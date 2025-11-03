Od 1. listopadu platí povinnost používat zimní pneumatiky, je-li na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza či pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Jaké pláště obout, pokud chcete profil 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia, Škody Superb, ale i celé řady dalších modelů? To řešili technici německého autoklubu ADAC.
Jejich historicky největším testem prošly pneumatiky všech cenových relací, přičemž z velké části se jednalo o velmi levné pláště méně známých nebo zcela neznámých značek. Jízdy na suchu probíhaly v Itálii, testy na mokru a ledu v Hannoveru a sněhovým podmínkám byly pláště vystaveny v severním Finsku.
Continental, Goodyear a Michelin zná většina řidičů. Ale slyšeli jste někdy o značkách Landsail, Petlas nebo Radar? Narazit na ně, ale i další z Asie, můžete zejména v online obchodech. A jejich mnohdy až poloviční ceny oproti zavedeným výrobcům mohou v době všeobecného tlaku na úspory lákat k nákupu. Výsledky ADAcu ovšem ukazují, že levné často znamená nebezpečné. Záleží samozřejmě na podmínkách.
Levné varianty s řadou problémů
Jedenáct pneumatik si vedlo bídně – a ve všech případech se jednalo o levné varianty. Pláště CST Medallion Winter WCP1, Petlas SnowMaster 2 Sport a Nankang Winter Activa 4 postrádají přilnavost, což způsobilo, že testovací VW Golf začal na sněhu velmi rychle smýkat. Auto s pneumatikami Landsail Winter Lander na zasněžených silnicích sotva zastavilo, zatímco s plášti Evergreen EW66 mělo zase největší problémy na ledu.
Výrazné odlišnosti se ukázaly i na mokré vozovce. Například rozdíl mezi nejlepší a nejhorší pneumatikou v testu při nouzovém brzdění z rychlosti 80 km/h je více než 15 metrů. Když testovací golf s plášti Goodyear UltraGrip Performance 3 (nejlepší v brzdění) již stál, tak ten s pneumatikami Syron Everest 2 se ještě pohyboval rychlostí téměř 46 km/h.
I mezi levnými pneumatikami se však najdou výjimky. Testeři ADACu hodnotili bezpečnost jízdy u dvou modelů jako uspokojivou: Matador MP93 Nordicca a Momo W-20 North Pole sice mají drobné slabiny, ale stále mohou být přijatelnou alternativou pro řidiče s nízkým nájezdem kilometrů.
To podle ADACu platí i pro většinu pneumatik ve střední cenové relaci. Osm z jedenácti testovaných zástupců v této kategorii získalo hodnocení „uspokojivé“, což z nich činí dobrou volbu pro váš nákupní seznam, pokud se blíže podíváte na detaily a pečlivě zvážíte, které silné a slabé stránky jsou důležité pro váš osobní řidičský profil. Jedná se o pláště Kleber Krisalp HP3, Nokian Tyres Snowproof P, Ceat WinterDrive, Uniroyal WinterExpert, Fulda Kristall Control HP2, Semperit Speed-Grip 5, GT Radial WinterPro 2 Sport a Giti GitiWinter W2.
I střední cenová kategorie uspokojí
Německý autoklub ale nemůže s jistotou doporučit tři pneumatiky střední cenové kategorie: Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 a Apollo Aspire XP Winter. Firestone je sice sama o sobě dobrá zimní pneumatika, neboť vyniká na ledu a sněhu, ale na suché vozovce je příliš měkká a zejména při náhlých manévrech nezajišťuje bezpečnou ovladatelnost. Podobně nevyvážené vlastnosti mají i pláště od značek Maxxis a Apollo.
Právě vyváženost je to, co dává vyniknout prémiovým pneumatikám, jako jsou Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6 a Dunlop Winter Sport 5, které neměly problémy v žádné z testovacích kritérií. Hankook Winter i*cept evo3 W330 a Continental WinterContact TS 870 P vykazovaly, pokud se jedná o bezpečnost jízdy, pouze mírné nedostatky.
Mezi modely na vrcholu a těmi na spodku tabulky je obrovský rozdíl. Ale i v jednotlivých cenových hladinách existují rozdíly. Například Michelin Pilot Alpin 5 si na zimních silnicích vede o něco lépe než pneumatika Hankook. A co se týče ekologie, tak je bezkonkurenční Goodyear UltraGrip Performance 3 s vysokým počtem najetých kilometrů (76 000 km!) a nízkým opotřebením pneumatiky. V testu ADACu se tak ukázala jako celkový vítěz. S žádnou z první šestice prověřovaných pláštů ovšem nemůžete udělat chybu. Naopak jedenáct levných pneumatik ukazuje, že ti, kdo šetří příliš, bohužel šetří i na bezpečnosti.