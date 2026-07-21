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Obyčejný benziňák za dobrou cenu. Čínský frajer je pro nenáročné řidiče

Martin Šidlák
  12:00

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Dongfeng Mage | foto: Martin Šidlák

Praktické SUV s báječnou cenou, u kterého neřešíte nabíjení, ale jezdíte na benzín. Na to by Češi měli slyšet. Dongfeng Mage jim nabídne 480 litrů v kufru, výkon 145 kW a cenu pod 600 tisíc korun. Má to nějaký háček?

Čínských značek už je teď na trhu hodně, další se chystají na vstup do Česka ještě letos. Dongfeng je tady ale už zhruba pět let a postupně vybudoval celkem 14 dealerství napříč republikou. Stejný importér sem dováží ještě další čtyři značky – Voyah, MHero, Forthing a Hongqi, které se dřív prodávaly víceméně pohromadě. Teď je vidět snaha víc je osamostatnit.

Na silnicích tato auta v nějak dramatických počtech nejsou vidět, ale dovozce se nevzdává a přidává spoustu nových modelů, takže na jeho nabídkové paletě najdete skoro vše, na co si vzpomenete. Od malého elektromobilu po ultimátní off-road. Jen značka Dongfeng nabízí aktuálně šest modelů. A to nejen SUV jako většina čínských značek, ale i dva pick-upy nebo sportovní kupé. Stejně jako všichni ostatní však asi nejvíc sází na SUV. V jejím podání nese název Mage. S délkou 4 650 mm se nachází někde mezi Volkswagenem Tiguan a Škodou Kodiaq, což je v Česku velmi žádaný segment.

Na rovinu je tudíž nutné říct, že zatímco v elektromobilitě nebo plug-in hybridech či infotainmentu evropští výrobci na ty čínské ztrácejí, v podvozcích je to obecně naopak.

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Obyčejný benziňák za dobrou cenu. Čínský frajer je pro nenáročné řidiče

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Dongfeng Mage

Praktické SUV s báječnou cenou, u kterého neřešíte nabíjení, ale jezdíte na benzín. Na to by Češi měli slyšet. Dongfeng Mage jim nabídne 480 litrů v kufru, výkon 145 kW a cenu pod 600 tisíc korun. Má...

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