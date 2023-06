Test dětských autosedaček: velmi bezpečný model vyřadil jed na moly v potahu

Není to vůbec pěkný výčet: změny v krevním obrazu, chudokrevnost, poškození jater či ledvin, podráždění očí, záněty spojivek nebo kůže. Takovou soupisku zdravotních neduhů si u svých dětí nechce žádný rodič ani představit, natož s nimi mít co do činění.

Je to však jen zhuštěný přehled možných dopadů naftalenu na lidské zdraví. Ano, toho naftalenu, jemuž běžně říkáme naftalín a který donedávna vyháněl moly ze skříní. Tuhle zdraví škodlivou, potenciálně rakovinotvornou a zjevně toxickou látku přitom našli odborníci v potahu dětské sedačky iZi Twist M norského výrobce BeSafe.