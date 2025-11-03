Velký test zimních pneu ADACu pro octavii a superb. 11 z 31 jich selhalo

Vladimír Löbl
Německý autoklub ADAC ve velkém testu zimních pneumatik důkladně prověřil 31 plášťů rozměru 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia a Superb. Některé mohou být v jistých situacích i nebezpečné.
Historicky největším testem německého autoklubu ADAC prošly pneumatiky všech...

Historicky největším testem německého autoklubu ADAC prošly pneumatiky všech cenových relací. | foto: ADAC

Pneumatiky byly testovány i v extrémních podmínkách severního Finska.
Konečné pořadí testu zimních pneu ADACu
Testu dominovala pneumatika Goodyear UltraGrip Performance 3, a to zásluhou...
Brzdná dráha na mokré vozovce z rychlosti 80 km/h
15 fotografií

Od 1. listopadu platí povinnost používat zimní pneumatiky, je-li na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza či pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Jaké pláště obout, pokud chcete profil 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia, Škody Superb, ale i celé řady dalších modelů? To řešili technici německého autoklubu ADAC.

Jejich historicky největším testem prošly pneumatiky všech cenových relací, přičemž z velké části se jednalo o velmi levné pláště méně známých nebo zcela neznámých značek. Jízdy na suchu probíhaly v Itálii, testy na mokru a ledu v Hannoveru a sněhovým podmínkám byly pláště vystaveny v severním Finsku.

Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte

Continental, Goodyear a Michelin zná většina řidičů. Ale slyšeli jste někdy o značkách Landsail, Petlas nebo Radar? Narazit na ně, ale i další z Asie, můžete zejména v online obchodech. A jejich mnohdy až poloviční ceny oproti zavedeným výrobcům mohou v době všeobecného tlaku na úspory lákat k nákupu. Výsledky ADAcu ovšem ukazují, že levné často znamená nebezpečné. Záleží samozřejmě na podmínkách.

Levné varianty s řadou problémů

Jedenáct pneumatik si vedlo bídně – a ve všech případech se jednalo o levné varianty. Pláště CST Medallion Winter WCP1, Petlas SnowMaster 2 Sport a Nankang Winter Activa 4 postrádají přilnavost, což způsobilo, že testovací VW Golf začal na sněhu velmi rychle smýkat. Auto s pneumatikami Landsail Winter Lander na zasněžených silnicích sotva zastavilo, zatímco s plášti Evergreen EW66 mělo zase největší problémy na ledu.

Na přezutí zimních pneumatik se v některých servisech v Praze nyní čeká až měsíc

Výrazné odlišnosti se ukázaly i na mokré vozovce. Například rozdíl mezi nejlepší a nejhorší pneumatikou v testu při nouzovém brzdění z rychlosti 80 km/h je více než 15 metrů. Když testovací golf s plášti Goodyear UltraGrip Performance 3 (nejlepší v brzdění) již stál, tak ten s pneumatikami Syron Everest 2 se ještě pohyboval rychlostí téměř 46 km/h.

I mezi levnými pneumatikami se však najdou výjimky. Testeři ADACu hodnotili bezpečnost jízdy u dvou modelů jako uspokojivou: Matador MP93 Nordicca a Momo W-20 North Pole sice mají drobné slabiny, ale stále mohou být přijatelnou alternativou pro řidiče s nízkým nájezdem kilometrů.

Neuklouzněte za hranicemi zbytečně. Jaká pravidla pro zimní pneu platí u sousedů?

To podle ADACu platí i pro většinu pneumatik ve střední cenové relaci. Osm z jedenácti testovaných zástupců v této kategorii získalo hodnocení „uspokojivé“, což z nich činí dobrou volbu pro váš nákupní seznam, pokud se blíže podíváte na detaily a pečlivě zvážíte, které silné a slabé stránky jsou důležité pro váš osobní řidičský profil. Jedná se o pláště Kleber Krisalp HP3, Nokian Tyres Snowproof P, Ceat WinterDrive, Uniroyal WinterExpert, Fulda Kristall Control HP2, Semperit Speed-Grip 5, GT Radial WinterPro 2 Sport a Giti GitiWinter W2.

I střední cenová kategorie uspokojí

Německý autoklub ale nemůže s jistotou doporučit tři pneumatiky střední cenové kategorie: Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 a Apollo Aspire XP Winter. Firestone je sice sama o sobě dobrá zimní pneumatika, neboť vyniká na ledu a sněhu, ale na suché vozovce je příliš měkká a zejména při náhlých manévrech nezajišťuje bezpečnou ovladatelnost. Podobně nevyvážené vlastnosti mají i pláště od značek Maxxis a Apollo.

Je čas na nové zimní pneumatiky? Dezén není všechno, napoví stáří nebo trhliny

Právě vyváženost je to, co dává vyniknout prémiovým pneumatikám, jako jsou Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6 a Dunlop Winter Sport 5, které neměly problémy v žádné z testovacích kritérií. Hankook Winter i*cept evo3 W330 a Continental WinterContact TS 870 P vykazovaly, pokud se jedná o bezpečnost jízdy, pouze mírné nedostatky.

Mezi modely na vrcholu a těmi na spodku tabulky je obrovský rozdíl. Ale i v jednotlivých cenových hladinách existují rozdíly. Například Michelin Pilot Alpin 5 si na zimních silnicích vede o něco lépe než pneumatika Hankook. A co se týče ekologie, tak je bezkonkurenční Goodyear UltraGrip Performance 3 s vysokým počtem najetých kilometrů (76 000 km!) a nízkým opotřebením pneumatiky. V testu ADACu se tak ukázala jako celkový vítěz. S žádnou z první šestice prověřovaných pláštů ovšem nemůžete udělat chybu. Naopak jedenáct levných pneumatik ukazuje, že ti, kdo šetří příliš, bohužel šetří i na bezpečnosti.

3. listopadu 2025

