Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil v jednu z výrazných veteránských akcí v Česku.
Areál zaplnilo víc než pět set klasických vozů a přes sto dvacet závodních speciálů z prestižní série Histo Cup. Všude zněl zvuk motorů a voněl benzin.
Návštěvníci obdivovali technické skvosty minulých dekád.
Hlavním momentem dne se stala soutěž elegance – přehlídka automobilových ikon, které i po desítkách let dokazují, že design může být nadčasový a umí často překonat současné vozy.
Červerný jaguar, který pamatuje Michaela Jacksona při jeho pražském koncertu.
Na rozdíl od běžných výstav se v Mostě auta jen neparkují, ale jezdí. Na okruhu se odehrávaly závody Histo Cupu.
Novinkou letošního ročníku byla cena Srdcovka, určená automobilům, které si získají porotu spíš osobností než vzácností.
Chevrolet Corvette
Za tři roky existence se The Most CLASSIC stal unikátní událostí, která spojuje eleganci, rychlost i vášeň pro automobily.
„Je úžasné vidět, kolik lidí sdílí stejnou lásku k autům – ať už přicházejí jako majitelé, nebo jen obdivovatelé,“ shrnuje atmosféru Radek Laube - věhlasný expert na automobily z Autodromu Most.
Porotu i publikum naprosto uchvátilo Ferrari 275 GTB z roku 1965 ze sbírky Jiřího Sudíka.
Škoda Auto jako dlouholetý partner akce přivezla legendární „Erko“ 130 RS, soutěžní Fabii RS Rally2 a čistě elektrickou Škodu Elroq, s níž se mnozí poprvé projeli.
Rallyový speciál Škoda Fabia
Na polygonu se střídaly jízdy pravidelnosti, starých vozů, ale i novinek, mezi kterými nechyběly vozy značek Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, MG, Toyota, Subaru a Cupra, které si mohli návštěvníci sami otestovat.
Mazda MX-5
Mini Cooper
Jaguar XJ
Jaguar XJ
Chevrolet Corvette Stingray
Mazda MX-5 první generace
Mazda MX-5
Mazda MX-5
Toyota Celica
Mazda MX-5
Mazda MX-5
Ferrari Mondial
Melkus
Na akci byla představená také trasa nadcházejícího Czech Oldtimer Express 2026, který příští rok zavede účastníky až na jih Itálie.
Festival tak znovu ukázal, že klasická auta nejsou jen kusy historie – jsou to živé příběhy na čtyřech kolech.
Ferrari 275 GTB
Mazda MX-5
Chevrolet Corvette
Cenu Srdcovka získal Fiat 130 Berlina v péči Jana Pičkara – nenápadný elegán, který si vysloužil obdiv pro svůj styl, příběh i precizní stav.
Citroën DS 19 Cabriolet Chapron (1963), jehož linie dodnes působí jako socha na kolech.
Jaguar Mk X (1964)
Fiat 130
Toyota Corona
Dodge Viper
BMW 1 M Coupe
Fiat 500
Alfa Romeo 4C
Austin Mini Countryman
MG Cyberster
Posche 911 (993)
Aero Minor Sport Le Mans
Ford Model A Hot rod
Škoda Octavia RS
Jaguar MK X 420G
BMW Z1
Toyota Corona
Lancia Delta
Lincoln Continental
BMW 6 (E24)
Mitsubishi 3000GT
BMW 6
Caterham - Lotus 7
iat 500
