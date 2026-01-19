Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Martin Šidlák
Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky domácímu výrobci asi nepřetáhne.
Leapmotor B10

Leapmotor B10 | foto: Martin Šidlák

Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
15 fotografií

Komu by však mohl zatopit, jsou jeho vlastní vzdálení evropští sourozenci. Lepamotor je totiž součástí koncernu Stellantis, stejně jako Citroën, Opel nebo Alfa Romeo.

Čínských aut přibývá na trhu jak nepřečtených mailů po dovolené. Často však jde o drahá velká auta, která se dají servisovat jen na pár místech v republice. Leapmotor ovšem buduje svou servisní síť za pomocí stávajících dealerů Stellantisu a Subaru a jeho nový model Leapmotor B10 chce konkurovat třeba domácí Škodě Elroq, a to jak prostorem, tak cenou.

Leapmotor B10 v číslech

  • maximální výkon: 160 kW
  • max. točivý moment: 240 Nm
  • maximální rychlost: 170 km/h
  • zrychlení 0–100 km/h: 8 s
  • kombinovaná spotřeba: 17,2 kWh /100 km
  • délka / šířka / výška / rozvor (mm): 4515 / 1885 / 1655 / 2735
  • zavazadlový prostor: 430 l

Značka Leapmotor vstoupila na český trh se dvěma modely. Tím prvním je malý elektromobil T03, konkurující vozům jako Dacia Spring nebo Hyundai Inster. Jeho cena je 470 tisíc Kč, má jen jednu výbavu, volit lze pouze barvu laku. Ve srovnatelné výbavě je za tuto cenu levnější než zmíněná Dacia Spring i než nový BYD Dolphin Surf. T03 má od prvních testerů rozporuplné reakce, já patřím spíš mezi jeho fanoušky, hlavně proto, že jde o jednoduché auto v té nejlevnější kategorii elektromobilů, kde nemají zákazníci moc na výběr.

Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

To naopak další nabízený model Leapmotor C10 je SUV, velikostí srovnatelné se Škodou Enyaq a řadou dalších modelů. Je k dispozici jako ryzí elektromobil nebo jako tzv. elektromobil s prodlužovačem dojezdu. To je systém, který se asi nejvíc blíží plug-in hybridu, ovšem rozdíl je v tom, že spalovací motor nikdy nepohání kola.

To má na starosti vždy elektromotor, který se primárně napájí z baterie, kterou lze dobít stejnosměrným proudem výkonem až 65 kW. Jako další zdroj energie slouží spalovací motor, který se však nezapojuje do pohonu, jen vyrábí elektřinu. Obě verze mají zaváděcí cenu 890 tisíc Kč.

B10, C10, T03… už jste se ztratili?

Novinkou je menší SUV B10 (to mimochodem hodně lidí, kteří se u auta fyzicky zastavili během mého testovacího týdne, četli jako „bio“). Už vám ty názvy čínských modelů splývají? Tady možná stojí za to se na chvilku zastavit u smyslu pojmenovávání jednotlivých modelů. Číňané jsou zjevně posedlí pojmenovávat svoje modely kombinací písmena a čísla nebo pouze čísla, což je vidět u řady značek. Pro evropského zákazníka to moc atraktivní není, ale Leapmotor se snaží dát tomu aspoň nějakou logiku.

Čím je písmeno dál v abecedě, tím je model větší, a číslo 10 značí SUV, 05 hatchback. Příští rok tak dorazí hatchback pojmenovaný B05 a dvojice menších vozů velikosti Opelu Corsa – A10 a A05. A jak do toho zapadá zmíněné T03? Nijak, jde o první model značky, který vstoupil na trh ještě před popsaným systémem označování, takže nástupce už neponese označení T03.

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

Ale zpátky k novince. Model Leapmotor B10 je s rozměry 4515 mm na délku, 1885 mm na šířku 1655 mm na výšku a rozvorem 2735 mm zástupcem nejprodávanějšího segmentu v Evropě, SUV velikosti Škody Karoq.

Nejvíc kupujících však znamená také největší konkurenci. Leapmotor B10 se v této třídě asi neprosadí designem. Nových SUV, zejména těch z Číny, je teď tolik, až jsou vzhledově zaměnitelná, protože vsadila na podobný recept – zakulacené tvary, úzké čelní světlomety propojené lištou a LED světelný pás přes celou záď. Není na tom nic špatně, ale dejte 10 takových SUV bez loga značky před průměrného českého zákazníka a nepozná je od sebe.

