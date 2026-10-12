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Velký test zimních pneumatik: devět gum propadlo kvůli nebezpečnému brzdění

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  4:30
Švýcarský autoklub TCS podrobil důkladnému testování celkem 32 variant zimních pneumatik ve dvou nejprodávanějších rozměrech 185/65 R15 a 225/50 R17. Výsledky ukazují obrovské rozdíly v bezpečnosti, kdy nejhorší pneumatiky potřebují na mokré vozovce k zastavení o neuvěřitelných 18 metrů delší dráhu než vítězové testu.

Rok se s rokem sešel a za pár týdnů bude celé Česko hromadně přezouvat na zimní obutí. S tím ovšem přichází velké dilema týkající se toho, jaké zimní gumy vybrat.

Jak ukázal velký test švýcarského autoklubu TCS, rozdíly v jednotlivých pneumatikách mohou být obrovské. Tamní odborníci otestovali šestnáct modelů v rozměru 185/65 R15 88T/H pro malé vozy a stejný počet plášťů v rozměru 225/50 R17 98V určených pro automobily střední třídy.

Zkoušky probíhaly v náročných podmínkách na suchu, mokru, sněhu i ledu a vedle jízdních vlastností se zaměřily také na životnost, opotřebení a celkový dopad na životní prostředí.

Vítězové jsou jasní

Výsledky testu přinesly jasné vítěze i propadáky, přičemž nejvyšší hodnocení, a tedy i doporučení ke koupi získalo celkem šest pneumatik. V rozměru 185/65 R15 určeném například pro Škodu Fabia, Volkswagen Polo, Audi A1 nebo Renault Clio zvítězily pneumatiky Continental WinterContact TS 870 a Michelin Alpin 7. Mezi rozměrově většími pneumatikami 225/50 R17 pro vozy jako Škoda Octavia, Audi A4, BMW řady 3 nebo Peugeot 3008 dosáhly na vrchol Continental WinterContact TS 870, Michelin Alpin 7, Goodyear UltraGrip Performance 3 a Pirelli Cinturato Winter 3.

Velká část testovaných plášťů skončila na „neutrálních“ místech s tím, že je autoklub může doporučit, protože nabízí dobrý vyvážený výkon s jen drobnými ústupky. Do této skupiny patří v rozměru 185/65 R15 například Hankook Winter icept RS3, Linglong Sport Master Winter, Optimo Winter Touring OW41, Goodyear UltraGrip Performance 3 nebo GT Radial WinterPro2 Evo.

V rozměru 225/50 R17 uspěly s doporučením modely Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter icept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Wintrac Pro+ a Yokohama BluEarth Winter V906. Právě pneumatika značky Dunlop dosáhla ze všech testovaných modelů vůbec nejlepšího bodového hodnocení v oblasti ekologie a dopadu na životní prostředí.

Některé pneumatiky v testu doplatily na výrazný nepoměr svých vlastností a skončily v kategorii označené jako „s výhradami“. V rozměru 185/65 R15 jde o modely Bridgestone Blizzak LM 005, Nokian Tyres Snowproof 2, Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Kumho WinterCraft WP52+ a Viking WinTech NewGen. U pneumatiky Bridgestone stál za tímto výsledkem fakt, že sice předvedla absolutně nejlepší přilnavost na mokru, ale doplatila na nižší kilometrový nájezd.

Totální propadáky

Takže už víme, co podle švýcarského autoklubu koupit. Ale co obutí, kterému se raději vyhnout? Jde především o levnější značky lákající na dobrou pořizovací cenu.

V rozměru 185/65 R15 propadly modely Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP a Rockblade Rock 868S. V rozměru 225/50 R17 pak nejhorší známku dostaly pneumatiky Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black RoyalWinter UHP a Sunwide Snowide. Tyto levné pláště představují na zimních silnicích zásadní bezpečnostní riziko, a to především kvůli tragickým výsledkům při brzdění na mokrém povrchu.

V rozměru 185/65 R15 zastavilo auto na nejlepších pneumatikách z rychlosti osmdesát kilometrů v hodině po 35,5 metrech, zatímco nejhorší pneumatika potřebovala k úplnému zastavení neuvěřitelných 51,5 metru. V místě, kde vůz na vítězných pláštích již bezpečně stál, jelo auto na nejhorších pneumatikách stále ještě rychlostí téměř 24 km/h.

Jak se testovalo?

Testování probíhalo na speciálních testovacích polygonech a okruzích, kde zkušební jezdci podrobili pneumatiky sérii praktických zkoušek na různých površích – na suché i mokré vozovce, na sněhu a na ledu. Hodnocení je rozděleno do dvou hlavních složek: bezpečnost jízdy (tvoří 70 % celkové známky) a ekologická/environmentální bilance (30 %). V rámci bezpečnosti se měřil brzdný výkon se systémem ABS (např. brzdění ze 100 km/h na suchu, z 80 km/h na mokru nebo z 20 km/h na ledu), odolnost vůči podélnému i příčnému aquaplaningu a trajektorie při jízdě po dráze.

Jízdní vlastnosti a ovladatelnost na hranici přilnavosti (handling) vyhodnocovali dva testovací jezdci podle časů na kolo i subjektivního dojmu z reakcí řízení, směrové stability a sklonu k nedotáčivosti či přetáčivosti. Druhá část metodiky se zaměřila na dlouhodobé vlastnosti a dopad na životní prostředí. Nájezd kilometrů a opotřebení byly zjišťovány kombinací reálných jízdy na vzdálenost 15 000 kilometrů s pravidelným laserovým měřením hloubky dezénu a laboratorních testů na zkušební stolici (vždy po 5000 km). Dále se měřila hlučnost, spotřeba paliva/efektivita, hmotnost pneumatiky a její udržitelnost včetně vyhodnocení certifikace výrobního závodu a logistických tras.

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Témata: Pneumatika

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