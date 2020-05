Nejlepší ovládání palubního systému mají Němci, japonské značky pokulhávají

Ve dvaceti autech zkoumal magazín What Car? ovládání některých funkcí palubních systémů osobních vozů především z toho důvodu, že v poslední době (nejen) v jeho domácí Británii roste podíl nehod, u kterých je příčinou nevěnování pozornosti.

Kromě toho, že řidiči často používají za volantem mobilní telefony, odborníci i magazín tento nárůst přičítají také palubním systémům vozů, které čím dál více spoléhají na dotykové ovládání a jejichž displeje musí někdy pro nastavení i základních funkcí řidič sledovat po dlouhé desítky sekund. Britský výzkum ukazuje, že užívání infotainmentu zkracuje reakční dobu řidiče mnohem víc než některé omamné látky (čtěte zde).

Cílem bylo zjistit, jak si jednotlivé palubní systémy vedou a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Jak test magazínu What Car? zjistil, ty dovedou být velmi výrazné. Metodika byla vcelku jednoduchá. Do každého z testovaných vozů posadili autoři testu dva řidiče, natáčeli je kamerou a pak analyzovali záznam, přičemž se snažili určit, jak dlouho musí řidič sledovat displej pro nastavení určitých funkcí. Řidiči samotní byli s palubními systémy vozů dobře seznámeni, takže při plnění zadaných úkolů rozhodně netápali.

Úkolů v testu bylo celkem šest. Dva základní se týkaly klimatizace, uživatel měl nastavit teplotu o dva stupně vyšší, než má aktuálně nastavenu, druhým úkolem bylo zvýšit rychlost ventilátoru o dva kroky. Rychlost palubního systému a fungování navigace vyzkoušely další dva úkoly: prvním bylo „odzoomovat“ mapu s nastavenou trasou pro navigaci tak, aby byla celá 32km trasa na displeji vidět. Druhým navigačním úkolem bylo ukončit navigaci.

Celkově pátým úkolem bylo změnit stanici DAB rádia z nastavené Virgin Radio na BBC Radio 4, aniž by k tomu uživatel využil vlastní předvolby. A poslední úkol zkoušel především hlasové ovládání (pokud ho vůz měl), i když se týkal i navigace: uživatel měl palubní systém požádat o navigaci k nejbližší čerpací stanici.

Test palubních systémů podle magazínu What Car? Bodový zisk z maxima 30 bodů 20. MG ZS EV, 8“ displej, 12 bodů 19. Fiat 500X, Uconnect Live 7“, 14 bodů 18. Škoda Citigo-e iV, držák na telefon, 16 bodů 17. Peugeot 508 SW, 10“ Connect 3D Nav a rozpoznávání hlasu, 17 bodů 16. Lexus RX, 12,3“ multimedia, 18 bodů 15. Honda CR-V, 7“ Honda Connect a navigace Garmin, 18 bodů 14. Nissan Juke, Nissan Connect, 19 bodů 13. Toyota Corolla, Toyota Touch 2, 20 bodů 12. Volvo S60, Sensus, 20 bodů 11. Jaguar XE, 10“ Touch Pro Duo, 21 bod 10. Škoda Kamiq, 9,2“ Amundsen, 21 bod 9. Opel Corsa, 10“ Multimedia Navi Pro, 22 body 8. Hyundai Ioniq, 10,25“ BlueLink, 22 body 7. Ford Fiesta, Ford Sync3 a FordPass Connect, 23 body 6. VW Passat GTE, 8“ Composition Media, 24 body 5. Mazda 3, 8,8“ Mazda Connect, 25 bodů 4. Audi Q3 Sportback, Virtual Cocpit Plus, 26 bodů 3. Porsche Panamera E-Hybrid, Connect Plus a PCM, 27 bodů 2. Mercedes-Benz CLA, 10,25“, 27 bodů 1. BMW 3, Live Cockpit Professional, 28 bodů

Za těchto šest úkolů sbíraly vozy bodové hodnocení, dobu, po kterou řidič musel displej u jednotlivých aut sledovat, What Car? nezveřejnil. I tak jsou závěry velmi zajímavé. V testu se ukázalo, že nejlépe si v oblasti palubních systémů vedou německé prémiové automobilky, přičemž podle What Car? je stále nepřekonatelný systém iDrive od BMW.

