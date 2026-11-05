Výběr dětské autosedačky je pro rodiče jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, která souvisejí s bezpečností jejich potomků na cestách. Nabídka je široká, ceny se výrazně liší a výrobci lákají na nejrůznější funkce, pohodlí i moderní konstrukce. Jenže vzhled, cena ani známá značka samy o sobě nezaručují, že sedačka dítě při nehodě dostatečně ochrání. Potvrdil to i nejnovější podzimní test, jehož výsledky zveřejnily německý autoklub ADAC a rakouský ÖAMTC.
Test dětských sedaček. Dvě selhaly v crashtestu, další obsahují jedy
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