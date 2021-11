Nejvyšší čas přezout: test chválí celoroční pneumatiky

I letos se Autoklub ČR pustil do velkého srovnávacího testu zimních a celoročních pneumatik. Cílem bylo opět vyhodnotit vlastnosti dezénů v provozu za všech klimatických podmínek, které mohou v průběhu zimy nastat. Celkově bylo zkoumáno osm zimních plášťů rozměru 205/55 R16 a sedm celoročních o rozměru 215/60 R16.

Mezi zimními pneu se testu zúčastnily gumy Bridgestone Blizzak, Continental WinterContact, Hankook Winter i*cept, Goodyear UltraGrip Performance, Firestone Winterhawk, Michelin Alpin, Nokian WR Snowproof a Nexen Wingueard Snow G 3. U těch celoročních se pat testovaly pneumatiky Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4Seasons, Michelin CrossClimate, Bridgestone WeatherControl, Hankook Kinergy, Vredestein Quatrac a Nokian Seasonproof.

Loňská tuhá zima řidičům ukázala, že kvalitní obutí vozu má i v nižších oblastech České republiky smysl a je větší jistotou bezpečné jízdy, píše Autoklub.

„Výsledky testů napomohou spotřebiteli vybrat si takovou pneumatiku, která bude nejvíce vyhovovat jeho potřebám. Spotřebitel by měl sledovat ty parametry, které jsou pro něj klíčové. Jiné preference bude mít řidič, který jezdí povětšinou ve městě, kde panuje spíše mokro nebo suchý mráz. Jiné ten, který řídí ve vyšších nadmořských výškách, kde je častěji sníh na vozovkách,“ uvedl ředitel Road Safety Autoklubu ČR Libor Budina.



Podle odborníků má smysl i nákup celoročních pneumatik, které vykazovaly podobné hodnoty v testovacích kritériích jako ty zimní. V zimě při teplotě kolem nuly a bez sněhové pokrývky na silnici se jedná o jednu z bezpečných variant.



„Tyto pneumatiky by měli využívat řidiči, kteří necestují často do hor a v zimě vyrážejí na silnice spíše sporadicky. Ale jeden víkend za lyžařským sportováním do hor lze určitě zvládnout i s celoročními gumami,“ doporučil Budina.

Vlastnosti pneumatik se zkoušely v celkem šestnácti disciplínách. Prostřednictvím záznamu odborníci zkoumali reakci auta při akceleraci, brzdění, mezní hranice vzniku aquaplaningu v podélném i příčném směru. Na suché vozovce měřili hlučnost a valivý odpor. Naopak na sněhem pokryté trati se testovala trakce v prokluzu kol.

Na kruhové dráze s mokrým povrchem pak testeři měřili čas vozu v obou směrech. Na okruzích v tzv. handlingu licencovaní zkušební jezdci testují ovladatelnost vozu, posuzuje se čas na kolo. Důležité je i subjektivní hodnocení odezvy vozu na řízení a jeho stabilita. „Testovací řidiči pochopitelně nevědí, s jakým obutím startují,“ dodal Budina. Test Autoklubu přináší souhrnnou informaci o vlastnostech testovaných gum v poměru k referenční pneumatice, která má index 100.