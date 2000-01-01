Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a automobilovému sportu se promítla i do jeho hyperrealistické malířské tvorby. Na snímku Theodor Pištěk v roce 2012 ve Vratislavicích nad Nisou s Porsche 911 při otevření památníku Ferdinanda Porscheho
Autor: Porsche Inter Auto
Theodor Pištěk byl v 60. letech prvním majitelem vozu Porsche 356 v Československu. Stříbrné auto se žlutým koženým interiérem si nechal dovézt přes Tuzex.
Autor: Porsche
Na obraze nazvaném Josef N. Pištěk zobrazil biblickou postavu Josefa Nazaretského v kompilaci se zádí závodního porsche.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Pištěk proslul také jako automobilový závodník. Již jako osmnáctiletý vstoupil roku 1950 do Autoklubu. Jezdil terénní soutěže, závody do vrchu i na okruzích a v roce 1972 byl dokonce nominován do československého reprezentačního družstva v automobilových soutěžích na okruzích. Absolvoval i brněnskou Velkou cenu na starém i novém okruhu. „Tenkrát se zvládlo jedním autem všechno možné. V neděli závody a v pondělí jsem jel pro jablka,“ říkal s úsměvem. V roce 1974 však se závoděním skončil.
Autor: ČTK
Pocta závodníkovi Guyi Mollovi s názvem „Adieu“ vznikala celkem 15 let a v roce 2020 byla vydražena za rekordních 25 milionů korun. Zlomil tak rekord v aukčním prodeji díla žijícího autora z ČR, který platil pět let.
Autor: Galerie Kodl
Pro Magazín Lidových novin v roce 2001 prozradil: „Jel jsem rychlostí 293 kilometrů v hodině. A abych si zajistil beztrestnost, tak vedle mě seděl jeden z nejvyšších pražských policejních důstojníků.“
Autor: FTV Prima
Racek letící do snu (1984): Umělecké ztvárnění Porsche 959 se kdysi prodalo v aukci za necelých 3,5 milionu korun.
Autor: Galerie Kodl
Midget (1977)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Na návštěvě u Harrachů (1977). „Automobil, to je symbol doby, převzal na sebe úlohu koně. Celými dějinami umění prochází kůň jako součást tvorby. Tuto roli tedy nyní hraje automobil, který považuji za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky,“ prohlásil umělec v jednom rozhovoru pro ČT24.
Autor: Alšova jihočeská galerie
V roce 2012 ve Vratislavicích nad Nisou s Porsche 911 při otevření památníku Ferdinanda Porscheho. Pištěk jedno Porsche 911 v 90. letech vlastnil.
Autor: Porsche Inter Auto
Obraz Ecce homo zachycuje automobilového závodníka v ochranné ohnivzdorné kukle, stojícího před levitujícím blokem motoru, který připomíná kříž. Rány na hřbetech rukou závodníka odkazují na ukřižovaného Krista a divákovi prezentuje jezdce jako jakéhosi novodobého mučedníka.
Autor: archiv
Theodor Pištěk navrhl uniformy Hradní stráže, ale také barevné ztvárnění strojů její motocyklové jednotky pro zajišťování doprovodu státních návštěv.
Autor: Rosťa Jančar, Technet.cz
Pozdní odpoledne: Ve své tvorbě se Pištěk soustředil na výjevy z prostředí automobilových závodů.
Autor: Galerie Kodl
Své pocity ze závodění okomentoval slovy: „Jakmile vlezu do kokpitu, zabouchnu a život venku mě nezajímá. Jsem soustředěný jen na jízdu. Některé pasáže jedu s rozkoší, jiné rád nemám. Strach jsem ale nikdy necítil.“
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Leť motýlku leť (1962), Galerie Zlatá Husa
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
S průřezem Pištěkovy tvorby se mohli seznámit návštěvníci Veletržního paláce v Praze v roce 2012 na výstavě Ecce homo.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Návštěvníci brněnského Domu umění mohou Theodora Pištěka poznat také jako malíře a někdejšího automobilového závodníka.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Portrét pana P. z roku 2005 je zachycuje záď supersportu Ferrari Enzo a jeho majitele, právníka Roberta Pergla. V aukci změnil majitele za 2,5 milionu korun.
Autor: Theodor Pištěk
Bart Simpson (2003)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Červená hlava (2019)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Výstava děl Theodora Pištěka v pražské Národní galerii v roce 2012
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Tichá krajina (1984)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Velká krajina (1976)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Mínotaurus (2019)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Autor: Jindřich Nosek (NoJin)
Theodor Pištěk měl lásku k automobilům v genech. Jeho dědeček Julius Ženíšek byl zástupcem firmy Ford Motor Company pro Rakousko-Uhersko, a jako jeden z prvních lidí na našem území již v roce 1895 vlastnil závodní automobil.
Autor: Viktor Chlad, MAFRA
Výtvarník Theodor Pištěk působivými úpravami udělal z kvasinského prototypu krvelačné auto pro horor Upír z Feratu.
Autor: Škoda Auto
Pištěk dostal od vedení automobilky škoda volnou ruku, a tak se z původně bílého lakování vozu stalo černé s decentním červeným proužkem.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
„Dóda Pištěk udělal úplně novou kapotu. V továrně trvali na tom, že musíme auťák dostat do stejného stavu, ale když viděli, jak dobře vypadá, souhlasili, že ho smíme nechat,“ vzpomínal Juraj Herz, režisér hororu Upír z Feratu.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Záběry z natáčení filmu Upír z Feratu. Jméno „Ferat“ je údajně narážka na film Nosferatu (1922) od německého režiséra a expresionisty Friedricha Wilhelma Murnaua.
Autor: Škoda Auto
Teď je v depozitáři Škoda Muzea.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Vzadu se objevila světla z modernizované Škody 120 a rovněž mohutné přítlačné křídlo.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Vyměněn byl i původní motor za 130 RS s jinou převodovkou.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Ač ve filmu Ferat boural, ve skutečnosti byl položen na matrace, aby se mu nic nestalo.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Upír z Feratu však nebyl jedinou rolí tohoto auta. Ještě ve své původní podobě se mihl v jedné scéně ve snímku Zítra vstanu a opařím se čajem (1977).
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
K vidění je také ve Velké filmové loupeži (1986).
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Škoda 110 Super Sport ve variantě Ferat Vampire RSR
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Hlava medusy z roku 1980
Autor: Theodor Pištěk
Theodor Pištěk je za své umění uznáván nejen v České republice, ale i v zahraničí. V brněnském Domě umění se konala výstava jeho děl pod názvem Angelus.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA