Suzuki má elektro mezi posledními. Nová Vitara zrychluje líp, než hot hatch

Při prvním svezení na českých silnicích jsme vyzkoušeli vrcholné provedení, které kombinuje baterii o kapacitě 61 kWh s dvojicí elektromotorů pro pohon 4×4. Vedle něj existuje i varianta s pohonem předních kol a také základní provedení, které pohon předních kol kombinuje s menší 49kWh baterií.
Na rozdíl od konvenčních automobilů přináší pohon všech kol v elektromobilu nejen větší trakci, ale i vyšší výkon a dostupný točivý moment. V tomto případě jde o 135 kW, tedy dosavadní rekord pod jménem Vitara, a 307 Nm, tedy o polovinu více než u verze s pohonem předních kol. Výsledkem je zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 sekundy, to je lepší hodnota, než jakou nabídl hot hatch Swift Sport v předchozí generací modelu Swift (8,1 nebo 9,1 sekundy dle verze).
Kromě papírových hodnot se povedlo i naladění pro reálný provoz. Elektrická Vitara se rozjíždí i na přidání plynu reaguje hbitě, přitom však velmi plynule a kultivovaně. Chytré řízení pohonu 4×4 umožňuje rozdělovat práci mezi dvojici elektromotorů, kterým Suzuki říká eAxle, i bez toho, aby přenášená síla v zatáčkách tahala za volant.
Zajímavé je, že oba motory jsou zapojeny „natvrdo“, a tak každý z nich musí být buď v záběru, nebo rekuperovat. To možná mírně zhoršuje spotřebu elektrické energie, ale zase svědčí ovladatelnosti i trakci. Pro využití i mimo asfalt je zde navíc speciální režim Trail, který na nezpevněném povrchu simuluje uzávěrky diferenciálů. Světlá výška je mimochodem solidních 180 mm a k dispozici je i asistent sjíždění svahů.
Ale zpět na silnici, protože vyzkoušet e Vitaru v terénu zatím nebyla příležitost. Navzdory 19palcovým kolům je elektrické Suzuki velmi komfortní a po silnici se nese suverénně jako o dost větší vůz. Kromě obligátního uložení baterie do podlahy, tedy co nejblíže silnici i středu auta, tomu napomáhá též velkorysý rozvor 270 cm a rozchod kol 154 cm. Obojí jsou na kategorii SUV-B nezvykle štědré hodnoty, například srovnatelně velký Peugeot e-2008 má rozvor o 10 cm kratší.
Skok o desetiletí vpřed
Stále aktuální Vitara se představila už v roce 2015 a navzdory systematickým modernizacím je to na ní znát. Ne že by to bylo špatně, její zákazníci naopak na dnešní dobu nadstandardní množství tlačítek a celkově jednodušší provedení interiéru naopak oceňují. Nová e Vitara naopak sleduje nejnovější trendy: má zcela nový, mírně hranatý dvouramenný volant a palubní desce dominuje dvojice designově i obsahově propojených velkých displejů.
Mechanické ovládací prvky jsou přesto známými komponenty ze současných modelů Suzuki. Impulsní volič směru jízdy pro změnu pochází z Toyoty bZ4x, ovládá se zatlačením dolů a pootočením do požadované pozice. To je ale jediný viditelný vklad Toyoty do elektrického SUV, které se bude prodávat pod oběma značkami – také jako Toyota Urban Cruiser.
Palubní deska je moderní, designově čistá a všechny materiály v dosahu řidiče působí kvalitním dojmem. Levněji působí pouze některé méně důležité části. Ještě důležitější je ale ve všech směrech štědrý vnitřní prostor kombinovaný s výborným výhledem vpřed i do stran.
Alternativou ke klasickému celočernému provedení interiéru je testovaná verze s hnědým měkčeným pruhem na palubní desce a kolem vnitřních klik. Ve stejné barvě je i středová loketní opěrka a kraje polokožených sedadel. Čalounění je příjemné na omak, působí robustně a je kombinované s hutnou tkaninou v prostřední části sedáku a opěradla.
Prostorná je i zadní část kabiny, daní za to je ale malý kufr. Základní objem 244 litrů lze sice posunutím dělené zadní lavice vpřed zvětšit na 310 l, ani to ale není přesvědčivá hodnota. Důvodem je vysoko položená podlaha kufru, která nemá pod dnem další prostor na zavazadla. Pod ní se totiž nachází mimo jiné zadní elektromotor.
Povedené auto pro nové zákazníky
Velikostí se e Vitara řadí mezi stávající benzinovou (resp. mild-hybridní) Vitaru, která pokračuje v prodeji i nadále, a větší model S-Cross. Cena je zatím neznámá, ale ať už bude jakákoliv, elektrická Vitara je jako dělaná pro ty, které nemělo Suzuki dosud čím zaujmout. Je moderní, výkonná a překvapí vybroušenými jízdními vlastnostmi, prostornou kabinou a bohatou výbavou. Že by ale stávající klientela, kterou tvoří převážně konzervativnější řidiči ze soukromého sektoru, hromadně přesedala do elektrické novinky, na to se v českých podmínkách sázet nedá.
Vitara a e Vitara
Jméno Vitara je synonymem pro SUV Suzuki už od roku 1988. Za tu dobu prochází už třetí proměnou. Nejprve se jednalo o kompaktní terénní vůz klasické koncepce s rámem a přiřaditelným pohonem. Přes modernizaci v podobě Grand Vitary z roku 2005 se samonosnou karoserií a stálým pohonem 4×4 se Suzuki v roce 2015 dopracovalo k Vitaře v podobě klasického SUV s motorem vpředu napříč. Nová e Vitara opět zásadně mění techniku v duchu doby, není ale přímou náhradou za stávající model. Vitara v konvenčním formátu díky nedávnému faceliftu pokračuje dále a zůstává jedním z posledních aut své kategorie se čtyřválcovým motorem a možností pohonu 4×4.