Čínských značek už je teď na trhu hodně, další se chystají na vstup do Česka ještě letos. Dongfeng je tady ale už zhruba pět let a postupně vybudoval celkem 14 dealerství napříč republikou. Stejný importér sem dováží ještě další čtyři značky – Voyah, MHero, Forthing a Hongqi, které se dřív prodávaly víceméně pohromadě. Teď je vidět snaha víc je osamostatnit.
Na silnicích tato auta v nějak dramatických počtech nejsou vidět, ale dovozce se nevzdává a přidává spoustu nových modelů, takže na jeho nabídkové paletě najdete skoro vše, na co si vzpomenete. Od malého elektromobilu po ultimátní off-road. Jen značka Dongfeng nabízí aktuálně šest modelů. A to nejen SUV jako většina čínských značek, ale i dva pick-upy nebo sportovní kupé. Stejně jako všichni ostatní však asi nejvíc sází na SUV. V jejím podání nese název Mage. S délkou 4 650 mm se nachází někde mezi Volkswagenem Tiguan a Škodou Kodiaq, což je v Česku velmi žádaný segment.
Na rovinu je tudíž nutné říct, že zatímco v elektromobilitě nebo plug-in hybridech či infotainmentu evropští výrobci na ty čínské ztrácejí, v podvozcích je to obecně naopak.