Hyundai trendy nesleduje, tvoří je, říká šéfdesignér evropského studia

Na jaký projekt vzpomínáte obzvlášť rád?

Hyundai i30 N Fastback, ten nebyl vůbec v plánu. Vznikl právě u nás v design studiu. Původně jsme měli i30 ve verzi jako třídveřový hatchback, ale shledali jsme, že tento typ karoserie už zákazníci nechtějí. I když se jim líbí kupé, chtějí mít komfort čtyřdveřového vozu. A tak vznikl fastback. A k němu samozřejmě verze N na velkých kolech, s dalšími prvky a výkonným motorem. Mám k němu silnou emocionální vazbu. Vyrábíme ho v Nošovicích. Znám to auto od první skici, a zároveň jsem měl možnost vidět, jak se vyrábí. Je to fantastická zkušenost. Jsem na něj opravdu hrdý.

Vzpomenete na nějaký prvek, detail, se kterým jste se prali? Přeci jen napasovat siluetu kupé na relativně krátké auto není jednoduché.

Bojovali jsme s inženýry, chtěli jsme nízkou linii střechy, což je ovšem problematické pro prostor pro hlavu, pokud nechceme dospělým pasažérům ztěžovat pobyt na zadních sedadlech, na druhou stranu chceme mít hezkou siluetu. Byl to opravdu boj o milimetry.

Thomas Bürkle šéfdesigner Hyundai Motor Europe Při studiu autodesignu na prestižní univerzitě v Pforzheimu nahlédl jako stážista do studia automobilky Mercedes-Benz. Kariéru začal u Toyoty v jejím bruselském designcentru, působil tam v letech 1990 až 1997. Rok 1998 strávil v Ústavu pro design a fotografii v Barceloně, kde se zdokonaloval v technikách digitálního modelování, rok na to se vrátil do rodného Německa a účastnil se projektu Car Multimedia automobilky Volkswagen, který mel za úkol uvést IT technologie na palubu aut. V roce 2000 nastoupil v BMW, dostal na starosti vedení projektu designu řad 3 a 6. V březnu 2005 přestoupil do Hyundai Motor Europe, kde působí dodnes.

Zmínil jste boj s inženýry. Máte za sebou dlouhou kariéru. Jaké to je? Stále těžší? Přeci jen se předpisy pořád zpřísňují, je jich víc…

Je to stále otázkou diskuze. Velmi významný hlas mají lidé specializovaní na ergonomiii. Protože v autě musíte hlavně dobře sedět. Je ovšem pravda, že na druhou stranu je design velmi významný. Když se vrátíme k fastbacku, myslím, že jsme odvedli dobrou práci, vzadu se sedí velmi dobře a k tomu má krásnou siluetu.

Aktuální novinkou Hyundaie je Ioniq 5, elektromobil s velmi specifickým designem. Má tak jedinečný design díky své elektrické architektuře, protože to není klasické spalovací auto? Nebo jste ho chtěli především takto odlišit, upozornit na jiný druh pohonu?

Vstoupilo do toho několik faktorů. Ioniq 5 je přelomový v mnoha ohledech. Po modelech jménem Ioniq jsme s tímto vozem uvedli celou podznačku Ioniq, stejně jako jsme modelu Genesis udělali celou novou značku. A Ioniq 5 tak otevírá novou kapitolu, hlavně též ve vývoji. Investovali jsme obrovské peníze do celé nové „skateboardové“ platformy; ta má třímetrový rozvor, v podlaze co nejtenčí akumulátory, otevřený interiér. Dlouhý rozvor jsme maximálně využili, zkrátili na minimum převisy, uvnitř získali maximum místa díky tomu, že na podlaze není středový tunel.

A to nás při prvních skicách a tvorbě hliněných modelů dovedlo k tomu přemýšlet nad zcela novou koncepcí. Zamýšleli jsme se nad základní otázkou: „Co opravdu v autě potřebuji?“. Nechtěli jsme udělat jen „další elektromobil“.

Napadlo nás například udělat multifunkční posuvnou středovou konzolu, nazýváme ji „universal island“. A samotná sedadla. Zamýšleli jsme se nad tím, co budou lidé dělat, když budou svůj elektromobil nabíjet. A tak jsme si řekli, že auto zaslouží sedadla jako z první třídy v letadlech. S opěrkou na nohy. Abyste si oddychli a nabili svou vlastní vnitřní baterii. K tomu ambientní osvětlení, soundsystem, použili jsme ekologické materiály, mysleli jsme na vůně, hmatový dojem. Velkým tématem byla udržitelnost.

Nově jste představili Ioniq 5 jako experimentální robotaxi. To je další velké téma, které je po několika letech znovu na pořadu dne – autonomní řízení. Myslíte, že to opět změní vzhled a koncepci aut, jako to udělal elektrický pohon?

