by jednou mohl převzít vedení celého koncernu VW. Více čtěte zde.

Povšík upozornil, že Schäferův odchod zasáhne do období kolektivního vyjednávání u mzdách. „Vše se zdražuje, odpadají směny a tedy i různé příplatky. Bude na to firma reagovat ve vyjednávání?“ ptají se zaměstnanci. „Stojíme za Odbory KOVO a pokud bude třeba, ukážeme sílu,“ vzkazují ve Škodováckém odboráři.