Velký test nabíjecích stanic: s mobilem a trochou cviku dobije elektroauto i laik

Že jsou Češi elektromobilní škarohlídi, potvrdily výsledky voleb do Evropského parlamentu i červnový průzkum agentury STEM/MARK. Dvěma pětinám respondentů jsou auta na baterii prostě nesympatická, byť s nimi má osobní zkušenost jenom něco málo přes dvacet procent z nás.

Proti autům na elektrický pohon nás, jak ukázal průzkum, často ženou předsudky. Bojíme se, jak se budou likvidovat baterie, nedostatku kovů a elektřiny, požárů i mrazu. Čeho se tolik obávat nemusíme, je obsluha, lépe řečeno dobíjení elektroaut, jak se v testu MF DNES přesvědčila dvacetiletá studentka Sára. I když bez pořádného tréninku, soustředění a mobilu plného aplikací to nejspíš nepůjde.

Bez přípravy do e-vozu nelez

Elektromobilita je nový fenomén, na který dříve nebo později narazí každý motorista. A do latiny každého elektromobilisty patří také nabíjení u veřejných nabíječek. Říkáte si, že když nabíječek stále přibývá (narážíte na ně u benzinek, obchodních domů i úřadů), musí to zvládnout každý. Žádná brnkačka to však na první pokus být nemusí.