Robotaxi je prozatím výjimečný projekt, který ukazuje možná novou cestu mobility. My uvažujeme totiž nejen o samotných autech, ale o celých konceptech mobility. Svět se mění. Lidé používají Lyft a Uber a robotické taxi je další krok. Hyundai koupil podíl ve firmě Boston Dynamics, která se vývojem těchto technologií zabývá. To ovšem neznamená, že všechna auta budou robotická. Je to jednoduše další segment, který dnes roste. Stále ovšem předpokládáme, že soukromé využívání aut zůstane hlavním způsobem jejich použití.

To jsou všechno drahé technologie v supertechnologických autech. A když se vrátíme k laciným, jednoduchým, masovým vozům, co je dnes pro vás největší výzvou, komplikací?

Jednoznačně digitalizace, ve vozidlech je stále víc bezpečnostních a asistenčních systémů. Stále významnější roli hrají různé senzory a čidla.

Jak vlastně design centra Hyundaie, která jsou po celém světě, fungují? Vaše studio pracuje jen na projektech pro Evropu? Nebo má celosvětovou působnost?

Pracujeme pro celý svět. Děláme na autech pro Brazílii, Indii, pracujeme na společných projektech pro Čínu. Jsme jedno ze sítě studií Hyundaie po celém světě. Hlavní studio je v Koreji, další je například v Kalifornii. Spolupracujeme a zároveň soutěžíme mezi sebou. Hlavní je intenzivní propojení. Používáme digitální technologie pro komunikaci a společnou práci přes celý svět. Máme místnost s virtuální realitou, kde si nasadíme 3D brýle, které nám promítají virtuální model auta v životní velikosti. A kromě toho se nám promítá avatar korejského, čínského, amerického kolegy designéra, se kterým přímo konzultujeme a pracujeme, jako bychom byli spolu. Řešíme i nejdrobnější detaily, rádiusy na karoserii, jako naživo. Požaduji po všech svých designérech, aby se naučili pracovat s 3D modelovacími programy. To nám pomáhá zvyšovat kvalitu, péči o detail. Při skicování můžete ledacos „odbýt“, naznačit. Samozřejmě skicujeme i my, ale velmi brzy přecházíme právě na modelování na počítači. Hlavně tím obrovsky šetříme čas. Navíc můžeme data rychle sdílet napříč světem, s Koreou, Amerikou… Jsme rychlejší. To znamená, že můžeme trendy tvořit, nikoli je jen následovat. Důkazem toho je právě Ioniq 5.

Dnes máte velmi silný, výrazný designový jazyk. Kdy nastal ten přelom? Kdy se začala značka zaměřovat na vytvoření kvalitního, svébytného stylu?

Myslím, že jsme se začali měnit už před nějakými patnácti lety. Původně jsem působil u BMW, a když jsem přešel k Hyundai, byl jsem fascinován energií celé firmy. Ale modely tomu neodpovídaly, to byla éra Hyundaie Santa Fe první generace, Hyundaie Getz a dalších. Pak se začala firma velice rychle rozvíjet. Přišlo SUV iX35 a zaznamenalo velký úspěch, uvedli jsme několik studií, které představily charakteristický tvar přední masky, a právě iX35 ji uvedla do série. Následoval Tucson, důležitý model. Stejně jako i30. A design se postupně vyvíjel. A dnes je tu nová kapitola elektrických aut. K tomu nové generace tradičních modelů, jako třeba Santa Fe, které přivádí ke značce zákazníky, kteří o ní dosud neuvažovali.

Ioniq 5 je inspirován italským designem? Je to poklona italskému automobilovému designu?

Ano, je to přesně tak. Giugiaro byl první designér značky, jeho dílem je model Pony, prvního Hyundaie vůbec. A my jsme to chtěli připomenout. Vždyť předobrazem Ioniqu 5 byl koncept 45. Ten svým názvem právě odkazoval na tehdejší výročí 45 let od představení Giugiarova Hyundaie Pony. My se tehdy chtěli vyhnout tomu, že bychom udělali příliš futuristický koncept a pak nudné sériové auto. Není to retrodesign, naopak, hledí hlavně do budoucna, ovšem samozřejmě má vazbu na minulost, my ji však interpretujeme v novém moderním stylu. Asijský, hlavně korejský způsob myšlení hledí do budoucnosti, u Hyundaie není důvod dělat retrodesign.

A další studie Prophecy je tedy reminiscence na Porsche 911?

To nechám na vašem úsudku. Hlavním tématem tohoto konceptu jsou pixely. Pixel je pro nás ikonický element, symbol moderny. Toto téma rozvíjíme například na novém modelu Staria. Pixel je vizuálním znakem automobilky. Rozhodně nechceme vytvořit jeden design a pak ho opakovat v různých velikostech.

Jaký hyundai řídíte?

Jezdím modelem H1 a už se těším na novou Starii. Moc se mi líbí. Do tohoto segmentu MPV přináší opravdový futurismus, něco zcela nového.