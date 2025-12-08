Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Vladimír Löbl
Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a automobilovému sportu se promítla i do jeho hyperrealistické malířské tvorby.
Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost... Theodor Pištěk byl v 60. letech prvním majitelem vozu Porsche 356 v... Theodor Pištěk je za své umění uznáván nejen v České republice, ale i v... Theodor Pištěk se svým dílem Theodor Pištěk: Adieu, Guy Moll (1992 - 2017) Theodor Pištěk Theodor Pištěk, Racek letící do snu, 1984 Midget (1977) Na návštěvě u Harrachů (1977). „Automobil, to je symbol doby, převzal na sebe... V roce 2012 ve Vratislavicích nad Nisou s Porsche 911 při otevření památníku... K VIP letadlům Armády ČR doprovází prezidenta nové dvanáctistovky BMW Hradní... Pozdní odpoledne: Ve své tvorbě se Pištěk soustředil na výjevy z prostředí...