Ten kdysi odstartoval určitou revoluci palubních systémů osobních automobilů, ale v době svého vzniku sklízel kritiku za složitost. Dodnes se však iDrive výrazně rozvinul a základní úkoly v něm řidiči zvládnou snadno i díky tomu, že si mohou vybrat, jak ke kterému úkolu přistoupí: kromě dotykového displeje lze využít otočný ovladač nebo hlasové příkazy s využitím přirozeného jazyka. Díky tomu vítězství v testu získal palubní systém Live Cockpit Professional z BMW řady 3.

Hned za ním se umístil infotainment z Mercedesu CLA s obřím 10,25palcovým dotykovým displejem, který lze ovládat kromě dotyků i hlasem, touchpady na volantu nebo touchpadu mezi předními sedadly. Třetí místo patří Porsche Panamera E-Hybrid s Connect Plus a Porsche Communication Management. Tady měli testovači What Car? v podstatě jedinou výhradu a to tu, že displej systému je tak široký, že uživatelé menšího vzrůstu hůře dosáhnou do jeho protilehlého horního rohu.

Na čtvrtém místě se umístil systém z Audi Q3 s volbou Virtual Cockpit Plus, který trochu sklidil kritiku za to, že se u něj Audi vzdalo svého dosud poměrně typického ovladače MMI. Na druhou stranu i tady platí, že německé prémiové automobilky se ve většině zatím nezbavily nezávislého nastavování klimatizace, za což získávaly vozy v testu plusové body.

Německým prémiovým automobilkám dovedla v testu dobře konkurovat Mazda s jejím 8,8palcovým systémem Mazda Connect, který jako jediný v testu není dotykový, což paradoxně mnohé úkoly usnadňuje. Otočný mechanický ovladač je pohotový, přesný a neodvádí pozornost tolik, jako nutnost sledovat prst na displeji.

Test také ukázal, že zdaleka ne všechny prémiové značky mají palubní systémy tak propracované jako německá konkurence. Zatímco v lepším středu pole skončily modely mainstreamových značek Škoda Kamiq, Opel Corsa, Hyundai Ioniq, Ford Fiesta a VW Passat GTE, na Jaguar XE, Volvo S60 a Lexus RX zbyla jedenáctá, dvanáctá a šestnáctá příčka. U Lexusu vadil touchpad s přílišnou citlivostí, Jaguar má pomalý systém hlasového ovládání a systém Volva jednoduše vyžaduje až příliš pozornosti, jelikož nic jiného než displej tu není a hlasové ovládání si v testu moc dobře nevedlo.

Z mainstreamových značek zklamaly ty japonské: výkon Mazdy nedovedla žádná napodobit, a tak Toyota, Nissan a Honda mají zástupce až v závěru třetí pětice vozů. Zajímavé je i porovnání detailů u koncernových systémů. VW Passat si vedl podle očekávání lépe než Škoda Kamiq, a to hlavně proto, že má mechanické ovladače ventilace a klimatizace, naopak Peugeot 508 prohrál koncernový souboj s Opelem Corsa především proto, že jeho futuristické „klaviaturní“ ovladače pro přepínání oblastí zájmu na displeji jsou hůře čitelné než klasicky koncipovaná tlačítka „obyčejného“ Opelu.

Závěrečnou trojku testu obsadily Škoda Citigo-e iV, Fiat 500X a MG ZS EV. Citigo bylo jediným vozem, které nemá palubní systém, a tak řada chytřejších funkcí závisí na mobilním telefonu. Klimatizace a rádio se však ovládají dobře, jen displej rádia je trochu nízko. Držák na mobilní telefony, kterým elektrické Citigo disponuje, usnadňuje používání jeho funkcí, ale What Car? pro tento případ doporučuje přístroje s velkým displejem.

Fiat to schytal za displej, který je příliš daleko od řidiče, pomalejší reakce a trochu neintuitivní hlasové ovládání. Systém čínské značky MG, jejíž modely jsou dostupné jen na několika málo evropských trzích, je pomalý a software nestabilní, takže uživatel mu musí věnovat až příliš pozornosti. Chybělo mu také hlasové ovládání.