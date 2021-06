Test dětských sedaček: pět neprošlo, jedna se utrhla

Jak se testuje Před více než 50 lety zveřejnila zkušebna ADAC první test dětských autosedaček (povinnost je používat ovšem Evropa zavedla až v roce 2006). V současnosti se testují sedačky podle přísných standardů. Při tzv. saňovém testu se zkoumá zastavení z rychlosti 64 km/h, navozující podmínky jako při crashtestu. Hodnotí se přetížení působící na figuríny upevněné v sedačkách, vedení pásu, stabilita výrobku ve vozidle a také podpora hlavy. Bere se ohled také na to, zda je možné sedačku přenastavovat podle toho, jak dítě roste. Hodnocení ovládání (ergonomie) zahrnuje také instalaci do vozu – to bývá někdy problém, dětské sedačky za svůj vývoj narostly do často monstrózní velikosti. Posledníroky se také zohledňuje přítomnost jedovatých nebo zdraví ohrožujících látek (ftaláty, zpomalovače hoření, fenoly nebo těžké kovy). V tabulce má tento parametr nulový podíl na hodnocení, ovšem pokud některou z těchto látek inspektoři odhalí, sedačka je okamžitě označena jako nevyhovující.