Pokrok nezastavíš, ale…

Netradiční je vstup do auta a jeho startování. Možnosti jsou v zásadě dvě. Buď přes speciální aplikaci v mobilu nebo kartou velikosti té kreditní. Jde o takový „Tesla“ model. Karta se přiloží ke zpětnému zrcátku u řidiče a pak se musí položit na místo k tomu určené mezi předními sedadly, jinak slouží k odložení a nabíjení telefonu.

Pak stačí jen šlápnout na brzdový pedál, zařadit D a vůz se rozjede. Další možností je nastartovat zadáním PIN na centrální obrazovce. Při odchodu pak stačí zase jen zařadit P a přiložit kartu k zrcátku nebo použít aplikaci. Ale musíte předtím ještě taky vypnout audio, které jinak bude hrát, i když třeba vykládáte věci z auta.

Čína vyrobí konkurenta Škody Elroq ve Španělsku. Vyberou z fabrik Stellantisu

Spoustě lidí může tento způsob vyhovovat, ti můžou následující dva odstavce přeskočit. Pro mě osobně však byl tento způsob vstupu a startování bariérou, kterou se mi moc nedařilo překonat ve smyslu bezproblémového užívání. Je to bezpochyby moderní řešení, spousta lidí je na aplikace zvyklá, telefonem řeší kdeco. Ale podmínkou podle mě je, aby to fungovalo vždy stejně a bez problémů. A to u mnou testovaného vozu tak úplně neplatilo.

Stáhl jsem si aplikaci, která mě sama o sobě iritovala už tím, že mi stále dokola posílala hlášení, že auto je zamknuté. Auto se zhruba v polovině případů samo otevřelo, když jsem se k němu přiblížil, ale vzdálenosti se lišily. Když jsem přiložil kartu, auto se vždy bez problémů odemklo a nastartovalo, a to i když byla karta v plastovém obalu na doklady. Problém občas nastal, když jsem zastavil a vystoupil, jen abych za sebou zavřel garáž, vyzvedl balíček apod., a nezamykal jsem při tom auto. Po opětovném usednutí už nenastartovalo, musel jsem kartu vyndat z obalu a položit ji zpátky „holou“, pak už to šlo.

Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
15 fotografií

Poloviční počet řídicích jednotek jako výhoda

V dalších věcech se však Leapmotor B10 povedl a mnozí, hlavně z koncernu Stellantis, by se od něj mohli učit. A to i v oblasti mnou kritizované elektroniky. Proti běžnému standardu snížil výrobce počet řídicích jednotek na 23, což by mělo zrychlit reakce palubních systémů a samozřejmě zlevnit výrobu. Software lze aktualizovat na dálku, takže majitel nemusí jezdit do servisu. V rámci jedné z aktualizací roku 2026 by se do systému měla dostat i čeština.

Zákazníky Leapmotor B10 určitě potěší i vnitřní prostor. Díky tomu, že baterie není namontována do podlahy, ale je přímo její součástí, vzniklo hodně místa pro cestující ve svislém směru, a auto na tom rozhodně není špatně ani v tom podélném. Zkrátka cestující vpředu ani vzadu nebudou trpět nedostatkem prostoru. Snad jedinou drobnou výhradou je, že zadní sedadla nemají vlastní světlo ve stropě.

Už jsme ho projeli. Čínský elektrický skřítek je dospělejší, než naznačuje cena

Zavazadlový prostor má základní objem 430 litrů, Škoda Elroq jich nabídne 470. Díky hodně kolmému zadnímu oknu a pravidelnému tvaru je kufr dobře využitelný a drobné věci se dají skrýt do schránky pod podlahou.

Po sklopení opěradel zadních sedadel, která jsou dělená na dvě části, se objem zvětší až na 1700 litrů. Dalších 25 litrů je k dispozici vpředu. Je to ideální prostor na odložení nabíjecích kabelů, jen pozor na to, že tentoe prostor je krytý jen kapotou, takže se sem může dostat prach, listí nebo další nečistoty. Asi nikoho nepřekvapí, že potřebný kryt jde snadno objednat za pár korun na čínském eshopu…

V interiéru je naprosté minimum tlačítek. Najdete zde 14,6″ plovoucí centrální displej s vysokým rozlišením a LCD přístrojový štít s úhlopříčkou 8,8 palce. Ten je upevněn na sloupku řízení, takže je na něj vidět vždy stejně bez ohledu na to, jak má řidič nastavený volant.

