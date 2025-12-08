|
Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h
Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce
Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...
Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...
Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska
Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...
Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?
Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...
Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení
Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.
Elektrická Kia EV4 má ulítlý vzhled, ale nadchne solidností. Nahrazuje ceed
Kromě nezvyklé karoserie hatchback nabízí Kia EV4 přesně to, co byste od moderního elektromobilu očekávali - dostatek místa, solidní dojezd a k tomu klidnou, vyrovnanou jízdu. V každodenním životě...
Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW
Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc...
Českým Autem roku chce být i naprosto neznámý teréňák. Jaké byste vybrali vy?
Tradiční manažerské Audi A6, nebo exotický offroad ICH-X K3? Malý Fiat Grande Panda, nebo luxusní elektrický obývák na kolech Hyundai Ioniq 9? Nebo potřetí za sebou vyhraje Mercedes? V Česku se...
Pět aut najednou. Designsoutěž iDNES.cz zahrnul autor sporťáky budoucnosti
Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz má velký ohlas u čtenářů i odborné veřejnosti. Ve čtvrtek 11. prosince odstartuje hlasování ve čtenářské anketě. Bude v ní i pět futuristických aut Ondřeje...
Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem
Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea. Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim...
Organický hypersport má propracovanou aerodynamiku, inspiruje se drony
Student designu na západočeské univerzitě v Plzni Matúš Hanuliak nahlédl do budoucnosti hypersportovních aut. Svůj futuristický koncept pojmenoval Xera a přihlásil se s ním do naší soutěže „Navrhněte...
Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí
Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.
Touareg je král mezi Volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude
Velká luxusní SUV postupně střídají na evropském trhu luxusní sedany jakožto chloubu řidiče. Kdo dřív jezdil Mercedesem třídy S, ten spíše přesedne právě do alternativního SUV. Touareg je po konci...
Nová honda jezdí ráda a rychle. Prohnali jsme ji jako první, i po zadním
Je to jen pár týdnů, kdy Honda odhalila na italské výstavě EICMA nový model pod označením CB1000 GT, a my jsme už teď měli možnost tuto novinku prohnat po silničkách v okolí španělského Alicante. A...