Hlavní displej je přehledný s opravdu rychlými reakcemi, jen zatím nepodporuje bezdrátové používání Android Auto a Apple CarPlay, ale to by měla napravit nějaká aktualizace v blízké budoucnosti. Systému bych jen vytkl to, že sází hodně na dojem, tedy aby obrazovka vypadala graficky hezky, ale výsledkem je často spousta nevyužité volné plochy, a naopak malá digitální tlačítka na ovládání.

Trochu divně vypadají na první pohled jakési díry v palubní desce před spolujezdcem, ale podle výrobce jde o úchyty na různé příslušenství typu skládacího stolečku. V Česku zatím žádné originální příslušenství v prodeji není, ale čínský eshop by to určitě uměl vyřešit.

Nevyřeší ovšem to, že i v B10 jsem měl jako v řadě jiných čínských aut problém s topením. Nevím, jestli používají v Číně jinou stupnici teploty, ale při 22 stupních byla v autě stále zima, aby se člověk zahřál, musí hnát klimatizaci někam k 28 stupňům.

Elektromobil nebo prodlužovač

Leapmotor B10 nabídne dvě verze pohonu. Tou první, námi testovanou, je ryze elektrická varianta o výkonu 160 kW s poháněnou zadní nápravou. Pohon všech kol v nabídce není. Volit lze mezi dvěma lithium-železo-fosfátovými bateriemi o využitelné kapacitě buď 56,2 nebo 67,1 kWh.

Ve druhém čtvrtletí roku 2026 by měla do prodeje přijít ještě druhá pohonná jednotka, kterou výrobce nazývá elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem. Podobnou technologii najdeme i v pár jiných čínských modelech a jde o pohon blížící se plug-in hybridu. Vůz má jak spalovací motor, tak elektromotor a baterii, která se dá dobíjet z nabíječky. Spalovací motor se však nikdy nezapojuje přímo do pohonu, pouze vyrábí energii pro elektromotor.

Slabší baterie slibuje v kombinovaném cyklu dojezd 361 km, silnější 434 km. Palubní nabíječka má vždy výkon 11 kW, DC dobíjení je u slabší baterie výkonem až 140 kW, u silnější až 168 kW. To je na kategorii podobných aut hodně nadprůměrná hodnota a řada testů prokazuje, že zpočátku s hodně vybitou baterií dokáže auto deklarované hodnoty dobíjecího výkonu i překročit. Z 10 na 80 % by nabití mělo trvat kolem 25 minut, což je také chvályhodná hodnota.

I když je větší baterie těžší o 65 kg, a celková hmotnost auta tak dosahuje 1845 kg, je papírová spotřeba obou verzí shodně 17,2 kWh/100 km. Ta se v praxi bude hodně lišit nejen podle jízdního stylu a typu silnic, ale i ročního období. V teplotách kolem nuly jsem se s převážnou většinou jízdy po městě a okolí bez problémů dostal pod průměrnou hodnotu, jezdil jsem se spotřebou pod 15 kWh/100 km!

Auto je naladěno hlavně na komfort, takže si řidiče hýčká na všech typech nerovností, spíš než že by ho svádělo ke sportovní jízdě. Ostatně zrychlení na stovku za 8 sekund je solidní, ale ne nějak závodní. Ani řízení vám nedává moc velký přehled o tom, co se děje pod koly. Vůz má sice kromě režimu Comfort i režim Sport, který má citelně živější reakce na plyn nebo tužší řízení, ale celkově bylo nejspíš cílem výrobce navodit hlavně pocit, že sedíte v autě o třídu lepším nebo o pár set tisíc dražším, a to se povedlo. O komfortu jsem se zmínil, ale třeba i aerodynamický hluk od kol nebo podvozku je utlumen velmi dobře. Skvěle tiché je třeba i zavírání dveří.

Kolik za to?

Základní cena verze s menší baterií byla v době testu 790 tisíc Kč, v akci 750 tisíc Kč a skladové vozy se daly koupit dokonce za 690 tisíc Kč. Silnější baterie pak byla o 30 tisíc dražší. Škodu Elroq koupíte od 800 tisíc korun. A třeba tepelné čerpadlo je u B10 standardem, u Elroqu je k dispozici jen za příplatek 30 tisíc Kč a ještě nejde spojit s nejslabším motorem a základní výbavou Essence. Není třeba se bát ani toho, že čínské vozy nejsou bezpečné – model B10 získal v posledním hodnocení Euro NCAP plný počet pěti hvězdiček.

Velikostí a cenou by tak Leapmotor B10 mohl domácí Škodě Elroq směle konkurovat. Ale to se pravděpodobně nestane, oba vozy budou mít nejspíš jiné zákazníky. Pro Elroq se rozhodnou firmy nebo dlouholetí věrní privátní klienti, kteří chtějí velkou výbavu a širokou síť servisních míst. Těch má Leapmotor aktuálně kolem 10, v roce 2026 by jich mělo být 15.

Komu by mohl Leapmotor B10 zatopit spíš, to jsou vzdálení příbuzní z koncernu Stellantis. Ne že by měl Opel nebo Citroën tak malou servisní síť, ale cílí na podobný typ zákazníků a partnerství v jednom koncernu bude část lidí podvědomě vnímat, že jde i technicky o podobná auta, jakkoli to není pravda. Pro tyto značky má bohužel Leapmotor v pár věcech navrch.

Vstoupit do diskuse
titulek

Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

Zdá se, že na národní úrovni platí úměra „čím víc elektromobilů, tím dražší...

VIDEO Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V...

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

VIDEO Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který...

Evropská komise vydala pokyny k minimálním cenám čínských elektromobilů

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma...

VIDEO Evropská komise zveřejnila pokyny k tomu, za jakých podmínek může přijmout nabídky minimálních cen...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Vánoce začaly už trochu dřív. Saně plné dárků tentokrát poháněla elektřina

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Ta scéna je skoro jako z filmu. Vánoční balicí papír létá úplně všude. Nedočkavé dětské ruce po pár...

Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr)

Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví...

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku Martina Macíka

Nejčtenější

Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají...

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...

V autě: Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí

Škoda Superb

Zatímco většina automobilek se velkých sedanů i kombi postupně zbavuje, protože řidiči stále raději usedají do velkých i menších SUV, Škoda Superb zůstává. Ne proto, že by se prodával po statisících,...

19. ledna 2026

Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Leapmotor B10

Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky...

19. ledna 2026

Nejpomalejší na Nürburgringu. Rekord trabantu z roku 1960 překonalo mopedoauto

Ligier JS50 při rekordní jízdě na slavném okruhu Nürburgring

Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.

18. ledna 2026

CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích

Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku....

Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...

17. ledna 2026,  aktualizováno  14:47

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

16. ledna 2026,  aktualizováno  16:37

Rozbije se to, co s sebou nemáte, říká mechanik dakarského kamionu

Exkluzivně
Kamion Martina Macíka v improvizovaném depu v poušti

Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...

16. ledna 2026  13:54

Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

Koncern Stellantis se bruselské přehlídky zúčastnil se všemi svými evropskými...

Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.

16. ledna 2026

Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze

Premium
Mezi jednotlivými osadami nevedou žádné silnice, které by ustály jakýkoliv...

Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...

15. ledna 2026

Náklaďáková inspekce rozdala tisíce pokut. Dohlédne na porušování zákazu jízd

Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů...

Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se...

15. ledna 2026  11:56

Jak si Ford a Subaru udělaly z olympijských bobovek skluzavky pro svá auta

Za volantem seděl zkušený Mark Higgins.

V roce 1964 Ford uspořádal na olympijské bobové dráze v Cortině d’Ampezzo akci, na kterou si netroufli ani v nejslavnějších dobách televizního Top Gearu. S autem pojmenovaném po tomto italském...

15. ledna 2026,  aktualizováno  9:31

I zasněžená dopravní značka platí! Napoví tvar i umístění

Zasněžená dopravní značka u nájezdu na dálnici D1 poblíž Větrného Jeníkova na...

Sněhová kalamita přinesla zasněžené cesty a silnice, ale v některých případech i dopravní značení. Ale nemysleme si, že když jsou značky nebo čáry na silnici pod sněhem, tak neplatí. Je potřeba...

15. ledna 2026

Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

Zdá se, že na národní úrovni platí úměra „čím víc elektromobilů, tím dražší...

Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V letošním roce však růst zřejmě zpomalí, a to kvůli uvolnění cílů elektrifikace po celém světě. S...

15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.